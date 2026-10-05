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05. októbra 2026

India chce byť aktívnejšia pri sprostredkovaní konca vojny Ruska proti Ukrajine


Tagy: indicko-ruské vzťahy Mierové rokovania o Ukrajine Mníchovská bezpečnostná konferencia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

India sa snaží byť nápomocná najmä pri otázkach bezpečnosti lodnej dopravy v Čiernom mori, rokuje aj o vývoze obilia, energetických surovín a o zastavení útokov. India by chcela zohrávať väčšiu ...



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russia_ukraine_war_india_39185 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - India sa snaží byť nápomocná najmä pri otázkach bezpečnosti lodnej dopravy v Čiernom mori, rokuje aj o vývoze obilia, energetických surovín a o zastavení útokov.


India by chcela zohrávať väčšiu úlohu pri sprostredkovaní ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásil v nedeľu to vyhlásil indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar.

Náš postoj k tomuto konfliktu je dlhodobo jasný. Chceme jeho ukončenie a domnievame sa, že na to budú potrebné dialóg a diplomacia,“ povedal Džajšankar na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Naí Dillí.

Aktívnejší prístup


Dodal, že India presadzuje diplomatické riešenie už niekoľko rokov, no v posledných mesiacoch sa do úsilia o ukončenie vojny zapája aktívnejšie. „Vedieme v tejto súvislosti rozhovory s Ruskom aj Ukrajinou,“ uviedol.

Podľa Džajšankara sa India snaží byť nápomocná najmä pri otázkach bezpečnosti lodnej dopravy v Čiernom mori. Zároveň však rokuje aj o vývoze obilia, energetických surovín a o možnostiach zabránenia ďalším útokom. „Tieto rozhovory práve prebiehajú,“ povedal.

Kontakty na obe strany


Šéf indickej diplomacie navštívil Ukrajinu samostatne prvýkrát uplynulý víkend. Indický premiér Naréndra Módí zároveň udržiava blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa stretol aj počas jeho septembrovej návštevy Naí Dillí.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Spojené štáty sa snažia sprostredkovať nové kolo rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré by sa podľa neho mali uskutočniť do konca októbra.


Zdroj: SITA.sk - India chce byť aktívnejšia pri sprostredkovaní konca vojny Ruska proti Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: indicko-ruské vzťahy Mierové rokovania o Ukrajine Mníchovská bezpečnostná konferencia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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