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12. októbra 2026
Kto drží v spojených voľbách v Žiline najsilnejšie karty? Kurzy Tipsportu ukazujú jasných favoritov
Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Kurzy primátor Žiliny Tipsport ŽSK Žilinský samosprávny kraj
Pozícia úradujúceho šéfa žilinskej radnice v rámci kurzovým vyhliadok po dvoch mesiacoch trochu zhoršila. Súčasný primátor Žiliny
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12.10.2026 (SITA.sk) - Pozícia úradujúceho šéfa žilinskej radnice v rámci kurzovým vyhliadok po dvoch mesiacoch trochu zhoršila.
Súčasný primátor Žiliny Peter Fiabáne a súčasná županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sú podľa bookmakerov stávkovej spoločnosti Tipsport favoritmi októbrových komunálnych a župných volieb.
Pozícia úradujúceho šéfa žilinskej radnice v rámci kurzovým vyhliadok po dvoch mesiacoch trochu zhoršila, naďalej však zostáva hlavný adept na volebný triumf. Na Fiabáneho je v Tipsporte aktuálne vypísaný kurz 1,18:1.
Vo voľbách má teda podľa bookmakerov vysokú šancu na obhajobu svojho mandátu. Výraznejšie sa za uplynulé dva mesiace pohli kurzy v prípade Rastislava Johanesa.
„Podľa našich predikcií začínal Fiabáneho hlavný súper na kurze 7:1, momentálne sú však jeho šance na víťazstvo odhadované už v pomere 4:1,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Zvyšní šiesti kandidáti by už, vzhľadom na ich vysoké kurzy, nemali výraznejšie prehovoriť do boja o primátorské kreslo. Aj v súboji o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja drží najsilnejšie karty podľa Tipsportu úradujúca šéfka úradu Erika Jurinová.
Na súčasnú žilinskú županku je vypísaný kurz 1,1:1. Naopak, august a september nepriali Igorovi Chomovi. Jurinovej protikandidát v ostatnom období výrazne stratil, keď kurz na jeho víťazstvo vzrástol z pôvodných 3:1 na dnešný stav 7:1. Oveľa viac sa v posledných týždňoch darilo Martinovi Kapitulíkovi.
„Kým 12. augusta bol na Martina Kapitulíka kurz 9:1, dnes už je to iba 5,5:1. Práve Kapitulík sa tak vyprofiloval ako hlavný vyzývateľ súčasnej predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,“ dodal ešte R. Buček. O tom, kto zasadne do kresla primátora Žiliny a predsedu Žilinského samosprávneho kraja rozhodnú voliči v spojených voľbách 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Kto drží v spojených voľbách v Žiline najsilnejšie karty? Kurzy Tipsportu ukazujú jasných favoritov © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasný primátor Žiliny Peter Fiabáne a súčasná županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová sú podľa bookmakerov stávkovej spoločnosti Tipsport favoritmi októbrových komunálnych a župných volieb.
Pozícia úradujúceho šéfa žilinskej radnice v rámci kurzovým vyhliadok po dvoch mesiacoch trochu zhoršila, naďalej však zostáva hlavný adept na volebný triumf. Na Fiabáneho je v Tipsporte aktuálne vypísaný kurz 1,18:1.
Vysoká šanca na obhajobu mandátu
Vo voľbách má teda podľa bookmakerov vysokú šancu na obhajobu svojho mandátu. Výraznejšie sa za uplynulé dva mesiace pohli kurzy v prípade Rastislava Johanesa.
„Podľa našich predikcií začínal Fiabáneho hlavný súper na kurze 7:1, momentálne sú však jeho šance na víťazstvo odhadované už v pomere 4:1,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Zvyšní šiesti kandidáti by už, vzhľadom na ich vysoké kurzy, nemali výraznejšie prehovoriť do boja o primátorské kreslo. Aj v súboji o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja drží najsilnejšie karty podľa Tipsportu úradujúca šéfka úradu Erika Jurinová.
Hlavný vyzývateľ predsedníčky ŽSK
Na súčasnú žilinskú županku je vypísaný kurz 1,1:1. Naopak, august a september nepriali Igorovi Chomovi. Jurinovej protikandidát v ostatnom období výrazne stratil, keď kurz na jeho víťazstvo vzrástol z pôvodných 3:1 na dnešný stav 7:1. Oveľa viac sa v posledných týždňoch darilo Martinovi Kapitulíkovi.
„Kým 12. augusta bol na Martina Kapitulíka kurz 9:1, dnes už je to iba 5,5:1. Práve Kapitulík sa tak vyprofiloval ako hlavný vyzývateľ súčasnej predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,“ dodal ešte R. Buček. O tom, kto zasadne do kresla primátora Žiliny a predsedu Žilinského samosprávneho kraja rozhodnú voliči v spojených voľbách 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Kto drží v spojených voľbách v Žiline najsilnejšie karty? Kurzy Tipsportu ukazujú jasných favoritov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Kurzy primátor Žiliny Tipsport ŽSK Žilinský samosprávny kraj
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