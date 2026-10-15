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15. októbra 2026
Pentagon údajne zvažuje zhodiť na Irán „Matku všetkých bômb“, najväčšiu nenukleárnu bombu vo svojom arzenáli
Tagy: Bomba GBU-43 (Massive Ordnance Air Blast bomb - MOAB) Konflikt USA - Irán Massive Ordnance Air Blast bomb - MOAB Pentagon Vojna na Blízkom východe
Spojené štáty nasadili MOAB v boji prvý raz v roku 2017 v Afganistane proti tunelovým komplexom a úkrytom organizácie Islamský štát. USA údajne zvažujú zhodiť na Irán svoju najsilnejšiu ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Spojené štáty nasadili MOAB v boji prvý raz v roku 2017 v Afganistane proti tunelovým komplexom a úkrytom organizácie Islamský štát.
USA údajne zvažujú zhodiť na Irán svoju najsilnejšiu konvenčnú bombu, ak by sa prezident Donald Trump rozhodol obnoviť bojové operácie. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánovaním.
Americká armáda podľa CNN pripravuje scenáre možného použitia bomby GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), známej aj pod prezývkou „Matka všetkých bômb“. Cieľom prípadného útoku by mohla byť iránska energetická infraštruktúra alebo jadrové zariadenia.
Americkí predstavitelia však podľa správy pochybujú o efektívnosti nasadenia bomby MOAB proti podzemným jadrovým objektom, keďže nie je konštruovaná na ničenie hlboko ukrytých cieľov. „MOAB je predovšetkým zbraň s veľkým psychologickým účinkom, ktorá je určená na ničenie rozsiahlych oblastí. Nie je navrhnutá ako hlboko penetrujúca hlavica,“ povedal CNN zdroj oboznámený s plánmi.
Objavujú sa aj obavy z možných civilných obetí vzhľadom na veľkú ničivú silu tejto munície. Agentúra AFP požiadala Pentagon o vyjadrenie, ktoré zatiaľ neposkytol.
USA nasadili MOAB v boji prvý raz v roku 2017 v Afganistane proti tunelovým komplexom a úkrytom organizácie Islamský štát. Podľa americkej armády pri útoku zahynulo viac ako 90 militantov.
Zdroj: SITA.sk - Pentagon údajne zvažuje zhodiť na Irán „Matku všetkých bômb“, najväčšiu nenukleárnu bombu vo svojom arzenáli © SITA Všetky práva vyhradené.
USA údajne zvažujú zhodiť na Irán svoju najsilnejšiu konvenčnú bombu, ak by sa prezident Donald Trump rozhodol obnoviť bojové operácie. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánovaním.
Americká armáda podľa CNN pripravuje scenáre možného použitia bomby GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), známej aj pod prezývkou „Matka všetkých bômb“. Cieľom prípadného útoku by mohla byť iránska energetická infraštruktúra alebo jadrové zariadenia.
Americkí predstavitelia však podľa správy pochybujú o efektívnosti nasadenia bomby MOAB proti podzemným jadrovým objektom, keďže nie je konštruovaná na ničenie hlboko ukrytých cieľov. „MOAB je predovšetkým zbraň s veľkým psychologickým účinkom, ktorá je určená na ničenie rozsiahlych oblastí. Nie je navrhnutá ako hlboko penetrujúca hlavica,“ povedal CNN zdroj oboznámený s plánmi.
Objavujú sa aj obavy z možných civilných obetí vzhľadom na veľkú ničivú silu tejto munície. Agentúra AFP požiadala Pentagon o vyjadrenie, ktoré zatiaľ neposkytol.
USA nasadili MOAB v boji prvý raz v roku 2017 v Afganistane proti tunelovým komplexom a úkrytom organizácie Islamský štát. Podľa americkej armády pri útoku zahynulo viac ako 90 militantov.
Zdroj: SITA.sk - Pentagon údajne zvažuje zhodiť na Irán „Matku všetkých bômb“, najväčšiu nenukleárnu bombu vo svojom arzenáli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bomba GBU-43 (Massive Ordnance Air Blast bomb - MOAB) Konflikt USA - Irán Massive Ordnance Air Blast bomb - MOAB Pentagon Vojna na Blízkom východe
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