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14. októbra 2026

Pri problémoch s dodávkami pitnej vody spôsobených suchom budú pomáhať aj vojaci


Tagy: Armáda Dodávky vody Pitná voda

Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti ...



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gettyimages 1355064943 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.


Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zasiahnu aj vojaci. O použití profesionálnych vojakov a nevyhnutnej logistickej podpory na riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nedostatkom vody rozhodla vláda na stredajšom rokovaní. Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

Ministerstvo obrany v predloženom materiáli priblížilo, že Ozbrojené sily SR aktuálne disponujú štyrmi kontajnermi ISO 1C, ktoré sú určené k plneniu, skladovaniu, preprave a výdaju pitnej vody, a tiež tri cisternové vozidlá MAN ŠP.

Vojaci a nevyhnutná logistická podpora tak budú poskytnuté po vzniku mimoriadnej udalosti a na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov.

Rezort obrany priblížil, že miesta dodávok, počet vyčlenených vojakov a logistickej podpory budú následne koordinované kontaktnými miestami na strane žiadajúceho štátneho orgánu, obce alebo vyššieho územného celku a na strane Ozbrojených síl SR.


Zdroj: SITA.sk - Pri problémoch s dodávkami pitnej vody spôsobených suchom budú pomáhať aj vojaci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Armáda Dodávky vody Pitná voda
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