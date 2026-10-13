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13. októbra 2026
Vymeňte Trumpa, ešte lepšie celý prezidentský systém. Ukrajinský komentátor radí Američanom
Andrij Sajčuk reagoval na Trumpovu výzvu Ukrajincom, aby si zvolili iného prezidenta. Podľa novinára by však Spojeným štátom aj Ukrajine viac prospela parlamentná demokracia, v ktorej vláda nie je závislá od ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Andrij Sajčuk reagoval na Trumpovu výzvu Ukrajincom, aby si zvolili iného prezidenta. Podľa novinára by však Spojeným štátom aj Ukrajine viac prospela parlamentná demokracia, v ktorej vláda nie je závislá od jediného prezidenta.
Američania by si mali nájsť iného prezidenta, no ešte lepšie by urobili, keby zmenili celý systém vládnutia. Takto reagoval ukrajinský novinár a televízny moderátor Andrij Sajčuk na nedávne vyjadrenia Donalda Trumpa, podľa ktorého Ukrajina potrebuje nového prezidenta. V komentári pre portál Espreso TV Sajčuk tvrdí, že prezidentský systém je v 21. storočí zastaraný a demokratickým krajinám by viac vyhovovala parlamentná demokracia.
"Keď teda prezident Trump hovorí nám, Ukrajincom, že je čas nájsť si iného prezidenta, môžeme s plným právom odpovedať rovnakou výzvou Američanom," napísal Sajčuk. Trump 10. októbra vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa neho nedokáže uzatvárať dohody, ktoré by viedli k ukončeniu vojny s Ruskom, a preto by Ukrajina mala dostať nového lídra.
Sajčuk sa však neobmedzil na kritiku súčasného šéfa Bieleho domu. "Ešte lepším želaním pre Ukrajincov aj Američanov, rovnako ako pre Juhokórejčanov a dokonca aj Francúzov, by bolo niečo iné: je čas zaobstarať si inú formu štátneho zriadenia," uviedol. Ako alternatívu označil parlamentnú demokraciu. V takomto systéme je vláda na čele s premiérom politicky zodpovedná parlamentu, hoci funkcia prezidenta môže zostať zachovaná.
Podľa Sajčuka je problémom najmä koncentrácia politickej moci v rukách jedného človeka. "V 21. storočí vyzerá prezidentská forma vlády pre demokratické republiky zastarano. Zvyšuje konfrontáciu a rozkol v spoločnosti. A robí cenu chyby príliš vysokou," napísal. Ide o autorovo hodnotenie, nie o všeobecne prijatý záver politológov.
Novinár tvrdí, že Trumpovo druhé funkčné obdobie sa mení na "globálnu katastrofu". Odvoláva sa pritom na publicistu Vitalija Portnikova, ktorý podľa neho povedal, že ak sa Trumpovo prezidentstvo neskončí treťou svetovou vojnou, už to bude možné považovať za úspech. Sajčuk zároveň uvádza, že dve tretiny Američanov nepodporujú Trumpovu politiku. Konkrétny prieskum, z ktorého toto číslo vychádza, však v komentári neuvádza.
Autor kritizuje aj americký vzťah k ústave a tradíciám z čias zakladateľov Spojených štátov. Podľa jeho názoru sa niektoré pravidlá zachovávajú skôr z úcty k minulosti než pre svoju dnešnú užitočnosť. Ako príklad spomína utorkový termín volieb, ktorý mal historické opodstatnenie v živote amerických farmárov. Oveľa vážnejšie však podľa neho je, že občania môžu byť po voľbách celé roky odkázaní na prezidenta, s ktorého politikou už nesúhlasia.
Sajčuk porovnáva Trumpa aj s bývalým americkým prezidentom Ronaldom Reaganom. Kým Reagan podľa neho vnímal prezidentský úrad ako inštitúciu, ktorú mu občania iba dočasne zverili, Trump podľa autorovej interpretácie pristupuje k svojmu postaveniu skôr ako panovník. Komentátor v tejto súvislosti pripomína Trumpove vyjadrenia, v ktorých sa označoval za kráľa.
Sajčuk preto tvrdí, že samotná výmena Trumpa alebo Zelenského by nevyriešila širší problém, ktorý vidí v prezidentskej forme vlády. Parlamentnú demokraciu považuje za vhodnejšiu alternatívu pre Spojené štáty, Ukrajinu aj ďalšie krajiny. Jeho komentár je osobným politickým názorom, nie návrhom ukrajinskej vlády ani oficiálnym stanoviskom Kyjeva.
Zdroj: SITA.sk - Vymeňte Trumpa, ešte lepšie celý prezidentský systém. Ukrajinský komentátor radí Američanom © SITA Všetky práva vyhradené.
Američania by si mali nájsť iného prezidenta, no ešte lepšie by urobili, keby zmenili celý systém vládnutia. Takto reagoval ukrajinský novinár a televízny moderátor Andrij Sajčuk na nedávne vyjadrenia Donalda Trumpa, podľa ktorého Ukrajina potrebuje nového prezidenta. V komentári pre portál Espreso TV Sajčuk tvrdí, že prezidentský systém je v 21. storočí zastaraný a demokratickým krajinám by viac vyhovovala parlamentná demokracia.
"Keď teda prezident Trump hovorí nám, Ukrajincom, že je čas nájsť si iného prezidenta, môžeme s plným právom odpovedať rovnakou výzvou Američanom," napísal Sajčuk. Trump 10. októbra vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa neho nedokáže uzatvárať dohody, ktoré by viedli k ukončeniu vojny s Ruskom, a preto by Ukrajina mala dostať nového lídra.
Parlamentná demokracia ako alternatíva
Sajčuk sa však neobmedzil na kritiku súčasného šéfa Bieleho domu. "Ešte lepším želaním pre Ukrajincov aj Američanov, rovnako ako pre Juhokórejčanov a dokonca aj Francúzov, by bolo niečo iné: je čas zaobstarať si inú formu štátneho zriadenia," uviedol. Ako alternatívu označil parlamentnú demokraciu. V takomto systéme je vláda na čele s premiérom politicky zodpovedná parlamentu, hoci funkcia prezidenta môže zostať zachovaná.
Podľa Sajčuka je problémom najmä koncentrácia politickej moci v rukách jedného človeka. "V 21. storočí vyzerá prezidentská forma vlády pre demokratické republiky zastarano. Zvyšuje konfrontáciu a rozkol v spoločnosti. A robí cenu chyby príliš vysokou," napísal. Ide o autorovo hodnotenie, nie o všeobecne prijatý záver politológov.
Globálna katastrofa
Novinár tvrdí, že Trumpovo druhé funkčné obdobie sa mení na "globálnu katastrofu". Odvoláva sa pritom na publicistu Vitalija Portnikova, ktorý podľa neho povedal, že ak sa Trumpovo prezidentstvo neskončí treťou svetovou vojnou, už to bude možné považovať za úspech. Sajčuk zároveň uvádza, že dve tretiny Američanov nepodporujú Trumpovu politiku. Konkrétny prieskum, z ktorého toto číslo vychádza, však v komentári neuvádza.
Autor kritizuje aj americký vzťah k ústave a tradíciám z čias zakladateľov Spojených štátov. Podľa jeho názoru sa niektoré pravidlá zachovávajú skôr z úcty k minulosti než pre svoju dnešnú užitočnosť. Ako príklad spomína utorkový termín volieb, ktorý mal historické opodstatnenie v živote amerických farmárov. Oveľa vážnejšie však podľa neho je, že občania môžu byť po voľbách celé roky odkázaní na prezidenta, s ktorého politikou už nesúhlasia.
Výmena by nevyriešila širší problém
Sajčuk porovnáva Trumpa aj s bývalým americkým prezidentom Ronaldom Reaganom. Kým Reagan podľa neho vnímal prezidentský úrad ako inštitúciu, ktorú mu občania iba dočasne zverili, Trump podľa autorovej interpretácie pristupuje k svojmu postaveniu skôr ako panovník. Komentátor v tejto súvislosti pripomína Trumpove vyjadrenia, v ktorých sa označoval za kráľa.
Sajčuk preto tvrdí, že samotná výmena Trumpa alebo Zelenského by nevyriešila širší problém, ktorý vidí v prezidentskej forme vlády. Parlamentnú demokraciu považuje za vhodnejšiu alternatívu pre Spojené štáty, Ukrajinu aj ďalšie krajiny. Jeho komentár je osobným politickým názorom, nie návrhom ukrajinskej vlády ani oficiálnym stanoviskom Kyjeva.
Zdroj: SITA.sk - Vymeňte Trumpa, ešte lepšie celý prezidentský systém. Ukrajinský komentátor radí Američanom © SITA Všetky práva vyhradené.
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