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CHERY TIGGO 9 CSH obstálo v dvojitej bezpečnostnej skúške: Batéria vydržala 24 hodín v slanej vode aj náraz do podvozka
Tagy: Autobatérie Automobily PR
Vysokonapäťová batéria modelu CHERY TIGGO 9 CSH obstála v dvojitej bezpečnostnej skúške známej ako Deep Sea Challenge pri Čiernom mori. Vysokonapäťová batéria TIGGO 9 CSH vydržala ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Vysokonapäťová batéria modelu CHERY TIGGO 9 CSH obstála v dvojitej bezpečnostnej skúške známej ako Deep Sea Challenge pri Čiernom mori.
Po 24 hodinách úplného ponorenia v 3,5 % roztoku slanej vody nevykazovala známky poškodenia a po opätovnej montáži do vozidla odolala aj nárazu do podvozka. Testy vykonali technici nemeckej inžinierskej spoločnosti FEV v prítomnosti viac ako 150 novinárov zo 16 európskych krajín.
Prvá časť výzvy mala overiť, či batéria zostane bezpečná a funkčná aj po dlhodobom kontakte so slanou vodou. Vysokonapäťovú batériu s kapacitou 34,46 kWh ponorili technici na 24 hodín do testovacej nádrže na pobreží Čierneho mora. Po vytiahnutí skontrolovali kryt batérie, konektory a pretlakový ventil. Batéria nevykazovala viditeľnú koróziu, deformáciu ani únik kvapalín a v konektoroch vysokého a nízkeho napätia ani v pretlakovom ventile sa nenašli stopy vody.
Merania sa zamerali na tesnosť batériového puzdra a elektrickú izoláciu vysokonapäťového systému. Nameraná miera netesnosti 8,067 Pa/min bola výrazne pod hraničnou hodnotou 31 Pa/min, čo potvrdilo vysokú tesnosť batérie aj po 24 hodinách v slanej vode. Izolačný odpor medzi vysokonapäťovými svorkami a puzdrom batérie zostal nad úrovňou 500 MΩ, elektrická izolácia systému teda zostala zachovaná.
Po opätovnej montáži batérie fungovalo TIGGO 9 CSH štandardne a test pokračoval druhou výzvou – od dlhodobého pôsobenia vody k mechanickému zaťaženiu. Vozidlo prešlo rýchlosťou 14 – 15 km/h cez prekážku vysokú 250 mm tak, aby spodná časť vozidla zámerne narazila do jej povrchu. Technici následne skontrolovali ochranu podvozka a puzdro batérie a hľadali konštrukčné poškodenie, únik kvapalín či varovné hlásenia.
Poškodená bola iba PVC vrstva ochranného krytu podvozka. Puzdro batérie zostalo bez konštrukčného poškodenia a prasklín, neporušené boli aj konektory vysokého a nízkeho napätia medzi batériou a vozidlom a prívod a odvod chladiaceho okruhu. Nedošlo k úniku elektrolytu ani k nekontrolovanému prehriatiu batérie a na prístrojovom paneli sa nezobrazilo žiadne varovanie.
Výsledok potvrdil účinnosť viacvrstvovej ochrany batérie, ktorej súčasťou je oceľový kryt s pevnosťou 780 MPa. Vysokopevnostná oceľ odoláva kontaktu s nerovným povrchom a nárazom a chráni puzdro batérie aj jej vnútorné komponenty.
Dve po sebe nasledujúce skúšky simulovali dva rozdielne typy záťaže, ktorým môže byť batéria hybridného vozidla vystavená: dlhodobý kontakt s vodou a fyzický náraz zospodu. Celý postup – ponorenie, kontrola, merania, opätovná montáž, jazda a test podvozka – preveril batériu samostatne aj ako súčasť kompletného vozidla.
Bezpečnostná architektúra CSH však nekončí pri mechanickej ochrane. Špeciálna hybridná batéria CSH (CSH Dedicated Hybrid Battery) dokáže pri kolízii odpojiť vysokonapäťové napájanie do 2 ms a jej články sú navrhnuté na prevádzku pri teplotách od –35 °C do 60 °C.
Technológiu CSH vyvíja CHERY viac ako dve desaťročia naprieč niekoľkými generáciami hybridných systémov. Overovala ju v deviatich regiónoch sveta a 44 kľúčových krajinách s rôznorodými a náročnými jazdnými podmienkami. Bezpečnostná výzva pri Čiernom mori priniesla tento prístup aj do Európy.
Ochrana každej rodiny na každej ceste zostáva pre CHERY jednou z hlavných priorít. Značka preto svoje technológie ďalej testuje v rôznych častiach sveta – od extrémnych mrazov a horúčav až po vlhké či suché prostredie – a na základe výsledkov ich zdokonaľuje v súlade so svojím záväzkom "Safety. For Family." – "Bezpečnosť. Pre rodinu."
Výsledky testu v skratke
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - CHERY TIGGO 9 CSH obstálo v dvojitej bezpečnostnej skúške: Batéria vydržala 24 hodín v slanej vode aj náraz do podvozka © SITA Všetky práva vyhradené.
