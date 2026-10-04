|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má František
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. októbra 2026
Ruské sily zasiahli ďalší most v Kyjeve, útok prišiel počas návštevy nemeckého kancelára Merza
Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov. Ruské sily zasiahli ďalší významný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, krátko po tom, ...
Zdieľať
4.10.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov.
Ruské sily zasiahli ďalší významný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, krátko po tom, čo nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval na neohlásenú návštevu, aby prejavil európsku podporu v čase nárastu útokov.
Počas celého rána zaznievali v Kyjeve sirény varujúce pred leteckými útokmi, vrátane chvíľ, keď sa Merz stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
„Vidíme úplnú zbytočnosť tejto vojny na tomto mieste,“ poznamenal Merz. „Tieto barbarské útoky na civilné obyvateľstvo Ukrajiny musia prestať. Ide o vojnové zločiny, ktoré sa tu denne páchajú."
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že útok poškodil povrch cesty a trolejbusové vedenie na Severnom moste, jednom z viacerých mostov spájajúcich východnú a západnú časť mesta cez rieku Dneper. Zverejnené zábery ukazujú raketu narazivšiu do mosta, ktorá vyvolala ohnivú guľu počas prechodu dopravy.
V posledných dňoch boli nepretržité útoky na obytné oblasti, čerpacie stanice, školy, železničnú a komunikačnú infraštruktúru, pričom sirény varujúce pred leteckými útokmi narúšajú každodenný život a vyvolávajú napätie. Merz pri príchode povedal, že Ukrajina potrebuje plnú podporu nemecka v nasledujúcich týždňoch.
„Ak Rusko nebude zastavené, jeho vojnový stroj sa skôr či neskôr obráti proti nám,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Ruské sily zasiahli ďalší most v Kyjeve, útok prišiel počas návštevy nemeckého kancelára Merza © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské sily zasiahli ďalší významný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, krátko po tom, čo nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval na neohlásenú návštevu, aby prejavil európsku podporu v čase nárastu útokov.
Počas Merzovej návštevy zneli v Kyjeve sirény
Počas celého rána zaznievali v Kyjeve sirény varujúce pred leteckými útokmi, vrátane chvíľ, keď sa Merz stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
„Vidíme úplnú zbytočnosť tejto vojny na tomto mieste,“ poznamenal Merz. „Tieto barbarské útoky na civilné obyvateľstvo Ukrajiny musia prestať. Ide o vojnové zločiny, ktoré sa tu denne páchajú."
Ruský útok poškodil Severný most
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že útok poškodil povrch cesty a trolejbusové vedenie na Severnom moste, jednom z viacerých mostov spájajúcich východnú a západnú časť mesta cez rieku Dneper. Zverejnené zábery ukazujú raketu narazivšiu do mosta, ktorá vyvolala ohnivú guľu počas prechodu dopravy.
V posledných dňoch boli nepretržité útoky na obytné oblasti, čerpacie stanice, školy, železničnú a komunikačnú infraštruktúru, pričom sirény varujúce pred leteckými útokmi narúšajú každodenný život a vyvolávajú napätie. Merz pri príchode povedal, že Ukrajina potrebuje plnú podporu nemecka v nasledujúcich týždňoch.
„Ak Rusko nebude zastavené, jeho vojnový stroj sa skôr či neskôr obráti proti nám,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Ruské sily zasiahli ďalší most v Kyjeve, útok prišiel počas návštevy nemeckého kancelára Merza © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Severná Kórea odpálila raketu. Pred útokom niet spôsobu úniku, vyhlásila Kimova sestra
Severná Kórea odpálila raketu. Pred útokom niet spôsobu úniku, vyhlásila Kimova sestra
<< predchádzajúci článok
Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke
Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke