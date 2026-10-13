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Výživa a pohyb seniorov: čo si všímať v každodennom živote
Keď rodič či starý rodič začne jesť menej, neplánovane chudne, stráca silu alebo má ťažkosti s bežnými činnosťami, rodina hľadá spôsob, ako mu pomôcť. Za týmito zmenami môže byť viacero ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Keď rodič či starý rodič začne jesť menej, neplánovane chudne, stráca silu alebo má ťažkosti s bežnými činnosťami, rodina hľadá spôsob, ako mu pomôcť.
Za týmito zmenami môže byť viacero príčin vrátane nedostatočného príjmu energie a živín. Všímať si preto treba nielen jedálniček, ale aj zmeny v sile a každodennom fungovaní seniora.
Podvýživa v seniorskom veku nemusí byť na prvý pohľad zjavná. Signálom môžu byť menšie porcie, vynechávanie jedál, nechcené chudnutie či únava pri činnostiach, ktoré predtým nepredstavovali problém. Nižší príjem jedla môžu ovplyvniť aj ťažkosti pri hryzení alebo prehĺtaní či strata chuti do jedla.
Na Slovensku sa podľa prieskumu spoločnosti Danone* 43 % respondentov vo veku 60+ stravuje len dvakrát denne. Tento údaj sám osebe nevypovedá o tom, či je jedálniček dostatočný a pestrý, upozorňuje však na dôležitosť pravidelného stravovania a dostatočného príjmu energie a živín. Ak senior dlhodobo neprijíma dostatok jedla alebo je jeho jedálniček nevyvážený, môže sa uňho rozvinúť podvýživa, ktorá môže ovplyvniť aj jeho svalovú silu a celkovú energiu. Pestrá a dostatočná strava je súčasťou starostlivosti o celkové zdravie a dodáva telu živiny potrebné na jeho bežné fungovanie vrátane fungovania imunitného systému.
Ak úprava jedálnička a obohatenie bežnej stravy nestačia, lekár môže po potvrdení podvýživy predpísať nutričné drinky, a to až na obdobie 6 mesiacov.
"Neúmyselný pokles príjmu potravy býva často jedným z prvých signálov rozvíjajúcej sa malnutrície. Okrem množstva skonzumovaného jedla je preto vhodné sledovať aj vývoj telesnej hmotnosti, svalovej sily a celkovej sebestačnosti seniora. Čím skôr sa podarí odhaliť príčinu, tým väčšia je šanca predísť závažným zdravotným komplikáciám," hovorí Mgr. et Bc. Marek Křibík, DiS., nutričný terapeut a riaditeľ neziskovej organizácie Nutriční péče o.p.s.
Bielkoviny prispievajú k zachovaniu svalovej hmoty a sily, ktoré sú pre zachovanie samostatnosti a zvládanie každodenných činností. Nájdeme ich napríklad v mäse, rybách, vajciach, mliečnych výrobkoch či strukovinách. Podľa prieskumu dosahuje odporúčaný príjem bielkovín len 9 % slovenských respondentov vo veku 60+.
"Jedným z najrozšírenejších mýtov je predstava, že starší ľudia potrebujú menej bielkovín. V skutočnosti je to často práve naopak. Dostatočný príjem bielkovín je nevyhnutný na udržanie svalovej hmoty, fyzickej sebestačnosti aj schopnosti zvládať bežné každodenné aktivity. Ich potrebu je však vždy potrebné posudzovať individuálne podľa zdravotného stavu a celkovej kondície konkrétneho človeka," dodáva Marek Křibík.
Pri udržiavaní svalovej hmoty sa dostatočný príjem energie a bielkovín dopĺňa s pravidelnou fyzickou aktivitou. Cvičenie dáva svalom podnet, zatiaľ čo strava telu dodáva energiu a živiny potrebné na ich udržiavanie. Dôležité je, aby aktivita zodpovedala možnostiam a zdravotnému stavu konkrétneho človeka.
Zmeny pri bežných činnostiach, ako sú vstávanie zo stoličky alebo chôdza po schodoch, si rodina môže všimnúť ako prvé. Podľa prieskumu spoločnosti Danone má s týmito činnosťami ťažkosti 46 % slovenských respondentov vo veku 60+.
"Pohyb vo vyššom veku nemusí znamenať vyčerpávajúci tréning. Aby však prinášal čo najväčší zdravotný prínos, mal by byť pravidelný, primerane náročný a prispôsobený zdravotnému stavu a schopnostiam konkrétneho človeka. Ideálne je kombinovať vytrvalostnú aktivitu, napríklad chôdzu, so silovým tréningom a cvičeniami na zlepšenie rovnováhy. Aj jednoduché, postupne náročnejšie cvičenia môžu pomôcť udržať svalovú silu, pohyblivosť, znížiť riziko pádov a predĺžiť obdobie života prežité v samostatnosti. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj podpora rodiny a blízkych, ktorá pomáha vytvárať a udržiavať pravidelné pohybové návyky. ," hovorí Mgr. Viktor Oliva, PhD., pedagóg, vedec a tréner pôsobiaci na Katedre biologických a lekárskych vied Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
V spolupráci s Viktorom Olivom pripravila značka Nutricia niekoľko sérií cvikov pre seniorov. Videá ponúkajú praktickú inšpiráciu seniorom aj ich blízkym a ukazujú, ako možno fyzickú aktivitu prispôsobiť možnostiam konkrétneho človeka.