- Vysokonapäťová batéria TIGGO 9 CSH vydržala 24 hodín úplného ponorenia v slanej vode bez korózie, deformácie či úniku kvapalín
- Miera netesnosti 8,067 Pa/min zostala výrazne pod hraničnou hodnotou 31 Pa/min a izolačný odpor nad 500 MΩ
- Po opätovnej montáži zvládlo vozidlo aj náraz podvozka o prekážku vysokú 250 mm bez poškodenia puzdra batérie
Po 24 hodinách úplného ponorenia v 3,5 % roztoku slanej vody nevykazovala známky poškodenia a po opätovnej montáži do vozidla odolala aj nárazu do podvozka. Testy vykonali technici nemeckej inžinierskej spoločnosti FEV v prítomnosti viac ako 150 novinárov zo 16 európskych krajín.
Ako batéria obstála po 24 hodinách v slanej vode?
Prvá časť výzvy mala overiť, či batéria zostane bezpečná a funkčná aj po dlhodobom kontakte so slanou vodou. Vysokonapäťovú batériu s kapacitou 34,46 kWh ponorili technici na 24 hodín do testovacej nádrže na pobreží Čierneho mora. Po vytiahnutí skontrolovali kryt batérie, konektory a pretlakový ventil. Batéria nevykazovala viditeľnú koróziu, deformáciu ani únik kvapalín a v konektoroch vysokého a nízkeho napätia ani v pretlakovom ventile sa nenašli stopy vody.
Merania sa zamerali na tesnosť batériového puzdra a elektrickú izoláciu vysokonapäťového systému. Nameraná miera netesnosti 8,067 Pa/min bola výrazne pod hraničnou hodnotou 31 Pa/min, čo potvrdilo vysokú tesnosť batérie aj po 24 hodinách v slanej vode. Izolačný odpor medzi vysokonapäťovými svorkami a puzdrom batérie zostal nad úrovňou 500 MΩ, elektrická izolácia systému teda zostala zachovaná.
Ako TIGGO 9 CSH zvládlo náraz do podvozka?
Po opätovnej montáži batérie fungovalo TIGGO 9 CSH štandardne a test pokračoval druhou výzvou – od dlhodobého pôsobenia vody k mechanickému zaťaženiu. Vozidlo prešlo rýchlosťou 14 – 15 km/h cez prekážku vysokú 250 mm tak, aby spodná časť vozidla zámerne narazila do jej povrchu. Technici následne skontrolovali ochranu podvozka a puzdro batérie a hľadali konštrukčné poškodenie, únik kvapalín či varovné hlásenia.
Poškodená bola iba PVC vrstva ochranného krytu podvozka. Puzdro batérie zostalo bez konštrukčného poškodenia a prasklín, neporušené boli aj konektory vysokého a nízkeho napätia medzi batériou a vozidlom a prívod a odvod chladiaceho okruhu. Nedošlo k úniku elektrolytu ani k nekontrolovanému prehriatiu batérie a na prístrojovom paneli sa nezobrazilo žiadne varovanie.
Výsledok potvrdil účinnosť viacvrstvovej ochrany batérie, ktorej súčasťou je oceľový kryt s pevnosťou 780 MPa. Vysokopevnostná oceľ odoláva kontaktu s nerovným povrchom a nárazom a chráni puzdro batérie aj jej vnútorné komponenty.
Ako CHERY chráni batériu v rôznych podmienkach?
Dve po sebe nasledujúce skúšky simulovali dva rozdielne typy záťaže, ktorým môže byť batéria hybridného vozidla vystavená: dlhodobý kontakt s vodou a fyzický náraz zospodu. Celý postup – ponorenie, kontrola, merania, opätovná montáž, jazda a test podvozka – preveril batériu samostatne aj ako súčasť kompletného vozidla.
Bezpečnostná architektúra CSH však nekončí pri mechanickej ochrane. Špeciálna hybridná batéria CSH (CSH Dedicated Hybrid Battery) dokáže pri kolízii odpojiť vysokonapäťové napájanie do 2 ms a jej články sú navrhnuté na prevádzku pri teplotách od –35 °C do 60 °C.
Technológiu CSH vyvíja CHERY viac ako dve desaťročia naprieč niekoľkými generáciami hybridných systémov. Overovala ju v deviatich regiónoch sveta a 44 kľúčových krajinách s rôznorodými a náročnými jazdnými podmienkami. Bezpečnostná výzva pri Čiernom mori priniesla tento prístup aj do Európy.
Ochrana každej rodiny na každej ceste zostáva pre CHERY jednou z hlavných priorít. Značka preto svoje technológie ďalej testuje v rôznych častiach sveta – od extrémnych mrazov a horúčav až po vlhké či suché prostredie – a na základe výsledkov ich zdokonaľuje v súlade so svojím záväzkom "Safety. For Family." – "Bezpečnosť. Pre rodinu."
Výsledky testu v skratke
|Kapacita vysokonapäťovej batérie
|34,46 kWh
|Ponorenie
|24 hodín v 3,5 % roztoku slanej vody
|Miera netesnosti po ponorení
|8,067 Pa/min (hraničná hodnota 31 Pa/min)
|Izolačný odpor po ponorení
|Viac ako 500 MΩ
|Test podvozka
|Prekážka 250 mm, rýchlosť 14 – 15 km/h
|Pevnosť ochranného krytu batérie
|780 MPa
|Odpojenie VN napájania pri kolízii
|Do 2 ms
|Prevádzková teplota článkov
|–35 °C až 60 °C
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - CHERY TIGGO 9 CSH obstálo v dvojitej bezpečnostnej skúške: Batéria vydržala 24 hodín v slanej vode aj náraz do podvozka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Autobatérie Automobily PR
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