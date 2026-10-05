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05. októbra 2026
Spišiaci prevalcovali Slovan a sú na čele tabuľky. Banská Bystrica vyhrala v Žiline
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
V Poprade sa zaskvel hetrikom proti Liptovskému Mikulášu kanadský kapitán Adam Cracknell, Nitra potrebovala predĺženie na druhé víťazstvo v sezóne. Pred desiatimi dňami hokejisti Spišskej Novej Vsi ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - V Poprade sa zaskvel hetrikom proti Liptovskému Mikulášu kanadský kapitán Adam Cracknell, Nitra potrebovala predĺženie na druhé víťazstvo v sezóne.
Pred desiatimi dňami hokejisti Spišskej Novej Vsi viedli nad Liptovským Mikulášom ešte v 50. minúte 2:0, ale zápas prehrali 2:3. Nečudo, že z hľadiska TiposBet Arény na Spiši sa po zápase ozval aj piskot. Potom však prišlo niečo, čo nečakali ani najväčší optimisti spomedzi fanúšikov "Rysov". Ďalšie štyri zápasy Spišiaci vyhrali so ziskom 11 bodov a celkovým skóre 17:4 a razom vyskočili až na líderskú pozíciu v tabuľke.
Až neuveriteľne vyznieva, že zatiaľ posledné víťazstvo dosiahli zverenci trénera Jakuba Petra doma nad dovtedajším lídrom tabuľky Slovanom Bratislava 6:1, pričom favorizovanému súperovi uštedrili iba druhú prehru v riadnom hracom čase v sezóne.
„V prvej tretine sme robili správne malé veci, ale nemali sme sebavedomie. Po prvom inkasovanom góle z nás spadol tlak, rozbehli sme sa a hrali sebavedomejšie. Výrazne nám pomohli aj presilové hry. Takéto zápasy z nás robia lepší tím," zhodnotil Tibor Tartaľ, asistent trénera HK Spišská Nová Ves pre Sport1. Kanadský tréner Slovana Brad Tapper bol stručný, ale presný. "Hrali sme hokej desať minút a to bolo všetko. Spišská Nová Ves bola vo všetkom lepšia a zaslúžene zvíťazila."
Na čele tabuľky po ôsmom kole je trio 16-bodových tímov. Okrem Spišiakov sú nimi práve HC Slovan Bratislava a HK 32 Liptovský Mikuláš. Susedia z Liptova dve tretiny živil šancu na body v Poprade, ale v tretej tretine dostali Liptáci štyri góly, z toho tri od 41-ročného kapitána "kamzíkov" Adama Cracknella. Poprad vyhral 5:1 a v tabuľke poskočil na piate miesto za Žilinu. Tá doma stratila dva body, keď prehrala s Banskou Bystricou 2:3 po nájazdoch.
"Dve tretiny to bol poriadny boj, lebo Liptovský Mikuláš má veľmi dobre korčuľujúce mužstvo. My sme však vydržali v tempe korčuľovať až do konca zápasu a odmena sa dostavila. Je to skvelý pocit, že sme vyhrali a mohli sa tak odvďačiť naším úžasným fanúšikom," skonštatoval Adam Cracknell na youtubovom kanáli HK Poprada.
Na poslednom mieste tabuľky zostal naďalej Prešov, ktorý nezvládol ďalší domáci zápas a prehral s Trenčínom 2:3. Úradujúci majster z Nitry zostal predposledný, hoci vyhral nad Zvolenom 2:1 po predĺžení. Je to ešte len druhé víťazstvo v tejto domácej sezóne pre účastníka hokejovej Ligy majstrov
"Ubojovaná výhra, ale potrebovali sme takú. Sme za to vďační. Treba ísť krok po kroku, lebo hráči na takúto situáciu možno ani nie sú zvyknutí. Musíme si to odpracovať, potom príde aj pohoda na hokejky," cituje trénera Nitry Erika Čaládiho web hknitra.sk.
Zdroj: SITA.sk - Spišiaci prevalcovali Slovan a sú na čele tabuľky. Banská Bystrica vyhrala v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred desiatimi dňami hokejisti Spišskej Novej Vsi viedli nad Liptovským Mikulášom ešte v 50. minúte 2:0, ale zápas prehrali 2:3. Nečudo, že z hľadiska TiposBet Arény na Spiši sa po zápase ozval aj piskot. Potom však prišlo niečo, čo nečakali ani najväčší optimisti spomedzi fanúšikov "Rysov". Ďalšie štyri zápasy Spišiaci vyhrali so ziskom 11 bodov a celkovým skóre 17:4 a razom vyskočili až na líderskú pozíciu v tabuľke.
Až neuveriteľne vyznieva, že zatiaľ posledné víťazstvo dosiahli zverenci trénera Jakuba Petra doma nad dovtedajším lídrom tabuľky Slovanom Bratislava 6:1, pričom favorizovanému súperovi uštedrili iba druhú prehru v riadnom hracom čase v sezóne.
„V prvej tretine sme robili správne malé veci, ale nemali sme sebavedomie. Po prvom inkasovanom góle z nás spadol tlak, rozbehli sme sa a hrali sebavedomejšie. Výrazne nám pomohli aj presilové hry. Takéto zápasy z nás robia lepší tím," zhodnotil Tibor Tartaľ, asistent trénera HK Spišská Nová Ves pre Sport1. Kanadský tréner Slovana Brad Tapper bol stručný, ale presný. "Hrali sme hokej desať minút a to bolo všetko. Spišská Nová Ves bola vo všetkom lepšia a zaslúžene zvíťazila."
Na čele tabuľky po ôsmom kole je trio 16-bodových tímov. Okrem Spišiakov sú nimi práve HC Slovan Bratislava a HK 32 Liptovský Mikuláš. Susedia z Liptova dve tretiny živil šancu na body v Poprade, ale v tretej tretine dostali Liptáci štyri góly, z toho tri od 41-ročného kapitána "kamzíkov" Adama Cracknella. Poprad vyhral 5:1 a v tabuľke poskočil na piate miesto za Žilinu. Tá doma stratila dva body, keď prehrala s Banskou Bystricou 2:3 po nájazdoch.
"Dve tretiny to bol poriadny boj, lebo Liptovský Mikuláš má veľmi dobre korčuľujúce mužstvo. My sme však vydržali v tempe korčuľovať až do konca zápasu a odmena sa dostavila. Je to skvelý pocit, že sme vyhrali a mohli sa tak odvďačiť naším úžasným fanúšikom," skonštatoval Adam Cracknell na youtubovom kanáli HK Poprada.
Na poslednom mieste tabuľky zostal naďalej Prešov, ktorý nezvládol ďalší domáci zápas a prehral s Trenčínom 2:3. Úradujúci majster z Nitry zostal predposledný, hoci vyhral nad Zvolenom 2:1 po predĺžení. Je to ešte len druhé víťazstvo v tejto domácej sezóne pre účastníka hokejovej Ligy majstrov
"Ubojovaná výhra, ale potrebovali sme takú. Sme za to vďační. Treba ísť krok po kroku, lebo hráči na takúto situáciu možno ani nie sú zvyknutí. Musíme si to odpracovať, potom príde aj pohoda na hokejky," cituje trénera Nitry Erika Čaládiho web hknitra.sk.
Zdroj: SITA.sk - Spišiaci prevalcovali Slovan a sú na čele tabuľky. Banská Bystrica vyhrala v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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