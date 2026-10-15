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15. októbra 2026

„Špekulanti zarábajú miliardy, priemysel upadá.“ Babiš na samite napadol emisné povolenky


Tagy: Emisné povolenky ETS samit EÚ samit Európskej rady

Český premiér tvrdí, že európska klimatická politika odmeňuje finančných špekulantov a poškodzuje výrobcov aj bežných občanov. Spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou žiada Brusel o úľavy pre ...



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belgium_europe_summit_88862 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Český premiér tvrdí, že európska klimatická politika odmeňuje finančných špekulantov a poškodzuje výrobcov aj bežných občanov. Spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou žiada Brusel o úľavy pre priemysel.


Český premiér Andrej Babiš na samite Európskej únie ostro kritizoval systém obchodovania s emisnými povolenkami (ETS) a uhlíkové dane. Podľa neho klimatická politika EÚ poškodzuje konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, zatiaľ čo finanční špekulanti na trhu s emisnými povolenkami dosahujú vysoké zisky.

„Niekto zarába miliardy na úkor európskeho priemyslu, ktorý upadá a ktorý má, samozrejme, obrovské problémy,“ vyhlásil Babiš podľa webu Euronews. Naznačil tým, že súčasné nastavenie systému podľa neho umožňuje finančným hráčom profitovať zo situácie, ktorá zároveň zvyšuje náklady priemyselných podnikov.

Český premiér označil klimatické opatrenia Únie za „ideologické záležitosti“, ktoré podľa jeho názoru nerešpektujú ekonomickú realitu. Upozornil tiež, že ceny emisných povoleniek vzrástli výrazne nad pôvodné prognózy.

Babiš tvrdí, že systém odmeňuje finančných špekulantov, zatiaľ čo tradiční výrobcovia a bežní občania nesú jeho náklady. Jeho vyjadrenia predstavujú politickú kritiku fungovania emisného trhu, samotný citovaný výrok nedokazuje nezákonnú manipuláciu s cenami povoleniek.

Český premiér už v uplynulých dňoch spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene zmiernila niektoré zelené pravidlá a poskytla pomoc európskym továrňam, ktoré zápasia s vysokými nákladmi na energie a zhoršujúcou sa konkurencieschopnosťou.

Systém ETS je jedným z hlavných nástrojov klimatickej politiky EÚ. Podnikom v zahrnutých odvetviach stanovuje povinnosť odovzdávať emisné povolenky zodpovedajúce ich emisiám skleníkových plynov. Cieľom systému je vytvárať ekonomickú motiváciu na znižovanie emisií, jeho odporcovia však poukazujú na náklady, ktoré predstavuje pre energeticky náročné odvetvia.


Zdroj: SITA.sk - „Špekulanti zarábajú miliardy, priemysel upadá.“ Babiš na samite napadol emisné povolenky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Emisné povolenky ETS samit EÚ samit Európskej rady
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