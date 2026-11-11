V Prešove sa ujalo funkcie nové zastupiteľstvo, Oľha pokračuje ako primátor – VIDEO, FOTO
Zároveň sa ako zvolený primátor písomne vzdal mandátu poslanca, ktorý vo voľbách získal Zložením predpísaného sľubu sa v utorok v sále Čierneho orla Parku kultúry a ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň sa ako zvolený primátor písomne vzdal mandátu poslanca, ktorý vo voľbách získal
Zložením predpísaného sľubu sa v utorok v sále Čierneho orla Parku kultúry a oddychu v Prešove ujal svojej funkcie primátor Prešova František Oľha. Spolu s ním zložilo na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí sľub aj 30 z 31 poslancov novozloženého mestského zastupiteľstva. V ňom vznikli dva poslanecké kluby a staronový primátor vybral aj svojich dvoch zástupcov.
Oľha začal svoje druhé volebné obdobie. Medzi svoje priority v novom volebnom období zaradil dokončenie rozbehnutých projektov, najmä výstavbu tréningovej hokejovej haly, mestskej plavárne a dopravného napojenia zimného štadióna. Mesto chce pokračovať aj v rozvoji zelených okruhov, v revitalizácii mestského parku na Masarykovej ulici, príprave nájomného bývania a obnove škôl. „Chceme pokračovať rovnakým, ak nie vyšším tempom, a urobiť pre mesto Prešov čo najviac,“ uviedol pred novinármi po zložení sľubu Oľha.
Zároveň sa ako zvolený primátor písomne vzdal mandátu poslanca, ktorý vo voľbách získal. Na jeho miesto nastúpila ako prvá náhradníčka Eva Lipková, ktorá je jednou z 11 poslankýň a zároveň 20 kandidátov, ktorí pokračujú vo svojom poslaneckom mandáte z uplynulého obdobia.
Staronový primátor zároveň uviedol, že jeho prvým viceprimátorom zostáva Martin Ďurišin. Druhou zástupkyňou primátora sa od 1. decembra stane Janette Langová, ktorú podľa vlastných slov vymenuje do funkcie na popoludňajšom prvom pracovnom zasadnutí. Na ňom má poslanecký sľub zložiť aj Richard Dubovický, ktorý sa ako poslanec Národnej rady SR zúčastnil v stredu dopoludnia zasadnutia parlamentu.
V mestskom zastupiteľstve sa následne má stať predsedom poslaneckého klubu Progresívne Slovensko, nezávislí poslanci a Demokrati, ktorí bude mať spolu s ním 15 poslancov. Bude tak najsilnejším poslaneckým klubom tesne pod hranicou väčšiny.
Oľha, ktorý je podpredsedom Demokratov, to označil za posilnenie svojej pozície, zároveň však pripustil potrebu hľadať podporu aj u ostatných poslancov. „Nie je dôležité mať väčšinu a lámať uznesenia a projekty cez koleno, ale prinášať to, čo bude prospešné pre všetkých,“ zdôraznil primátor. V mestskom zastupiteľstve vznikol aj druhý poslanecký klub KDH, Slovensko, SaS, Konzervatívci, Za ľudí a Nova, ktorý má deväť členov. Jeho predsedom je neúspešný primátorský kandidát Rastislav Mochnacký. Zvyšných sedem poslancov ostalo nezaradených.
Na popoludňajšom prvom riadnom rokovaní rozhodli poslanci o zložení desaťčlennej Mestskej rady. Najsilnejší poslanecký klub v nej bude mať šesťčlenné zastúpenie Martinom Ďurišinom, Janette Langovou, Richardom Dubovickým, Jánom Ahlersom, Slávkou Čorejovou a Michalom Michňákom. Druhý poslanecký klub budú zastupovať Renáta Fedorčíková, Pavol Neupauer a Rastislav Mochnacký. Za nezaradených poslancov bude v mestskej rade Denis Tirpák.
Novozložený mestský parlament zároveň zriadil desať komisií. Okrem komisie na ochranu verejného záujmu je každá z nich deväťčlenná, a to po päť členov z radov poslancov mestského zastupiteľstva a štyria členovia z radov neposlancov. Zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo členov z radov poslancov. Proces výberu a voľby neposlancov má byť uzavretý do konca januára tak, aby ich mestské zastupiteľstvo schvaľovalo na februárovom rokovaní.
Oľha dostal v októbrových spojených voľbách spomedzi šiestich kandidátov na primátora Prešova 12 125 hlasov. Získal tak 40,69 percenta z odovzdaných 30 346 platných hlasov. Druhý v poradí Pavel Hagyari, ktorý po dvoch víťazstvách skončil štvrtýkrát na druhom mieste, mal 7 187 hlasov, čo predstavuje 24,12 percenta. Tretí skončil Rastislav Mochnacký, štvrtý Artúr Benes (nezávislý), piaty Martin Eštočák (nezávislý) a šiesta skončila kandidátku Smeru-SD Svetlana Pavlovičová. S výnimkou Pavlovičovej získali zvyšní kandidáti poslanecký mandát.
Zaujímavosťou je, že do mestského zastupiteľstva v Prešove sa napokon nedostal ani jeden poslanec zastupujúci strany aktuálnej vládnej koalície, ani im blízkych strán. Na komunálnych voľbách v Prešove sa zúčastnilo 44,19 percenta voličov.
