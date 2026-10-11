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11. októbra 2026

Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru


Tagy: Americký prezident ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“. Americký prezident



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trump_77655 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“.


Americký prezident Donald Trump v nedeľu v krátkom vyhlásení oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Jeho vyjadrenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý uviedol, že je to pre neho „novinka“. Rusko sa k Trumpovmu tvrdeniu bezprostredne nevyjadrilo.

Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku týchto útokov zostávajú počas zimných mesiacov milióny ľudí bez elektriny a kúrenia. Ukrajina systematicky útočí na ruské ropné rafinérie, ktoré Kremľu pomáhajú financovať vojnu.

„S okamžitou platnosťou vstupuje do platnosti ENERGETICKÉ PRÍMERIE vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Obe strany sa dohodli. Neporušte ho!“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump.

Šéf Bieleho domu neuviedol ďalšie podrobnosti. Zelenskyj už skôr v nedeľu zopakoval, že Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

„Oznámenie o prímerí je pre mňa novinkou. Ak však Rusi súhlasia s prímerím, ktoré sa týka energetickej infraštruktúry, súhlasí s ním aj Ukrajina. Ak to prezident Trump dohodol s Putinom, nech nám oznámia, kedy sa prímerie začne. Sme pripravení a prijmeme ho,“ uviedol Zelenskyj podľa novinára spravodajského portálu Axios Baraka Ravida.

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Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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