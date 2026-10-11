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11. októbra 2026
Poľské úrady zadržali podozrivého z prípravy atentátu na premiéra a ministra obrany
„Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X poľský premiér Donald Tusk. Poľský premiér Donald ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - „Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X poľský premiér Donald Tusk.
Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu uviedol, že muža, ktorého obviňujú z prípravy atentátu na neho a ministra obrany, zadržali po predchádzajúcom oznámení o podozrení zo strany ministerstva vnútra.
„Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Tusk. Polícii zároveň poďakoval za „rýchly a rozhodný zásah“.
Zadržanie muža na mikroblogovacej sieti X potvrdil aj poľský minister vnútra Marcin Kierwiński. Ministerstvo vnútra predtým uviedlo, že premiér a minister obrany môžu byť terčmi pokusov o atentát.
„Správu o možnom pokuse o atentát na premiéra Donalda Tuska, ako aj na podpredsedu vlády a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza, odovzdali polícii prostredníctvom Štátnej ochrannej služby (SOP),“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká.
Zdroj: SITA.sk - Poľské úrady zadržali podozrivého z prípravy atentátu na premiéra a ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu uviedol, že muža, ktorého obviňujú z prípravy atentátu na neho a ministra obrany, zadržali po predchádzajúcom oznámení o podozrení zo strany ministerstva vnútra.
„Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Tusk. Polícii zároveň poďakoval za „rýchly a rozhodný zásah“.
Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026
Zadržanie muža na mikroblogovacej sieti X potvrdil aj poľský minister vnútra Marcin Kierwiński. Ministerstvo vnútra predtým uviedlo, že premiér a minister obrany môžu byť terčmi pokusov o atentát.
„Správu o možnom pokuse o atentát na premiéra Donalda Tuska, ako aj na podpredsedu vlády a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza, odovzdali polícii prostredníctvom Štátnej ochrannej služby (SOP),“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká.
Zdroj: SITA.sk - Poľské úrady zadržali podozrivého z prípravy atentátu na premiéra a ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
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