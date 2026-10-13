|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2026
Po úderoch na ruské dátové centrá hlásia ľudia menej propagandy. Umlčali Putinových trollov?
Tagy: Dezinformácie Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt trollie farmy ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine Yandex
Internetová prevádzka spojená s ruským Yandexom po útokoch výrazne klesla. Garri Kasparov aj ďalší používatelia sociálnych sietí hlásia menej proruských účtov, no odborníci upozorňujú, že dostupné údaje ...
Zdieľať
13.10.2026 (SITA.sk) - Internetová prevádzka spojená s ruským Yandexom po útokoch výrazne klesla. Garri Kasparov aj ďalší používatelia sociálnych sietí hlásia menej proruských účtov, no odborníci upozorňujú, že dostupné údaje takýto záver nepotvrdzujú.
Ukrajinské útoky na ruské dátové centrá vyvolali medzi niektorými používateľmi internetu a podporovateľmi Ukrajiny nádej, že sa podarilo obmedziť šírenie kremeľskej propagandy na sociálnych sieťach. Po zásahoch zariadení spoločnosti Yandex totiž prudko klesla časť internetovej prevádzky a viacerí používatelia tvrdia, že zaznamenali menej proruských príspevkov. Odborníci na dezinformácie však upozorňujú, že medzi oboma javmi zatiaľ neexistuje preukázaná súvislosť.
„Počet ruských trollích botov v mojom vlastnom informačnom kanáli už dramaticky klesol,“ napísal na sociálnej sieti X ruský šachový veľmajster a kritik Kremľa Garri Kasparov, ktorý žije v exile. Podobné skúsenosti opisujú aj ďalší používatelia. Tvrdia, že sa im zobrazuje menej obsahu podporujúceho Rusko, amerického prezidenta Donalda Trumpa či nemeckú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Niektorí tento pokles pripisujú ukrajinským útokom na dátové centrá, ktoré podľa nich prerušili činnosť automatizovaných účtov využívaných na masové šírenie propagandy a dezinformácií. Takzvané boty dokážu automaticky vytvárať alebo rozširovať veľké množstvo príspevkov a umelo zvyšovať viditeľnosť určitého obsahu.
Na pondelkovom Varšavskom bezpečnostnom fóre sa k tejto predstave pridal aj litovský premiér Mindaugas Sinkevicius. V súvislosti s bezpečnosťou nadchádzajúcich volieb v Litve a Poľsku navrhol pokračovať v útokoch na ruskú digitálnu infraštruktúru. „Mali by sme požiadať pána Zelenského, aby zasiahol viac dátových centier v Rusku. Myslím si, že by to mohlo pomôcť,“ vyhlásil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rovnakom fóre uviedol, že odkedy jeho krajina začala útočiť na ruské dátové centrá, „na mnohých platformách sociálnych médií sa zrazu dýcha o niečo ľahšie“.
Minulý týždeň boli hlásené tri útoky na zariadenia spoločnosti Yandex, ktorá prevádzkuje najpoužívanejší ruský internetový vyhľadávač, ale aj služby na objednávanie jedla a taxislužby. Podľa služby Cloudflare Radar klesla po útoku na zariadenie v Sasove sledovaná internetová prevádzka približne o 35 percent. Po odstavení zariadenia vo Vladimire dosiahol pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom až 99 percent.
Práve tieto čísla sa začali šíriť ako údajný dôkaz, že ukrajinské útoky ochromili ruské propagandistické siete. Odborníci však upozorňujú, že grafy Cloudflare Radar nezobrazujú počet proruských botov na sociálnych sieťach, ale iný druh internetovej komunikácie.
„V súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenie, že útok na dátové centrá umlčal kremeľské ‚trollie farmy‘,“ povedal agentúre AFP Nikola Tulechki, odborník na monitorovanie internetových dezinformačných operácií z organizácie Data for Good.
Tulechki vysvetlil, že široko zdieľaný graf zachytáva pokles automatizovaných požiadaviek smerujúcich zo siete kontrolovanej Yandexom na webové stránky, nie aktivitu botov na sociálnych sieťach. Podobne reagoval aj kolektív Antibot4Navalny, ktorý sleduje vplyvové operácie spojené s Ruskom.
„Tým, ktorí naznačujú, že kremeľské farmy botov a trollov na sociálnych sieťach stíchli po tom, ako Ukrajina zasiahla dátové centrum Yandexu: Neradi vás všetkých sklameme,“ odkázal na sieti X.
