|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
Súboj o kreslo košického župana medzi Trnkom a Porvažníkom bude tesný, zavážia hlasy nerozhodnutých
Medzi respondentmi, ktorí plánujú ísť voliť, 26,7 percenta nemá vybraného kandidáta, ktorému dá svoj hlas. Súboj o kreslo predsedu Košického ...
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Medzi respondentmi, ktorí plánujú ísť voliť, 26,7 percenta nemá vybraného kandidáta, ktorému dá svoj hlas.
Súboj o kreslo predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude tesný, rozhodnú ho nerozhodnutí. Kandidát opozičných politických subjektov Marián Porvažník takmer dohnal úradujúceho župana Rastislava Trnku (nezávislý), ostatní kandidáti ich nasledujú s výraznejším odstupom.
Ukazujú to výsledky aktuálneho prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednal Porvažníkov tím. Prieskum bol realizovaný na vzorke 634 respondentov, dáta boli zbierané od 24. septembra do 7. októbra 2026. Podľa jeho výsledkov by medzi voličmi, ktorí plánujú voliť vo voľbách do orgánov samospráv, získal Trnka 34,2 percenta voličských hlasov. Porvažníka by podporilo 31,7 percenta voličov, delí ich teda 2,5 percentuálneho bodu.
Tretiu priečku v prieskume obsadil kandidát viacerých koaličných strán Igor Šimko, ktorého by vo voľbách podporilo 20,5 percenta opýtaných. Za Šimkom skončila v prieskume jediná ženská kandidátka na predsednícky post v KSK, Monika Sofiya Soročinová. Nezávislú kandidátku by volilo 7,7 percenta respondentov, ktorí sa chystajú voliť. Džemala Kodraziho, ktorý kandiduje ako nezávislý, by podporilo 3,4 percenta z nich a na poslednom mieste v prieskume skončil Tibor Géci, ktorý kandiduje s posporou Jednoty Slovanov. Hlas by mu odovzdalo 2,4 percenta voličov.
O konečnom výsledku volieb môžu rozhodnúť nerozhodnutí voliči. Medzi respondentmi, ktorí plánujú ísť voliť, 26,7 percenta nemá vybraného kandidáta, ktorému dá svoj hlas. Ide o podiel vyše desaťkrát väčší, než je rozdiel medzi dvoma favoritmi prieskumu.
„Tento prieskum ukazuje, že súboj o vedenie kraja je otvorený a rozhodnúť môže každý hlas. Rozdiel 2,5 percentuálneho bodu beriem s pokorou. Je to povzbudenie do posledných dní kampane, nie dôvod na uspokojenie,“ skonštatoval Porvažník.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o kreslo košického župana medzi Trnkom a Porvažníkom bude tesný, zavážia hlasy nerozhodnutých © SITA Všetky práva vyhradené.
Súboj o kreslo predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude tesný, rozhodnú ho nerozhodnutí. Kandidát opozičných politických subjektov Marián Porvažník takmer dohnal úradujúceho župana Rastislava Trnku (nezávislý), ostatní kandidáti ich nasledujú s výraznejším odstupom.
Ukazujú to výsledky aktuálneho prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednal Porvažníkov tím. Prieskum bol realizovaný na vzorke 634 respondentov, dáta boli zbierané od 24. septembra do 7. októbra 2026. Podľa jeho výsledkov by medzi voličmi, ktorí plánujú voliť vo voľbách do orgánov samospráv, získal Trnka 34,2 percenta voličských hlasov. Porvažníka by podporilo 31,7 percenta voličov, delí ich teda 2,5 percentuálneho bodu.
Tretiu priečku v prieskume obsadil kandidát viacerých koaličných strán Igor Šimko, ktorého by vo voľbách podporilo 20,5 percenta opýtaných. Za Šimkom skončila v prieskume jediná ženská kandidátka na predsednícky post v KSK, Monika Sofiya Soročinová. Nezávislú kandidátku by volilo 7,7 percenta respondentov, ktorí sa chystajú voliť. Džemala Kodraziho, ktorý kandiduje ako nezávislý, by podporilo 3,4 percenta z nich a na poslednom mieste v prieskume skončil Tibor Géci, ktorý kandiduje s posporou Jednoty Slovanov. Hlas by mu odovzdalo 2,4 percenta voličov.
O konečnom výsledku volieb môžu rozhodnúť nerozhodnutí voliči. Medzi respondentmi, ktorí plánujú ísť voliť, 26,7 percenta nemá vybraného kandidáta, ktorému dá svoj hlas. Ide o podiel vyše desaťkrát väčší, než je rozdiel medzi dvoma favoritmi prieskumu.
„Tento prieskum ukazuje, že súboj o vedenie kraja je otvorený a rozhodnúť môže každý hlas. Rozdiel 2,5 percentuálneho bodu beriem s pokorou. Je to povzbudenie do posledných dní kampane, nie dôvod na uspokojenie,“ skonštatoval Porvažník.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o kreslo košického župana medzi Trnkom a Porvažníkom bude tesný, zavážia hlasy nerozhodnutých © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kopilot spoločnosti flydubai plánoval samovražedný útok na letisko v izraelskom Tel Avive
Kopilot spoločnosti flydubai plánoval samovražedný útok na letisko v izraelskom Tel Avive
<< predchádzajúci článok
Tisíce ľudí protestovali v Berlíne proti plánovaným škrtom v podpore zelených energií
Tisíce ľudí protestovali v Berlíne proti plánovaným škrtom v podpore zelených energií