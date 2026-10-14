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14. októbra 2026
Pri problémoch s dodávkami pitnej vody spôsobených suchom budú pomáhať aj vojaci
Tagy: Armáda Dodávky vody Pitná voda
Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zasiahnu aj vojaci. O použití profesionálnych vojakov a nevyhnutnej logistickej podpory na riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nedostatkom vody rozhodla vláda na stredajšom rokovaní. Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Ministerstvo obrany v predloženom materiáli priblížilo, že Ozbrojené sily SR aktuálne disponujú štyrmi kontajnermi ISO 1C, ktoré sú určené k plneniu, skladovaniu, preprave a výdaju pitnej vody, a tiež tri cisternové vozidlá MAN ŠP.
Vojaci a nevyhnutná logistická podpora tak budú poskytnuté po vzniku mimoriadnej udalosti a na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov.
Rezort obrany priblížil, že miesta dodávok, počet vyčlenených vojakov a logistickej podpory budú následne koordinované kontaktnými miestami na strane žiadajúceho štátneho orgánu, obce alebo vyššieho územného celku a na strane Ozbrojených síl SR.
Zdroj: SITA.sk - Pri problémoch s dodávkami pitnej vody spôsobených suchom budú pomáhať aj vojaci © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku vysychajú zdroje pitnej vody. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zasiahnu aj vojaci. O použití profesionálnych vojakov a nevyhnutnej logistickej podpory na riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nedostatkom vody rozhodla vláda na stredajšom rokovaní. Vojaci sa zapoja v prípade, že sa vyčerpajú dostupné kapacity a spôsobilosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Ministerstvo obrany v predloženom materiáli priblížilo, že Ozbrojené sily SR aktuálne disponujú štyrmi kontajnermi ISO 1C, ktoré sú určené k plneniu, skladovaniu, preprave a výdaju pitnej vody, a tiež tri cisternové vozidlá MAN ŠP.
Vojaci a nevyhnutná logistická podpora tak budú poskytnuté po vzniku mimoriadnej udalosti a na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov.
Rezort obrany priblížil, že miesta dodávok, počet vyčlenených vojakov a logistickej podpory budú následne koordinované kontaktnými miestami na strane žiadajúceho štátneho orgánu, obce alebo vyššieho územného celku a na strane Ozbrojených síl SR.
Zdroj: SITA.sk - Pri problémoch s dodávkami pitnej vody spôsobených suchom budú pomáhať aj vojaci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Armáda Dodávky vody Pitná voda
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