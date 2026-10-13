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13. októbra 2026

Študentské protesty vo Francúzsku opäť naberajú na sile, do ulíc vyšlo vyše 160-tisíc ľudí


Tagy: Francúzska polícia Francúzska vláda protesty vo Francúzku stredoškoláci

Účasť sa oproti minulému týždňu viac ako zdvojnásobila, protesty sa môžu spojiť so sobotňajšími demonštráciami proti drahote. Protesty francúzskych stredoškolákov v ...



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france_school_protests_58592 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Účasť sa oproti minulému týždňu viac ako zdvojnásobila, protesty sa môžu spojiť so sobotňajšími demonštráciami proti drahote.


Protesty francúzskych stredoškolákov v utorok výrazne zosilneli, keď sa k nim pridali vysokoškoláci, učitelia a odborári.


Podľa ministerstva vnútra vyšlo do ulíc po celej krajine 161 500 ľudí, viac ako dvojnásobok oproti 71 500 účastníkom minulotýždňových štvrtkových protestov. Odbory odhadli účasť až na 480-tisíc ľudí.



Barikády aj horiace autá


V Paríži demonštrovalo podľa úradov 41 500 ľudí. Väčšina protestov bola pokojná, no v metropole maskovaní mladíci stavali barikády, hádzali predmety a podpaľovali autá.

Polícia použila slzotvorný plyn, rovnako zasahovala aj v Lyone. Demonštrácie sa konali aj v Nantes, Štrasburgu, Toulouse, Bordeaux či Marseille.

„Sme tu, pretože máme skutočne pocit, že nás vláda nepočúva,“ povedala 17-ročná Nina. Šestnásťročná Emeline z Marseille žiadala „skutočné opatrenia a riadny dialóg, nie represie“.

Začalo sa to v septembri


Hnutie vzniklo v septembri pre chýbajúcich učiteľov, preplnené rozvrhy, vysoký počet žiakov v triedach a zlý stav školských budov. Nespokojnosť ešte zvýšili policajné zásahy.

Jeden tínedžer prišiel po explózii omračujúceho granátu o ruku, ďalší o oko. Polícia už vyšetruje 34 podozrení z násilia voči demonštrantom. Ministerstvo školstva uviedlo, že počas protestov utrpelo zranenia aj 147 zamestnancov škôl.

V utorok zostalo zatvorených 214 škôl. Vysokoškolský zväz L'Union Étudiante tvrdí, že na podporu protestov nefungovalo až 90 percent univerzít.

Čas a rešpekt


Vláda ponúkla nasadenie 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl, študenti však ústupok odmietajú. „Pokračujeme v blokádach. Neustúpime,“ povedala študentka Naouel z Brestu.

Napätie môže ďalej vzrásť v sobotu, keď sú naplánované celoštátne protesty proti rastúcim životným nákladom.

Prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval na zdržanlivosť a uviedol, že problémy si vyžadujú „čas, konzultácie, diskusiu a rešpekt“.


Zdroj: SITA.sk - Študentské protesty vo Francúzsku opäť naberajú na sile, do ulíc vyšlo vyše 160-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska polícia Francúzska vláda protesty vo Francúzku stredoškoláci
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