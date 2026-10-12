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 24hod.sk    Ekonomika

12. októbra 2026

Slovensko si polepšilo v rebríčku ekonomickej slobody, do ďalších rokov však musí poriadne zabrať


Tagy: Ekonomická sloboda Ekonomika Firmy Podnikanie Podnikatelia Slovenské firmy

V celkovom hodnotení obsadila naša krajina spoločne s Jamajkou delené 43. miesto so skóre 7,45 bodu, čo znamená nárast oproti predchádzajúcemu roku o šesť priečok. Najnovší rebríček Economic ...



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gettyimages 1333346499 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - V celkovom hodnotení obsadila naša krajina spoločne s Jamajkou delené 43. miesto so skóre 7,45 bodu, čo znamená nárast oproti predchádzajúcemu roku o šesť priečok.


Najnovší rebríček Economic Freedom of the World 2026, ktorý vydáva kanadský Fraser Institute v spolupráci so slovenským Inštitútom slobody a podnikania (ISP), síce zaradil Slovensko na vyššie pozície ako v roku 2025, ale predseda ISP Ján Oravec brzdí prílišný optimizmus.

„Nemôže nás to tešiť, pretože nás to zaraďuje do druhej štvrtiny krajín rebríčka ekonomickej slobody. Slovensko má pred sebou vyhliadky na zlepšenie. Na to, aby sa posunulo na vyššie pozície však bude musieť podstatne zabrať v kľúčovej oblasti regulácie. Tá je v porovnaní s inými krajinami príliš komplikovaná a príliš nepredvídateľná.“



Oravec uviedol ako príklad zlého konania nedávne prijatie zákona o štátnom rozpočte na rok 2027.

„Nemôže sa stať, že pri takej dôležitej veci, ako je štátny rozpočet, ktorý samotní ministri ani nevideli, dostanú sociálni partneri iba 24 hodín na nahliadnutie a vyjadrenie sa. Musíme prestať byť krajinou, v ktorej sa prijímajú zákony z večera do rána. Naopak, musíme byť krajinou, kde sú pravidlá prijímané transparentne, teda aj za účasti tých, ktorých sa týkajú.“

Zlepšili sme sa v stabilite meny, prepadli v reguláciách


Rebríček ekonomickej slobody hodnotí 165 krajín podľa piatich oblastí, a to veľkosť štátneho aparátu, právny systém a ochranu vlastníctva, stabilitu meny, slobodu medzinárodného obchodu a regulačné prostredie. Slovensko najviac zaostáva v hodnotení veľkosti vlády a výdavkov, kde sa neposunulo z vlaňajšieho 108. miesta, pričom dosiahlo skóre 6,18.

V právnom systéme a vlastníckych právach si polepšilo o tri priečky na 37. miesto. V stabilite meny však dosiahlo posun o 29 pozícií – zo 67. na 38. miesto, v reguláciách naopak prepad o 33 miest na 90. priečku. Jedinou jasnou výhodou Slovenska ostáva otvorenosť voči medzinárodnému obchodu, kde sa Slovensko umiestnilo na 27. priečke a polepšilo si tak o dva stupne.


Krajiny V4 zaznamenali posun vpred


Hoci je Slovensko spomedzi stredoeurópskych krajín v celkovom rebríčku na tom relatívne dobre. Stále však zaostáva za Českom (23. miesto, vlani 29.) a Rakúskom (31., pred rokom 33.) a postupne nás dobiehajú naši okolití susedia. Maďarsko si svoju pozíciu v hodnotení vylepšilo o 12 miest a je na 49. mieste, Poľsko sa zo 76. miesta zlepšilo o jedenásť priečok. Lídrom poradia 165 krajín je dlhodobo Hongkong pred Švajčiarskom a Singapurom, nasledujú Nový Zéland a USA. Na chvoste rebríčka je Venezuela.

Globálne výsledky ukazujú, že ekonomická sloboda vo svete sa ešte stále nevrátila a predpandemickú úroveň. Obnova začala až pred dvomi rokmi a pokles bol dokonca väčší a trval dlhšie, ako počas veľkej hospodárskej recesie v rokoch 2007 – 2008. Vlády jednotlivých krajín zaviedli nové regulácie, zvýšili obchodné bariéry, rozšírili veľkosť štátu a výdavky financovali tlačením peňazí.



Podľa dát Fraser Institute krajiny s vyššou mierou ekonomickej slobody vykazujú nielen vyšší HDP na obyvateľa, ale aj lepšie sociálne a environmentálne výsledky. Ľudia v ekonomicky najslobodnejších krajinách žijú o 14 rokov dlhšie, ako v najmenej slobodných, pracujú o šesť hodín týždenne menej, ich vlády sú menej skorumpované, oveľa menej detí v dojčenskom veku zomiera, ľudia v nich sú viac spokojní so životom a žijú v čistejšom životnom prostredí.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko si polepšilo v rebríčku ekonomickej slobody, do ďalších rokov však musí poriadne zabrať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekonomická sloboda Ekonomika Firmy Podnikanie Podnikatelia Slovenské firmy
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