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14. októbra 2026
Ruská raketa zasiahla elektráreň v Kyjeve, Západ pred útokom opäť nevaroval, vyhlásil Zelenskyj
Tagy: Civilné obete energetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt ruský raketový útok Vojna na Ukrajine
Pri útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a približne 20 osôb utrpelo zranenia, zasiahnutý bol aj obytný dom. Ruská balistická raketa zasiahla ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Pri útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a približne 20 osôb utrpelo zranenia, zasiahnutý bol aj obytný dom.
„Ruský balistický raketový útok na Kyjev. Opäť bez včasného varovania od našich partnerov,“ napísal Zelenskyj na Facebooku. Hlavným cieľom bola podľa neho energetická infraštruktúra. „Konkrétne CHPP-4. Žiaľ, bola zasiahnutá,“ dodal.
Ukrajina sa pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere spolieha na spravodajské informácie západných spojencov, predovšetkým Spojených štátov.
Zelenskyj uviedol, že ukrajinské systémy tentoraz zaznamenali rakety až v čase, keď sa približovali ku Kyjevu.
„Je absolútne nespravodlivé, keď ničia našu infraštruktúru a Ukrajina nedostáva ani včasné varovania o odpálení balistických rakiet,“ vyhlásil prezident.
Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko oznámil, že útok zasiahol aj obytný dom v Desnianskom obvode. Zahynuli najmenej dvaja ľudia a približne 20 bolo zranených.
Obyvatelia Kyjeva už v noci z pondelka na utorok počuli výbuchy po ruských útokoch ešte pred spustením sirén leteckého poplachu, čo bolo v minulosti nezvyčajné.
Ukrajinské úrady to vysvetľovali možným použitím ruských rakiet, ktoré sa ťažšie odhaľujú, alebo technickými problémami varovných systémov.
Útok prišiel iba dva dni po tom, ako americký prezident Donald Trump nečakane oznámil „energetické prímerie“ medzi Ruskom a Ukrajinou, podľa ktorého mali obe strany zastaviť diaľkové útoky na elektrárne a ropné rafinérie. Moskva však dohodu verejne nepotvrdila.
Trump v poslednom období opakovane kritizoval Zelenského za ukrajinské útoky na ruské rafinérie a v sobotu vyhlásil, že je „čas, aby Ukrajina dostala nového prezidenta“.
Zdroj: SITA.sk - Ruská raketa zasiahla elektráreň v Kyjeve, Západ pred útokom opäť nevaroval, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská balistická raketa zasiahla v utorok večer energetické zariadenie v Kyjeve bez toho, aby Ukrajina dostala od svojich západných spojencov včasné varovanie pred útokom, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj.
Pri tom istom útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a približne 20 ďalších utrpelo zranenia.
„Ruský balistický raketový útok na Kyjev. Opäť bez včasného varovania od našich partnerov,“ napísal Zelenskyj na Facebooku. Hlavným cieľom bola podľa neho energetická infraštruktúra. „Konkrétne CHPP-4. Žiaľ, bola zasiahnutá,“ dodal.
Západ zasa zlyhal
Ukrajina sa pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere spolieha na spravodajské informácie západných spojencov, predovšetkým Spojených štátov.
Zelenskyj uviedol, že ukrajinské systémy tentoraz zaznamenali rakety až v čase, keď sa približovali ku Kyjevu.
„Je absolútne nespravodlivé, keď ničia našu infraštruktúru a Ukrajina nedostáva ani včasné varovania o odpálení balistických rakiet,“ vyhlásil prezident.
Mŕtvi civilisti
Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko oznámil, že útok zasiahol aj obytný dom v Desnianskom obvode. Zahynuli najmenej dvaja ľudia a približne 20 bolo zranených.
Obyvatelia Kyjeva už v noci z pondelka na utorok počuli výbuchy po ruských útokoch ešte pred spustením sirén leteckého poplachu, čo bolo v minulosti nezvyčajné.
Ukrajinské úrady to vysvetľovali možným použitím ruských rakiet, ktoré sa ťažšie odhaľujú, alebo technickými problémami varovných systémov.
Trumpovo záhadné prímerie
Útok prišiel iba dva dni po tom, ako americký prezident Donald Trump nečakane oznámil „energetické prímerie“ medzi Ruskom a Ukrajinou, podľa ktorého mali obe strany zastaviť diaľkové útoky na elektrárne a ropné rafinérie. Moskva však dohodu verejne nepotvrdila.
Trump v poslednom období opakovane kritizoval Zelenského za ukrajinské útoky na ruské rafinérie a v sobotu vyhlásil, že je „čas, aby Ukrajina dostala nového prezidenta“.
Zdroj: SITA.sk - Ruská raketa zasiahla elektráreň v Kyjeve, Západ pred útokom opäť nevaroval, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Civilné obete energetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt ruský raketový útok Vojna na Ukrajine
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