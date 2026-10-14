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14. októbra 2026
Slovensko hľadá partnerstvá v Austrálii, Blanár otvoril dvere jadrovému výskumu a technológiám – VIDEO, FOTO
Tagy: Digitálne technológie Horizont Európa Inteligentná mobilita Inteligentné osvetlenie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ministerka kultúry SR Umelá inteligencia
Minister dohadoval spoluprácu vo vede a biznise, no v klube krajanov si vyslúžil tvrdé slová a výzvy na odchod do Ruska. Slovensko chce rozvíjať spoluprácu s Austráliou v oblasti jadrového výskumu,
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14.10.2026 (SITA.sk) - Minister dohadoval spoluprácu vo vede a biznise, no v klube krajanov si vyslúžil tvrdé slová a výzvy na odchod do Ruska.
Slovensko chce rozvíjať spoluprácu s Austráliou v oblasti jadrového výskumu, inteligentnej mobility a digitálnych technológií. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) počas pracovnej cesty v Austrálii navštívil výstavu MOVE Australia 2026, rokoval s predstaviteľmi Nového Južného Walesu a zavítal do austrálskej organizácie pre jadrovú vedu a technológie ANSTO. V Sydney si zároveň uctil obete decembrového teroristického útoku na Bondi Beach. Stretol sa aj so slovenskými krajanmi.
Pri dočasnom pietnom mieste v Archer Parku si Blanár pripomenul obete antisemitského útoku zo 14. decembra 2025, ktorý si vyžiadal 15 životov vrátane života 82-ročnej slovenskej občianky Mariky Poganyovej, rodáčky z Komárna. Minister sa stretol aj s jej synom Romanom Beňuškom, ktorému vyjadril sústrasť.
„Antisemitizmus, terorizmus, násilie ani uplatňovanie kolektívnej viny nemajú v našej spoločnosti miesto,“ vyhlásil Blanár. Vyzdvihol tiež nasadenie záchranných zložiek a zdravotníkov a poďakoval austrálskym úradom za spoluprácu po útoku.
Na konferencii a výstave MOVE Australia 2026 minister predstavil možnosti slovenských firiem v oblasti dopravy budúcnosti. V národnom stánku prezentuje svoje riešenia päť spoločností, ktoré sa venujú napríklad stavebným strojom, logistickému softvéru, inteligentnému osvetleniu či senzorom využívajúcim umelú inteligenciu. Podnikateľskú misiu v Austrálii tvorí 27 firiem a inštitúcií.
„Slovensko je vo svete známe najmä svojím automobilovým priemyslom, pričom až tri štvrtiny vývozu zo Slovenska do Austrálie tvoria práve automobily,“ uviedol Blanár. Príležitosti na ďalšiu spoluprácu vidí v elektrifikácii, automatizácii, inteligentnej infraštruktúre a nízkoemisnej mobilite. O podpore slovenských spoločností rokoval aj s predsedom Legislatívnej rady Nového Južného Walesu Benom Franklinom.
Možnosti odborných partnerstiev hľadal v organizácii ANSTO pri Sydney, ktorá prevádzkuje výskumný reaktor a venuje sa okrem iného výrobe rádioizotopov. Slovensko má podľa ministra záujem o spoluprácu v jadrovej medicíne, výrobe rádiofarmák, výskume materiálov a výmene odborníkov.
„Slovensko je veľmi známe práve pri využití civilnej jadrovej energie pri výrobe elektrickej energie, ale máme záujem, aby sme sa mohli podieľať aj na civilnom výskume, ktorý slúži v medicíne, v elektrotechnickom priemysle a v mnohých iných vedách, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť,“ povedal Blanár.
Ďalšie možnosti spolupráce by podľa neho mohol priniesť program Európskej únie Horizont Európa, do ktorého by sa Austrália mohla zapojiť od januára 2027 po dokončení potrebných formálnych krokov.
Súčasťou programu ministra bolo aj stretnutie so slovenskými krajanmi v klube Sokol Sydney. Blanár ocenil ich úsilie o zachovanie slovenského jazyka a tradícií a priniesol učebnice a školské potreby pre Českú a slovenskú školu v Sydney, ktorú navštevuje 56 detí, z toho 16 slovenských.
Počet ľudí so slovenským pôvodom v Austrálii sa odhaduje na 30- až 35-tisíc. „Krajania vytvárajú premostenia medzi Slovenskom a Austráliou a robia našej vlasti dobré meno. Sú našimi ambasádormi,“ uviedol minister.
Reakcie zahraničných Slovákov na stretnutie s Blanárom a ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou boli rôznorodé, zaznela aj tvrdá kritika. Jeden z krajanov im adresoval slová, že sú hanbou Slovenskej republiky a nie sú v Sydney vítaní, Blanára poslal do Ruska. Video sa virálne šíri po sociálnych sieťach.
Blanár je na pracovnej ceste do Thajska a Austrálie od 11. do 17. októbra. V Canberre má vo štvrtok 15. októbra slávnostne znovu otvoriť slovenské veľvyslanectvo, ktoré bolo zatvorené v roku 2022, a rokovať s austrálskymi predstaviteľmi.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko hľadá partnerstvá v Austrálii, Blanár otvoril dvere jadrovému výskumu a technológiám – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko chce rozvíjať spoluprácu s Austráliou v oblasti jadrového výskumu, inteligentnej mobility a digitálnych technológií. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) počas pracovnej cesty v Austrálii navštívil výstavu MOVE Australia 2026, rokoval s predstaviteľmi Nového Južného Walesu a zavítal do austrálskej organizácie pre jadrovú vedu a technológie ANSTO. V Sydney si zároveň uctil obete decembrového teroristického útoku na Bondi Beach. Stretol sa aj so slovenskými krajanmi.
Pri dočasnom pietnom mieste v Archer Parku si Blanár pripomenul obete antisemitského útoku zo 14. decembra 2025, ktorý si vyžiadal 15 životov vrátane života 82-ročnej slovenskej občianky Mariky Poganyovej, rodáčky z Komárna. Minister sa stretol aj s jej synom Romanom Beňuškom, ktorému vyjadril sústrasť.
Doprava budúcnosti
„Antisemitizmus, terorizmus, násilie ani uplatňovanie kolektívnej viny nemajú v našej spoločnosti miesto,“ vyhlásil Blanár. Vyzdvihol tiež nasadenie záchranných zložiek a zdravotníkov a poďakoval austrálskym úradom za spoluprácu po útoku.
Na konferencii a výstave MOVE Australia 2026 minister predstavil možnosti slovenských firiem v oblasti dopravy budúcnosti. V národnom stánku prezentuje svoje riešenia päť spoločností, ktoré sa venujú napríklad stavebným strojom, logistickému softvéru, inteligentnému osvetleniu či senzorom využívajúcim umelú inteligenciu. Podnikateľskú misiu v Austrálii tvorí 27 firiem a inštitúcií.
Slovensko má záujem o spoluprácu
„Slovensko je vo svete známe najmä svojím automobilovým priemyslom, pričom až tri štvrtiny vývozu zo Slovenska do Austrálie tvoria práve automobily,“ uviedol Blanár. Príležitosti na ďalšiu spoluprácu vidí v elektrifikácii, automatizácii, inteligentnej infraštruktúre a nízkoemisnej mobilite. O podpore slovenských spoločností rokoval aj s predsedom Legislatívnej rady Nového Južného Walesu Benom Franklinom.
Možnosti odborných partnerstiev hľadal v organizácii ANSTO pri Sydney, ktorá prevádzkuje výskumný reaktor a venuje sa okrem iného výrobe rádioizotopov. Slovensko má podľa ministra záujem o spoluprácu v jadrovej medicíne, výrobe rádiofarmák, výskume materiálov a výmene odborníkov.
Horizont Európa – ďalšie možnosti spolupráce
„Slovensko je veľmi známe práve pri využití civilnej jadrovej energie pri výrobe elektrickej energie, ale máme záujem, aby sme sa mohli podieľať aj na civilnom výskume, ktorý slúži v medicíne, v elektrotechnickom priemysle a v mnohých iných vedách, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť,“ povedal Blanár.
Ďalšie možnosti spolupráce by podľa neho mohol priniesť program Európskej únie Horizont Európa, do ktorého by sa Austrália mohla zapojiť od januára 2027 po dokončení potrebných formálnych krokov.
Súčasťou programu ministra bolo aj stretnutie so slovenskými krajanmi v klube Sokol Sydney. Blanár ocenil ich úsilie o zachovanie slovenského jazyka a tradícií a priniesol učebnice a školské potreby pre Českú a slovenskú školu v Sydney, ktorú navštevuje 56 detí, z toho 16 slovenských.
Hanbou Slovenskej republiky
Počet ľudí so slovenským pôvodom v Austrálii sa odhaduje na 30- až 35-tisíc. „Krajania vytvárajú premostenia medzi Slovenskom a Austráliou a robia našej vlasti dobré meno. Sú našimi ambasádormi,“ uviedol minister.
Reakcie zahraničných Slovákov na stretnutie s Blanárom a ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou boli rôznorodé, zaznela aj tvrdá kritika. Jeden z krajanov im adresoval slová, že sú hanbou Slovenskej republiky a nie sú v Sydney vítaní, Blanára poslal do Ruska. Video sa virálne šíri po sociálnych sieťach.
Blanár je na pracovnej ceste do Thajska a Austrálie od 11. do 17. októbra. V Canberre má vo štvrtok 15. októbra slávnostne znovu otvoriť slovenské veľvyslanectvo, ktoré bolo zatvorené v roku 2022, a rokovať s austrálskymi predstaviteľmi.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko hľadá partnerstvá v Austrálii, Blanár otvoril dvere jadrovému výskumu a technológiám – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Digitálne technológie Horizont Európa Inteligentná mobilita Inteligentné osvetlenie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ministerka kultúry SR Umelá inteligencia
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