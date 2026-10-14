Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 14.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boris
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. októbra 2026

Pápežovi Levovi XIV. odstránili z pľúc zhubný nádor, operácia bola úspešná


Tagy: Operácia Pápež Rakovina pľúc Zotavovanie

Lekári odstránili dolný lalok pravých pľúc, ďalšie testy majú ukázať, či sa rakovina nerozšírila. Pápež Lev XIV. v utorok ...



Zdieľať
vatican_pope_45551 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Lekári odstránili dolný lalok pravých pľúc, ďalšie testy majú ukázať, či sa rakovina nerozšírila.


Pápež Lev XIV. v utorok podstúpil v rímskej nemocnici Gemelli operáciu, pri ktorej mu lekári odstránili rakovinový nádor z pravých pľúc. Vatikán oznámil, že zákrok bol úspešný a bez komplikácií, pričom pápež sa po operácii normálne prebral.


„Aby sa zabezpečilo radikálne odstránenie nádoru, bol odstránený dolný lalok pravých pľúc,“ uviedol Vatikán. Operácia potvrdila diagnózu pľúcneho adenokarcinómu, ktorú lekári predpokladali už na základe predoperačných vyšetrení.

Zákrok bez komplikácií


Sedemdesiatjedenročný pápež strávil na operačnej sále celkovo tri hodiny, samotný zákrok trval približne 90 minút.

„Operácia bola úspešná a nedošlo ku komplikáciám,“ oznámil Vatikán. Podľa vatikánskeho zdroja pápež po zákroku požiadal o večeru.

Lekári teraz vykonávajú ďalšie testy, ktoré majú určiť, či sa rakovina nerozšírila. Podľa odborníčky Americkej pľúcnej asociácie Juanity Moraovej má tento typ nádoru pri zachytení v skorom štádiu veľmi dobrú prognózu.

Zmena plánov


Pápež v nedeľu oznámil, že lekári pri rutinných vyšetreniach objavili uzlík „vo veľmi ranom štádiu“. „Lekári sa domnievajú, že bude správne zasiahnuť,“ povedal.

Vatikán očakáva približne týždňovú rekonvalescenciu. Pápežove audiencie sú zrušené do 20. októbra a neistá zostáva aj jeho plánovaná novembrová cesta do Uruguaja, Argentíny a Peru.


Zdroj: SITA.sk - Pápežovi Levovi XIV. odstránili z pľúc zhubný nádor, operácia bola úspešná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Operácia Pápež Rakovina pľúc Zotavovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Biely dom posiela ambasádorku v Grécku domov, dobehla ju aféra s peniazmi a luxusom
<< predchádzajúci článok
Putinovi trollovia mohli ovplyvňovať európsku politiku. Europoslanci žiadajú od Bruselu odpovede

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 