Zdroj: SITA.sk - V Prešove sa ujalo funkcie nové zastupiteľstvo, Oľha pokračuje ako primátor – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zložením predpísaného sľubu sa v utorok v sále Čierneho orla Parku kultúry a oddychu v Prešove ujal svojej funkcie primátor Prešova František Oľha. Spolu s ním zložilo na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí sľub aj 30 z 31 poslancov novozloženého mestského zastupiteľstva. V ňom vznikli dva poslanecké kluby a staronový primátor vybral aj svojich dvoch zástupcov.
Dokončenie rozbehnutých projektov
Oľha začal svoje druhé volebné obdobie. Medzi svoje priority v novom volebnom období zaradil dokončenie rozbehnutých projektov, najmä výstavbu tréningovej hokejovej haly, mestskej plavárne a dopravného napojenia zimného štadióna. Mesto chce pokračovať aj v rozvoji zelených okruhov, v revitalizácii mestského parku na Masarykovej ulici, príprave nájomného bývania a obnove škôl. „Chceme pokračovať rovnakým, ak nie vyšším tempom, a urobiť pre mesto Prešov čo najviac,“ uviedol pred novinármi po zložení sľubu Oľha.
Zároveň sa ako zvolený primátor písomne vzdal mandátu poslanca, ktorý vo voľbách získal. Na jeho miesto nastúpila ako prvá náhradníčka Eva Lipková, ktorá je jednou z 11 poslankýň a zároveň 20 kandidátov, ktorí pokračujú vo svojom poslaneckom mandáte z uplynulého obdobia.
Staronový primátor zároveň uviedol, že jeho prvým viceprimátorom zostáva Martin Ďurišin. Druhou zástupkyňou primátora sa od 1. decembra stane Janette Langová, ktorú podľa vlastných slov vymenuje do funkcie na popoludňajšom prvom pracovnom zasadnutí. Na ňom má poslanecký sľub zložiť aj Richard Dubovický, ktorý sa ako poslanec Národnej rady SR zúčastnil v stredu dopoludnia zasadnutia parlamentu.
Druhý poslanecký klub
V mestskom zastupiteľstve sa následne má stať predsedom poslaneckého klubu Progresívne Slovensko, nezávislí poslanci a Demokrati, ktorí bude mať spolu s ním 15 poslancov. Bude tak najsilnejším poslaneckým klubom tesne pod hranicou väčšiny.
Oľha, ktorý je podpredsedom Demokratov, to označil za posilnenie svojej pozície, zároveň však pripustil potrebu hľadať podporu aj u ostatných poslancov. „Nie je dôležité mať väčšinu a lámať uznesenia a projekty cez koleno, ale prinášať to, čo bude prospešné pre všetkých,“ zdôraznil primátor. V mestskom zastupiteľstve vznikol aj druhý poslanecký klub KDH, Slovensko, SaS, Konzervatívci, Za ľudí a Nova, ktorý má deväť členov. Jeho predsedom je neúspešný primátorský kandidát Rastislav Mochnacký. Zvyšných sedem poslancov ostalo nezaradených.
Zloženie desaťčlennej Mestskej rady
Na popoludňajšom prvom riadnom rokovaní rozhodli poslanci o zložení desaťčlennej Mestskej rady. Najsilnejší poslanecký klub v nej bude mať šesťčlenné zastúpenie Martinom Ďurišinom, Janette Langovou, Richardom Dubovickým, Jánom Ahlersom, Slávkou Čorejovou a Michalom Michňákom. Druhý poslanecký klub budú zastupovať Renáta Fedorčíková, Pavol Neupauer a Rastislav Mochnacký. Za nezaradených poslancov bude v mestskej rade Denis Tirpák.
Novozložený mestský parlament zároveň zriadil desať komisií. Okrem komisie na ochranu verejného záujmu je každá z nich deväťčlenná, a to po päť členov z radov poslancov mestského zastupiteľstva a štyria členovia z radov neposlancov. Zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo členov z radov poslancov. Proces výberu a voľby neposlancov má byť uzavretý do konca januára tak, aby ich mestské zastupiteľstvo schvaľovalo na februárovom rokovaní.
Oľha dostal v októbrových spojených voľbách spomedzi šiestich kandidátov na primátora Prešova 12 125 hlasov. Získal tak 40,69 percenta z odovzdaných 30 346 platných hlasov. Druhý v poradí Pavel Hagyari, ktorý po dvoch víťazstvách skončil štvrtýkrát na druhom mieste, mal 7 187 hlasov, čo predstavuje 24,12 percenta. Tretí skončil Rastislav Mochnacký, štvrtý Artúr Benes (nezávislý), piaty Martin Eštočák (nezávislý) a šiesta skončila kandidátku Smeru-SD Svetlana Pavlovičová. S výnimkou Pavlovičovej získali zvyšní kandidáti poslanecký mandát.
Zaujímavosťou je, že do mestského zastupiteľstva v Prešove sa napokon nedostal ani jeden poslanec zastupujúci strany aktuálnej vládnej koalície, ani im blízkych strán. Na komunálnych voľbách v Prešove sa zúčastnilo 44,19 percenta voličov.
Zdroj: SITA.sk - V Prešove sa ujalo funkcie nové zastupiteľstvo, Oľha pokračuje ako primátor – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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