|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2026
Taraba si vybral asistenta, za vyše 3 600 eur mesačne mu pomôže bývalý šéf Vodohospodárskej výstavby
Tagy: Bývalý minister životného prostredia kandidátna listina Nová politická strana Odvolanie ministra
Odvolaný minister životného prostredia Tomáš Taraba si za svojho jediného poslaneckého asistenta zvolil Petra Moldu. Bývalý minister životného ...
Zdieľať
14.10.2026 (SITA.sk) - Odvolaný minister životného prostredia Tomáš Taraba si za svojho jediného poslaneckého asistenta zvolil Petra Moldu.
Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba si po návrate do parlamentu vybral poslaneckého asistenta. Stal sa ním Peter Molda, ktorý bol za pôsobenia Tarabu v čele rezortu životného prostredia generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.
Z tejto pozície bol odvolaný začiatkom októbra, krátko po Tarabovi. Za služby poslaneckého asistenta bude podľa zmluvy dostávať odmenu vo výške 3 615 eur mesačne. Žiadneho ďalšieho asistenta poslanec Taraba nemá a zatiaľ nemá ani žiadnu poslaneckú kanceláriu.
Exminister v utorok oznámil, že začína zbierať podpisy pre vznik novej politickej strany s názvom TARABA – Rozvoj Slovenska. Spolu s tímom chce zozbierať viac ako povinných 10-tisíc podpisov. Členom tímu je aj jeho nový poslanecký asistent Peter Molda.
Taraba a Molda v minulosti spolu pôsobili v politickom subjekte Život – národná strana, v ktorej bol Taraba do polovice roka 2023 predsedom. V parlamentných voľbách v roku 2023 boli obaja na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany (SNS). Práve hlasy poslancov za SNS pomohli koncom septembra tohto roku odvolať Tarabu z pozície ministra.
Molda počas leta zbieral podpisy aj pre kandidatúru na post starostu Smoleníc v okrese Trnava, kandidátnu listinu napokon nepodal, aj keď podľa jeho vyjadrenia mal dosť podpisov.
Zdroj: SITA.sk - Taraba si vybral asistenta, za vyše 3 600 eur mesačne mu pomôže bývalý šéf Vodohospodárskej výstavby © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba si po návrate do parlamentu vybral poslaneckého asistenta. Stal sa ním Peter Molda, ktorý bol za pôsobenia Tarabu v čele rezortu životného prostredia generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.
Z tejto pozície bol odvolaný začiatkom októbra, krátko po Tarabovi. Za služby poslaneckého asistenta bude podľa zmluvy dostávať odmenu vo výške 3 615 eur mesačne. Žiadneho ďalšieho asistenta poslanec Taraba nemá a zatiaľ nemá ani žiadnu poslaneckú kanceláriu.
Exminister v utorok oznámil, že začína zbierať podpisy pre vznik novej politickej strany s názvom TARABA – Rozvoj Slovenska. Spolu s tímom chce zozbierať viac ako povinných 10-tisíc podpisov. Členom tímu je aj jeho nový poslanecký asistent Peter Molda.
Taraba a Molda v minulosti spolu pôsobili v politickom subjekte Život – národná strana, v ktorej bol Taraba do polovice roka 2023 predsedom. V parlamentných voľbách v roku 2023 boli obaja na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany (SNS). Práve hlasy poslancov za SNS pomohli koncom septembra tohto roku odvolať Tarabu z pozície ministra.
Molda počas leta zbieral podpisy aj pre kandidatúru na post starostu Smoleníc v okrese Trnava, kandidátnu listinu napokon nepodal, aj keď podľa jeho vyjadrenia mal dosť podpisov.
Zdroj: SITA.sk - Taraba si vybral asistenta, za vyše 3 600 eur mesačne mu pomôže bývalý šéf Vodohospodárskej výstavby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý minister životného prostredia kandidátna listina Nová politická strana Odvolanie ministra
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Japonsko žiada spravodlivé a nestranné zaobchádzanie s novinárom zadržaným v Rusku
Japonsko žiada spravodlivé a nestranné zaobchádzanie s novinárom zadržaným v Rusku
<< predchádzajúci článok
Po prevrátení člna na indickej rieke Ganga zahynulo 13 detí
Po prevrátení člna na indickej rieke Ganga zahynulo 13 detí