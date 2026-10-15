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15. októbra 2026

Prišiel o Orbána, skúša to cez Fica: Putin hľadá nové zadné vrátka do Európy


Tagy: energetická spolupráca medzivládna komisia Ruská vláda rusko-slovenské vzťahy Ruský vodca Slovenská vláda

Portál Politico pripomína, že k oživeniu medzivládnych kontaktov so Slovenskom dochádza po májovej návšteve Roberta Fica v Moskve, kde mu Putin prisľúbil energetickú pomoc. Slovensko po takmer piatich ...



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russia_victory_day_59092 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Portál Politico pripomína, že k oživeniu medzivládnych kontaktov so Slovenskom dochádza po májovej návšteve Roberta Fica v Moskve, kde mu Putin prisľúbil energetickú pomoc.


Slovensko po takmer piatich rokoch obnoví zasadnutie rusko-slovenskej medzivládnej komisie pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na interný dokument ruskej vlády.

Zasadne už v novembri


Podľa dokumentu ruského ministra vedy a vysokého školstva Valerija Falkova sa minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas videohovoru 20. augusta dohodol s ruskou stranou na uskutočnení zasadnutia komisie v Moskve. Premiér Robert Fico v stredu uviedol, že rokovanie sa uskutoční 25. novembra. Ruský dokument z 10. septembra pôvodne počítal s termínom 26. až 27. októbra.

Komisia nezasadala od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Jej posledné, 21. zasadnutie sa konalo v Bratislave v novembri 2021.

Podľa Politica budú medzi hlavnými témami rokovaní dodávky ruského plynu a ropy, jadrové palivo, ale aj postavenie ruských športovcov na medzinárodných podujatiach. Rokovať sa má aj o spolupráci v oblasti kultúry, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia, ako aj o činnosti Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Fotogaléria k článku: Stretnutie Roberta Fica a Vladimira Putina v Pekingu (fotografie)

Ministerstvo mlčí


Slovenské ministerstvo zahraničných vecí na otázky o programe rokovaní odkázalo na Blanárove vyjadrenia po augustovom telefonáte s ruským partnerom. „Presadzujeme politiku na všetky štyri svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o pragmatickú spoluprácu v prospech národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky,“ uviedol vtedy minister.

Podľa dokumentu ruská strana vyzdvihla aj Blanárov kritický postoj k tomu, čo označila za „diskrimináciu ruských športovcov“ na medzinárodných súťažiach. Táto téma má byť takisto predmetom novembrových rokovaní.

Fotogaléria k článku: Premiér Fico sa v Moskve stretol s Vladimirom Putinom (fotografie)

Personálna výmena


Politico pripomína, že k oživeniu kontaktov dochádza po májovej návšteve Roberta Fica v Moskve, kde mu ruský prezident Vladimir Putin prisľúbil, že Moskva spraví všetko na naplnenie slovenských energetických potrieb.

Portál v tejto súvislosti upozorňuje, že po volebnej porážke bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána stratila Moskva svojho najsilnejšieho spojenca v EÚ, preto sa snaží posilniť vzťahy so slovenským premiérom, ktorý sa netají svojim obdivom k Putinovmu režimu. Medzi hlavné nástroje patrí energetická spolupráca, keďže Slovensko ostáva silno závislé od ruských energií.

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Zdroj: SITA.sk - Prišiel o Orbána, skúša to cez Fica: Putin hľadá nové zadné vrátka do Európy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetická spolupráca medzivládna komisia Ruská vláda rusko-slovenské vzťahy Ruský vodca Slovenská vláda
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