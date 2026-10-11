Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. októbra 2026

Poľské úrady zadržali podozrivého z prípravy atentátu na premiéra a ministra obrany


Tagy: Pokus o atentát Poľská vláda poľský premiér

„Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X poľský premiér Donald Tusk. Poľský premiér Donald ...



Zdieľať
belgium_eu_summit_13358 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - „Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X poľský premiér Donald Tusk.


Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu uviedol, že muža, ktorého obviňujú z prípravy atentátu na neho a ministra obrany, zadržali po predchádzajúcom oznámení o podozrení zo strany ministerstva vnútra.

„Zadržali muža, ktorý hrozil útokom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Tusk. Polícii zároveň poďakoval za „rýchly a rozhodný zásah“.



Zadržanie muža na mikroblogovacej sieti X potvrdil aj poľský minister vnútra Marcin Kierwiński. Ministerstvo vnútra predtým uviedlo, že premiér a minister obrany môžu byť terčmi pokusov o atentát.

„Správu o možnom pokuse o atentát na premiéra Donalda Tuska, ako aj na podpredsedu vlády a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza, odovzdali polícii prostredníctvom Štátnej ochrannej služby (SOP),“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká.


Zdroj: SITA.sk - Poľské úrady zadržali podozrivého z prípravy atentátu na premiéra a ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokus o atentát Poľská vláda poľský premiér
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár vycestuje do Thajska a Austrálie, sprevádzať ho bude aj podnikateľská delegácia
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (11. október 2026): Scarlett Johansson na premiére filmu, pasenie lám a cirkusová show

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 