*Prieskum pre spoločnosť Danone a značku Nutricia realizovala agentúra Ipsos na vzorke 600 respondentov vo veku 60 a viac rokov na Slovensku a v Česku. Uvedené údaje sa vzťahujú na výsledky za Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výživa a pohyb seniorov: čo si všímať v každodennom živote © SITA Všetky práva vyhradené.
Za týmito zmenami môže byť viacero príčin vrátane nedostatočného príjmu energie a živín. Všímať si preto treba nielen jedálniček, ale aj zmeny v sile a každodennom fungovaní seniora.
Keď ubúda jedlo, môže ubúdať aj energia
Podvýživa v seniorskom veku nemusí byť na prvý pohľad zjavná. Signálom môžu byť menšie porcie, vynechávanie jedál, nechcené chudnutie či únava pri činnostiach, ktoré predtým nepredstavovali problém. Nižší príjem jedla môžu ovplyvniť aj ťažkosti pri hryzení alebo prehĺtaní či strata chuti do jedla.
Na Slovensku sa podľa prieskumu spoločnosti Danone* 43 % respondentov vo veku 60+ stravuje len dvakrát denne. Tento údaj sám osebe nevypovedá o tom, či je jedálniček dostatočný a pestrý, upozorňuje však na dôležitosť pravidelného stravovania a dostatočného príjmu energie a živín. Ak senior dlhodobo neprijíma dostatok jedla alebo je jeho jedálniček nevyvážený, môže sa uňho rozvinúť podvýživa, ktorá môže ovplyvniť aj jeho svalovú silu a celkovú energiu. Pestrá a dostatočná strava je súčasťou starostlivosti o celkové zdravie a dodáva telu živiny potrebné na jeho bežné fungovanie vrátane fungovania imunitného systému.
Ak úprava jedálnička a obohatenie bežnej stravy nestačia, lekár môže po potvrdení podvýživy predpísať nutričné drinky, a to až na obdobie 6 mesiacov.
"Neúmyselný pokles príjmu potravy býva často jedným z prvých signálov rozvíjajúcej sa malnutrície. Okrem množstva skonzumovaného jedla je preto vhodné sledovať aj vývoj telesnej hmotnosti, svalovej sily a celkovej sebestačnosti seniora. Čím skôr sa podarí odhaliť príčinu, tým väčšia je šanca predísť závažným zdravotným komplikáciám," hovorí Mgr. et Bc. Marek Křibík, DiS., nutričný terapeut a riaditeľ neziskovej organizácie Nutriční péče o.p.s.
Bielkoviny v jedálničku seniorov
Bielkoviny prispievajú k zachovaniu svalovej hmoty a sily, ktoré sú pre zachovanie samostatnosti a zvládanie každodenných činností. Nájdeme ich napríklad v mäse, rybách, vajciach, mliečnych výrobkoch či strukovinách. Podľa prieskumu dosahuje odporúčaný príjem bielkovín len 9 % slovenských respondentov vo veku 60+.
"Jedným z najrozšírenejších mýtov je predstava, že starší ľudia potrebujú menej bielkovín. V skutočnosti je to často práve naopak. Dostatočný príjem bielkovín je nevyhnutný na udržanie svalovej hmoty, fyzickej sebestačnosti aj schopnosti zvládať bežné každodenné aktivity. Ich potrebu je však vždy potrebné posudzovať individuálne podľa zdravotného stavu a celkovej kondície konkrétneho človeka," dodáva Marek Křibík.
Výživa a fyzická aktivita sa dopĺňajú
Pri udržiavaní svalovej hmoty sa dostatočný príjem energie a bielkovín dopĺňa s pravidelnou fyzickou aktivitou. Cvičenie dáva svalom podnet, zatiaľ čo strava telu dodáva energiu a živiny potrebné na ich udržiavanie. Dôležité je, aby aktivita zodpovedala možnostiam a zdravotnému stavu konkrétneho človeka.
Zmeny pri bežných činnostiach, ako sú vstávanie zo stoličky alebo chôdza po schodoch, si rodina môže všimnúť ako prvé. Podľa prieskumu spoločnosti Danone má s týmito činnosťami ťažkosti 46 % slovenských respondentov vo veku 60+.
"Pohyb vo vyššom veku nemusí znamenať vyčerpávajúci tréning. Aby však prinášal čo najväčší zdravotný prínos, mal by byť pravidelný, primerane náročný a prispôsobený zdravotnému stavu a schopnostiam konkrétneho človeka. Ideálne je kombinovať vytrvalostnú aktivitu, napríklad chôdzu, so silovým tréningom a cvičeniami na zlepšenie rovnováhy. Aj jednoduché, postupne náročnejšie cvičenia môžu pomôcť udržať svalovú silu, pohyblivosť, znížiť riziko pádov a predĺžiť obdobie života prežité v samostatnosti. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj podpora rodiny a blízkych, ktorá pomáha vytvárať a udržiavať pravidelné pohybové návyky. ," hovorí Mgr. Viktor Oliva, PhD., pedagóg, vedec a tréner pôsobiaci na Katedre biologických a lekárskych vied Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
V spolupráci s Viktorom Olivom pripravila značka Nutricia niekoľko sérií cvikov pre seniorov. Videá ponúkajú praktickú inšpiráciu seniorom aj ich blízkym a ukazujú, ako možno fyzickú aktivitu prispôsobiť možnostiam konkrétneho človeka.
*Prieskum pre spoločnosť Danone a značku Nutricia realizovala agentúra Ipsos na vzorke 600 respondentov vo veku 60 a viac rokov na Slovensku a v Česku. Uvedené údaje sa vzťahujú na výsledky za Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výživa a pohyb seniorov: čo si všímať v každodennom živote © SITA Všetky práva vyhradené.
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