Dostupné údaje tak potvrdzujú výrazný výpadok sledovanej internetovej prevádzky, nie však zánik či zásadné oslabenie ruských dezinformačných operácií. Či ukrajinské útoky ovplyvnili aj propagandistické siete na sociálnych platformách, zatiaľ nie je možné spoľahlivo určiť.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po úderoch na ruské dátové centrá hlásia ľudia menej propagandy. Umlčali Putinových trollov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské útoky na ruské dátové centrá vyvolali medzi niektorými používateľmi internetu a podporovateľmi Ukrajiny nádej, že sa podarilo obmedziť šírenie kremeľskej propagandy na sociálnych sieťach. Po zásahoch zariadení spoločnosti Yandex totiž prudko klesla časť internetovej prevádzky a viacerí používatelia tvrdia, že zaznamenali menej proruských príspevkov. Odborníci na dezinformácie však upozorňujú, že medzi oboma javmi zatiaľ neexistuje preukázaná súvislosť.
„Počet ruských trollích botov v mojom vlastnom informačnom kanáli už dramaticky klesol,“ napísal na sociálnej sieti X ruský šachový veľmajster a kritik Kremľa Garri Kasparov, ktorý žije v exile. Podobné skúsenosti opisujú aj ďalší používatelia. Tvrdia, že sa im zobrazuje menej obsahu podporujúceho Rusko, amerického prezidenta Donalda Trumpa či nemeckú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Pomohli ukrajinské útoky?
Niektorí tento pokles pripisujú ukrajinským útokom na dátové centrá, ktoré podľa nich prerušili činnosť automatizovaných účtov využívaných na masové šírenie propagandy a dezinformácií. Takzvané boty dokážu automaticky vytvárať alebo rozširovať veľké množstvo príspevkov a umelo zvyšovať viditeľnosť určitého obsahu.
Na pondelkovom Varšavskom bezpečnostnom fóre sa k tejto predstave pridal aj litovský premiér Mindaugas Sinkevicius. V súvislosti s bezpečnosťou nadchádzajúcich volieb v Litve a Poľsku navrhol pokračovať v útokoch na ruskú digitálnu infraštruktúru. „Mali by sme požiadať pána Zelenského, aby zasiahol viac dátových centier v Rusku. Myslím si, že by to mohlo pomôcť,“ vyhlásil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rovnakom fóre uviedol, že odkedy jeho krajina začala útočiť na ruské dátové centrá, „na mnohých platformách sociálnych médií sa zrazu dýcha o niečo ľahšie“.
Útoky na zariadenia spoločnosti Yandex
Minulý týždeň boli hlásené tri útoky na zariadenia spoločnosti Yandex, ktorá prevádzkuje najpoužívanejší ruský internetový vyhľadávač, ale aj služby na objednávanie jedla a taxislužby. Podľa služby Cloudflare Radar klesla po útoku na zariadenie v Sasove sledovaná internetová prevádzka približne o 35 percent. Po odstavení zariadenia vo Vladimire dosiahol pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom až 99 percent.
Práve tieto čísla sa začali šíriť ako údajný dôkaz, že ukrajinské útoky ochromili ruské propagandistické siete. Odborníci však upozorňujú, že grafy Cloudflare Radar nezobrazujú počet proruských botov na sociálnych sieťach, ale iný druh internetovej komunikácie.
„V súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenie, že útok na dátové centrá umlčal kremeľské ‚trollie farmy‘,“ povedal agentúre AFP Nikola Tulechki, odborník na monitorovanie internetových dezinformačných operácií z organizácie Data for Good.
Výrazný výpadok, nie však zánik
Tulechki vysvetlil, že široko zdieľaný graf zachytáva pokles automatizovaných požiadaviek smerujúcich zo siete kontrolovanej Yandexom na webové stránky, nie aktivitu botov na sociálnych sieťach. Podobne reagoval aj kolektív Antibot4Navalny, ktorý sleduje vplyvové operácie spojené s Ruskom.
„Tým, ktorí naznačujú, že kremeľské farmy botov a trollov na sociálnych sieťach stíchli po tom, ako Ukrajina zasiahla dátové centrum Yandexu: Neradi vás všetkých sklameme,“ odkázal na sieti X.
Dostupné údaje tak potvrdzujú výrazný výpadok sledovanej internetovej prevádzky, nie však zánik či zásadné oslabenie ruských dezinformačných operácií. Či ukrajinské útoky ovplyvnili aj propagandistické siete na sociálnych platformách, zatiaľ nie je možné spoľahlivo určiť.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po úderoch na ruské dátové centrá hlásia ľudia menej propagandy. Umlčali Putinových trollov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dezinformácie Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt trollie farmy ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine Yandex
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obranné výdavky na rok 2027 sú vo výške 2,20 percenta HDP, ich súčasťou bude aj obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16
Obranné výdavky na rok 2027 sú vo výške 2,20 percenta HDP, ich súčasťou bude aj obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16
<< predchádzajúci článok
Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok
Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok