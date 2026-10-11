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11. októbra 2026

Takáč tvrdí, že koalícia má najmenej 76 hlasov. Kuffa by mohol byť novým ministrom životného prostredia


Tagy: líder hnutia Progresívne Slovensko Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Opozícia Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR tv markíza

Podľa neho by sa tak malo stať v najbližších dňoch. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) je presvedčený o ...



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6a43d5f283b9f139128772 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Podľa neho by sa tak malo stať v najbližších dňoch.


Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Uviedol to v relácii TV Markíza. Je tiež toho názoru, že nedávne udalosti v podobe odvolanie ministra životného prostredia za spolupráce Slovenskej národnej strany a opozície, viedli k ešte väčšiemu zomknutiu koalície.

Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia už čoskoro. Dodal ale, že ešte nie je nič naisto dohodnuté.

Minister Takáč tiež očakáva, že terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa bude prezidentovi Petrovi Pellegrinimu navrhnutý ako kandidát na post ministra životného prostredia. Podľa neho by sa tak malo stať v najbližších dňoch. „Nominácia Filipa Kuffu by bola z môjho pohľadu z dažďa pod odkvap,” zareagoval Šimečka.


Zdroj: SITA.sk - Takáč tvrdí, že koalícia má najmenej 76 hlasov. Kuffa by mohol byť novým ministrom životného prostredia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: líder hnutia Progresívne Slovensko Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Opozícia Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR tv markíza
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