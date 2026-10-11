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11. októbra 2026
Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru
Tagy: Americký prezident ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“. Americký prezident
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11.10.2026 (SITA.sk) - Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu v krátkom vyhlásení oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“. Rusko sa k Trumpovmu tvrdeniu bezprostredne nevyjadrilo.
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku týchto útokov zostávajú počas zimných mesiacov milióny ľudí bez elektriny a kúrenia. Ukrajina systematicky útočí na ruské ropné rafinérie, ktoré Kremľu pomáhajú financovať vojnu.
„S okamžitou platnosťou vstupuje do platnosti ENERGETICKÉ PRÍMERIE vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Obe strany sa dohodli. Neporušte ho!“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump.
Šéf Bieleho domu neuviedol ďalšie podrobnosti. Zelenskyj už skôr v nedeľu zopakoval, že Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
„Oznámenie o prímerí je pre mňa novinkou. Ak však Rusi súhlasia s prímerím, ktoré sa týka energetickej infraštruktúry, súhlasí s ním aj Ukrajina. Ak to prezident Trump dohodol s Putinom, nech nám oznámia, kedy sa prímerie začne. Sme pripravení a prijmeme ho,“ uviedol Zelenskyj podľa novinára spravodajského portálu Axios Baraka Ravida.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu v krátkom vyhlásení oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“. Rusko sa k Trumpovmu tvrdeniu bezprostredne nevyjadrilo.
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku týchto útokov zostávajú počas zimných mesiacov milióny ľudí bez elektriny a kúrenia. Ukrajina systematicky útočí na ruské ropné rafinérie, ktoré Kremľu pomáhajú financovať vojnu.
„S okamžitou platnosťou vstupuje do platnosti ENERGETICKÉ PRÍMERIE vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Obe strany sa dohodli. Neporušte ho!“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump.
Šéf Bieleho domu neuviedol ďalšie podrobnosti. Zelenskyj už skôr v nedeľu zopakoval, že Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
„Oznámenie o prímerí je pre mňa novinkou. Ak však Rusi súhlasia s prímerím, ktoré sa týka energetickej infraštruktúry, súhlasí s ním aj Ukrajina. Ak to prezident Trump dohodol s Putinom, nech nám oznámia, kedy sa prímerie začne. Sme pripravení a prijmeme ho,“ uviedol Zelenskyj podľa novinára spravodajského portálu Axios Baraka Ravida.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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