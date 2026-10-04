Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. októbra 2026

Ruské sily zasiahli ďalší most v Kyjeve, útok prišiel počas návštevy nemeckého kancelára Merza


Tagy: Nemecký kancelár Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Zahraničie

Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov. Ruské sily zasiahli ďalší významný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, krátko po tom, ...



Zdieľať
germany_election_99185 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov.


Ruské sily zasiahli ďalší významný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, krátko po tom, čo nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval na neohlásenú návštevu, aby prejavil európsku podporu v čase nárastu útokov.

Počas Merzovej návštevy zneli v Kyjeve sirény


Počas celého rána zaznievali v Kyjeve sirény varujúce pred leteckými útokmi, vrátane chvíľ, keď sa Merz stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zelenskyj povedal Merzovi, že obyvatelia Kyjeva trpia strašnými nocami a dňami v dôsledku neustálych útokov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)

„Vidíme úplnú zbytočnosť tejto vojny na tomto mieste,“ poznamenal Merz. „Tieto barbarské útoky na civilné obyvateľstvo Ukrajiny musia prestať. Ide o vojnové zločiny, ktoré sa tu denne páchajú."

Ruský útok poškodil Severný most


Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že útok poškodil povrch cesty a trolejbusové vedenie na Severnom moste, jednom z viacerých mostov spájajúcich východnú a západnú časť mesta cez rieku Dneper. Zverejnené zábery ukazujú raketu narazivšiu do mosta, ktorá vyvolala ohnivú guľu počas prechodu dopravy.

V posledných dňoch boli nepretržité útoky na obytné oblasti, čerpacie stanice, školy, železničnú a komunikačnú infraštruktúru, pričom sirény varujúce pred leteckými útokmi narúšajú každodenný život a vyvolávajú napätie. Merz pri príchode povedal, že Ukrajina potrebuje plnú podporu nemecka v nasledujúcich týždňoch.

„Ak Rusko nebude zastavené, jeho vojnový stroj sa skôr či neskôr obráti proti nám,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Ruské sily zasiahli ďalší most v Kyjeve, útok prišiel počas návštevy nemeckého kancelára Merza © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecký kancelár Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Severná Kórea odpálila raketu. Pred útokom niet spôsobu úniku, vyhlásila Kimova sestra
<< predchádzajúci článok
Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 