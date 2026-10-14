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14. októbra 2026
Putinovi trollovia mohli ovplyvňovať európsku politiku. Europoslanci žiadajú od Bruselu odpovede
Tomáš Zdechovský a Sandro Gozi chcú zistiť, či ruské dezinformačné siete umelo zvyšovali podporu niektorých európskych politických strán. Po útokoch na dátové centrá Yandexu totiž prudko klesla časť ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Tomáš Zdechovský a Sandro Gozi chcú zistiť, či ruské dezinformačné siete umelo zvyšovali podporu niektorých európskych politických strán. Po útokoch na dátové centrá Yandexu totiž prudko klesla časť automatizovanej internetovej prevádzky.
Mohli ruské internetové boty umelo vytvárať dojem popularity niektorých politických strán v Európe? A odhalili ukrajinské útoky na ruské dátové centrá rozsah takéhoto zasahovania? Odpovede na tieto otázky žiadajú od Európskej komisie europoslanci Tomáš Zdechovský z Európskej ľudovej strany (EPP) a Sandro Gozi z liberálnej frakcie Obnovme Európu. V písomnej otázke vyzvali Brusel, aby preveril možnú súvislosť medzi výpadkami ruskej digitálnej infraštruktúry a aktivitou účtov zasahujúcich do európskej politickej diskusie.
Podnetom sú nedávne ukrajinské útoky na dátové centrá ruského technologického gigantu Yandex a údaje služby Cloudflare Radar. Podľa tlačovej správy europoslancov poklesla sledovaná automatizovaná prevádzka pochádzajúca zo sietí Yandexu za predchádzajúce dva týždne na 0,4 percenta svojho maxima. Tento údaj sa však netýka celkovej aktivity ruských propagandistických účtov na sociálnych sieťach a sám osebe nedokazuje, že ich výpadky dátových centier ochromili.
„Európska komisia musí urýchlene preskúmať, či narušenie prevádzky ruských sietí botov malo nejaký merateľný vplyv na politickú aktivitu na internete, a to nielen v Nemecku, ale aj v Taliansku, Francúzsku a vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ,“ uviedol Gozi, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Európskej demokratickej strany.
Podľa neho sú potrebné spoľahlivé údaje, nezávislé overenie a transparentnosť digitálnych platforiem. „Ak Moskva prostredníctvom armád botov umelo vytvárala dojem politickej popularity v Európe, nejde o politickú komunikáciu. Ide o zahraničné zasahovanie do našich demokracií a Európania majú právo poznať pravdu,“ zdôraznil.
Český europoslanec Zdechovský upozornil, že popri výraznom poklese sledovanej prevádzky Yandexu sa objavili aj správy o nižšej aktivite účtov podporujúcich Rusko alebo extrémistické strany v Európe. Príčinná súvislosť medzi týmito javmi však podľa neho ešte nebola preukázaná.
„Či tieto udalosti spolu súvisia, musia ešte overiť nezávislí odborníci. Rusko dlhodobo využíva trollie farmy a dezinformačné kampane na manipuláciu verejnej mienky a podkopávanie európskych demokracií,“ uviedol Zdechovský. Podľa neho je potrebné preveriť možné prepojenia a zabrániť tomu, aby účty ovládané z Ruska ohrozovali demokratické procesy v Európe.
Europoslanci preto žiadajú Európsku komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby preskúmali, či výpadky ruskej infraštruktúry ovplyvnili operácie spájané s Moskvou. Chcú tiež zistiť, či sa znížila podozrivá automatizovaná aktivita súvisiaca s konkrétnymi európskymi politickými subjektmi a či porovnanie údajov umožní identifikovať prípadných príjemcov výhod z takejto manipulácie.
„Musíme zistiť, či niektoré európske politické strany priamo alebo nepriamo ťažili z digitálnych manipulácií financovaných Ruskom. Nemôžeme dovoliť, aby Putin rozhodoval o politických víťazoch a porazených v Európe z nejakej serverovne v Rusku,“ vyhlásil Gozi. Obaja europoslanci uzavreli, že verejnosť má právo vedieť, či politická diskusia, ktorú sleduje na internete, vzniká autenticky, alebo je umelo ovplyvňovaná zo zahraničia.
Zdroj: SITA.sk - Putinovi trollovia mohli ovplyvňovať európsku politiku. Europoslanci žiadajú od Bruselu odpovede © SITA Všetky práva vyhradené.
Mohli ruské internetové boty umelo vytvárať dojem popularity niektorých politických strán v Európe? A odhalili ukrajinské útoky na ruské dátové centrá rozsah takéhoto zasahovania? Odpovede na tieto otázky žiadajú od Európskej komisie europoslanci Tomáš Zdechovský z Európskej ľudovej strany (EPP) a Sandro Gozi z liberálnej frakcie Obnovme Európu. V písomnej otázke vyzvali Brusel, aby preveril možnú súvislosť medzi výpadkami ruskej digitálnej infraštruktúry a aktivitou účtov zasahujúcich do európskej politickej diskusie.
Podnetom sú nedávne ukrajinské útoky na dátové centrá ruského technologického gigantu Yandex a údaje služby Cloudflare Radar. Podľa tlačovej správy europoslancov poklesla sledovaná automatizovaná prevádzka pochádzajúca zo sietí Yandexu za predchádzajúce dva týždne na 0,4 percenta svojho maxima. Tento údaj sa však netýka celkovej aktivity ruských propagandistických účtov na sociálnych sieťach a sám osebe nedokazuje, že ich výpadky dátových centier ochromili.
„Európska komisia musí urýchlene preskúmať, či narušenie prevádzky ruských sietí botov malo nejaký merateľný vplyv na politickú aktivitu na internete, a to nielen v Nemecku, ale aj v Taliansku, Francúzsku a vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ,“ uviedol Gozi, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Európskej demokratickej strany.
Podľa neho sú potrebné spoľahlivé údaje, nezávislé overenie a transparentnosť digitálnych platforiem. „Ak Moskva prostredníctvom armád botov umelo vytvárala dojem politickej popularity v Európe, nejde o politickú komunikáciu. Ide o zahraničné zasahovanie do našich demokracií a Európania majú právo poznať pravdu,“ zdôraznil.
Český europoslanec Zdechovský upozornil, že popri výraznom poklese sledovanej prevádzky Yandexu sa objavili aj správy o nižšej aktivite účtov podporujúcich Rusko alebo extrémistické strany v Európe. Príčinná súvislosť medzi týmito javmi však podľa neho ešte nebola preukázaná.
„Či tieto udalosti spolu súvisia, musia ešte overiť nezávislí odborníci. Rusko dlhodobo využíva trollie farmy a dezinformačné kampane na manipuláciu verejnej mienky a podkopávanie európskych demokracií,“ uviedol Zdechovský. Podľa neho je potrebné preveriť možné prepojenia a zabrániť tomu, aby účty ovládané z Ruska ohrozovali demokratické procesy v Európe.
Europoslanci preto žiadajú Európsku komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby preskúmali, či výpadky ruskej infraštruktúry ovplyvnili operácie spájané s Moskvou. Chcú tiež zistiť, či sa znížila podozrivá automatizovaná aktivita súvisiaca s konkrétnymi európskymi politickými subjektmi a či porovnanie údajov umožní identifikovať prípadných príjemcov výhod z takejto manipulácie.
„Musíme zistiť, či niektoré európske politické strany priamo alebo nepriamo ťažili z digitálnych manipulácií financovaných Ruskom. Nemôžeme dovoliť, aby Putin rozhodoval o politických víťazoch a porazených v Európe z nejakej serverovne v Rusku,“ vyhlásil Gozi. Obaja europoslanci uzavreli, že verejnosť má právo vedieť, či politická diskusia, ktorú sleduje na internete, vzniká autenticky, alebo je umelo ovplyvňovaná zo zahraničia.
Zdroj: SITA.sk - Putinovi trollovia mohli ovplyvňovať európsku politiku. Europoslanci žiadajú od Bruselu odpovede © SITA Všetky práva vyhradené.
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