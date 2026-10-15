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15. októbra 2026
„Zapichnem aj teba“, vyhrážal sa mladík učiteľovi s nožom v ruke. Policajti riešia ďalší incident na škole
Tagy: Generálny prokurátor Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Útok nožom na základnej škole v Staškove Vyhrážanie vyhrážanie nožom Vyšetrovanie
Po prijatí oznámenia začali policajti ihneď konať a vypátrali ho krátko po tom, čo ušiel zo školy. Polícia eviduje ďalší incident na škole. Žiak jednej zo ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Po prijatí oznámenia začali policajti ihneď konať a vypátrali ho krátko po tom, čo ušiel zo školy.
Polícia eviduje ďalší incident na škole. Žiak jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch sa počas vyučovania vyhrážal s nožom v ruke. Hovorkyňa krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová priblížila, že išlo o 18-ročného mladíka.
Ten počas vyučovania v utorok 13. októbra náhle zobral voľne položený nôž so slovami „Dneska dakoho pichnem“. Polícia vyzdvihla duchaprítomnosť vyučujúceho, ktorému sa podarilo mladíkovi nôž zobrať z rúk. To však mladého muža nahnevalo a na učiteľa začal verbálne útočiť so slovami „Zapichnem aj teba“. Z triedy následne odišiel.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
„Učiteľ, aj napriek dôvodnej obave o svoj život a zdravie za ním prišiel, ale mladík sa mu naďalej vyhrážal použitím noža. Svoje vyhrážky zopakoval aj po tom, čo vybehol z vedľajšej triedy až na vrátnicu. Potom zo školy utiekol,“ priblížila polícia priebeh incidentu. Po prijatí oznámenia začali policajti ihneď konať a vypátrali ho krátko po tom, čo ušiel zo školy.
Policajti mladíka obmedzili na osobnej slobode, obvinili ho z prečinu nebezpečného vyhrážania a zároveň vypracovali podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. S tým sa stotožnila aj prokurátorka, ktorá podala návrh na jeho väzobné stíhanie. O jeho ďalšom osude tak rozhodne súd. Počas vyšetrovania policajti súčasne zistili, že obvinený žiak je aktérom incidentu z konca septembra, ktorý sa rovnako udial na pôde školy. Polícia ho v súčasnosti objasňuje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
K incidentu sa na sociálnej sieti vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Upozornil, že takéto prípady sú čoraz početnejšie. Orgány činné v trestnom konaní budú na ne podľa jeho slov nekompromisne reagovať.
Zdroj: SITA.sk - „Zapichnem aj teba“, vyhrážal sa mladík učiteľovi s nožom v ruke. Policajti riešia ďalší incident na škole © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia eviduje ďalší incident na škole. Žiak jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch sa počas vyučovania vyhrážal s nožom v ruke. Hovorkyňa krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová priblížila, že išlo o 18-ročného mladíka.
Mladík sa počas vyučovania vyhrážal nožom
Ten počas vyučovania v utorok 13. októbra náhle zobral voľne položený nôž so slovami „Dneska dakoho pichnem“. Polícia vyzdvihla duchaprítomnosť vyučujúceho, ktorému sa podarilo mladíkovi nôž zobrať z rúk. To však mladého muža nahnevalo a na učiteľa začal verbálne útočiť so slovami „Zapichnem aj teba“. Z triedy následne odišiel.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
„Učiteľ, aj napriek dôvodnej obave o svoj život a zdravie za ním prišiel, ale mladík sa mu naďalej vyhrážal použitím noža. Svoje vyhrážky zopakoval aj po tom, čo vybehol z vedľajšej triedy až na vrátnicu. Potom zo školy utiekol,“ priblížila polícia priebeh incidentu. Po prijatí oznámenia začali policajti ihneď konať a vypátrali ho krátko po tom, čo ušiel zo školy.
Mladíka obvinili, o väzbe rozhodne súd
Policajti mladíka obmedzili na osobnej slobode, obvinili ho z prečinu nebezpečného vyhrážania a zároveň vypracovali podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. S tým sa stotožnila aj prokurátorka, ktorá podala návrh na jeho väzobné stíhanie. O jeho ďalšom osude tak rozhodne súd. Počas vyšetrovania policajti súčasne zistili, že obvinený žiak je aktérom incidentu z konca septembra, ktorý sa rovnako udial na pôde školy. Polícia ho v súčasnosti objasňuje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
K incidentu sa na sociálnej sieti vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Upozornil, že takéto prípady sú čoraz početnejšie. Orgány činné v trestnom konaní budú na ne podľa jeho slov nekompromisne reagovať.
Zdroj: SITA.sk - „Zapichnem aj teba“, vyhrážal sa mladík učiteľovi s nožom v ruke. Policajti riešia ďalší incident na škole © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi Útok nožom na základnej škole v Staškove Vyhrážanie vyhrážanie nožom Vyšetrovanie
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