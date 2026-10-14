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14. októbra 2026
Pápežovi Levovi XIV. odstránili z pľúc zhubný nádor, operácia bola úspešná
Lekári odstránili dolný lalok pravých pľúc, ďalšie testy majú ukázať, či sa rakovina nerozšírila. Pápež Lev XIV. v utorok ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Lekári odstránili dolný lalok pravých pľúc, ďalšie testy majú ukázať, či sa rakovina nerozšírila.
„Aby sa zabezpečilo radikálne odstránenie nádoru, bol odstránený dolný lalok pravých pľúc,“ uviedol Vatikán. Operácia potvrdila diagnózu pľúcneho adenokarcinómu, ktorú lekári predpokladali už na základe predoperačných vyšetrení.
Sedemdesiatjedenročný pápež strávil na operačnej sále celkovo tri hodiny, samotný zákrok trval približne 90 minút.
„Operácia bola úspešná a nedošlo ku komplikáciám,“ oznámil Vatikán. Podľa vatikánskeho zdroja pápež po zákroku požiadal o večeru.
Lekári teraz vykonávajú ďalšie testy, ktoré majú určiť, či sa rakovina nerozšírila. Podľa odborníčky Americkej pľúcnej asociácie Juanity Moraovej má tento typ nádoru pri zachytení v skorom štádiu veľmi dobrú prognózu.
Pápež v nedeľu oznámil, že lekári pri rutinných vyšetreniach objavili uzlík „vo veľmi ranom štádiu“. „Lekári sa domnievajú, že bude správne zasiahnuť,“ povedal.
Vatikán očakáva približne týždňovú rekonvalescenciu. Pápežove audiencie sú zrušené do 20. októbra a neistá zostáva aj jeho plánovaná novembrová cesta do Uruguaja, Argentíny a Peru.
Zdroj: SITA.sk - Pápežovi Levovi XIV. odstránili z pľúc zhubný nádor, operácia bola úspešná © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. v utorok podstúpil v rímskej nemocnici Gemelli operáciu, pri ktorej mu lekári odstránili rakovinový nádor z pravých pľúc. Vatikán oznámil, že zákrok bol úspešný a bez komplikácií, pričom pápež sa po operácii normálne prebral.
„Aby sa zabezpečilo radikálne odstránenie nádoru, bol odstránený dolný lalok pravých pľúc,“ uviedol Vatikán. Operácia potvrdila diagnózu pľúcneho adenokarcinómu, ktorú lekári predpokladali už na základe predoperačných vyšetrení.
Zákrok bez komplikácií
Sedemdesiatjedenročný pápež strávil na operačnej sále celkovo tri hodiny, samotný zákrok trval približne 90 minút.
„Operácia bola úspešná a nedošlo ku komplikáciám,“ oznámil Vatikán. Podľa vatikánskeho zdroja pápež po zákroku požiadal o večeru.
Lekári teraz vykonávajú ďalšie testy, ktoré majú určiť, či sa rakovina nerozšírila. Podľa odborníčky Americkej pľúcnej asociácie Juanity Moraovej má tento typ nádoru pri zachytení v skorom štádiu veľmi dobrú prognózu.
Zmena plánov
Pápež v nedeľu oznámil, že lekári pri rutinných vyšetreniach objavili uzlík „vo veľmi ranom štádiu“. „Lekári sa domnievajú, že bude správne zasiahnuť,“ povedal.
Vatikán očakáva približne týždňovú rekonvalescenciu. Pápežove audiencie sú zrušené do 20. októbra a neistá zostáva aj jeho plánovaná novembrová cesta do Uruguaja, Argentíny a Peru.
Zdroj: SITA.sk - Pápežovi Levovi XIV. odstránili z pľúc zhubný nádor, operácia bola úspešná © SITA Všetky práva vyhradené.
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