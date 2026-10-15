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15. októbra 2026
Ladislav Lörinc reaguje na tvrdenia Mudráka, online kampaň mu robí košická agentúra a každé euro je na transparentnom účte
Tagy: Kampaň Kandidát na primátora
Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom. Kandidát na post košického ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom.
Kandidát na post košického primátora Ladislav Lörinc (Košická strana) reaguje na tvrdenia svojho protikandidáta Martina Mudráka (Progresívne Slovensko) o jeho online kampani.
Mudrák tvrdil, že Lörinc spolu s jedným z kandidátov na košického župana majú využívať na reklamu rumunskú firmu Sense8 Digital Technology z Bukurešti. Podľa jeho tvrdenia tiež na transparentných účtoch oboch kandidátov platby tejto firme nenašli.
Mudrák sa tiež pýtal, z akého dôvodu ide táto reklama cez rumunskú firmu, kto túto reklamu objednal a financuje, koľko prostriedkov bolo do tejto reklamy investovaných a prečo to nie je viditeľná na transparentných účtoch. Spýtal sa tiež, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú, ak neprechádzajú cez transparentný účet.
Lörinc pre agentúru SITA uviedol, že jeho online kampaň, vrátane programatickej reklamy robí košická agentúra, ktorá mu ju aj fakturuje. "Sense8 Digital Technology je technologický partner Google pre strednú a východnú Európu. Priamy prístup do systému Google DV360, ktorý je najväčším reklamným systémom v online, má na Slovensku len minimum spoločností. Preto reklamu zvyčajne spúšťajú cez takýchto partnerov, často mediálne agentúry z Rumunska alebo Poľska. Reklamu som teda zadal košickej agentúre a technicky ju pre ňu spúšťa tento partner,” objasnil.
Zdôraznil, že na banneroch je uvedený aj objednávateľ, dodávateľ a ďalšie informácie. Rovnako akcentoval, že každé euro investované do tejto reklamy je na transparentnom účte.
"Programatická reklama beží od konca septembra. Výdavky sú hradené agentúre z transparentného účtu priebežne. Októbrové výdavky budú vyfakturované a uhradené z transparentného účtu ešte pred začiatkom volebného moratória. Všetko vieme doložiť faktúrami,” doplnil.
Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom.
"Košičania teda nemajú v tejto chvíli žiadnu možnosť zistiť, v akých rozmeroch je jeho kampaň v porovnaní s kampaňou, ktorú celú poctivo vedieme od úplného začiatku (ešte skôr ako to vyžaduje zákon) cez transparentný účet,” uviedol Lörinc. Podotkol, že za iných kandidátov hovoriť nemôže, no má zdokladovateľné úplne každé euro v tejto reklame.
Zdroj: SITA.sk - Ladislav Lörinc reaguje na tvrdenia Mudráka, online kampaň mu robí košická agentúra a každé euro je na transparentnom účte © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na post košického primátora Ladislav Lörinc (Košická strana) reaguje na tvrdenia svojho protikandidáta Martina Mudráka (Progresívne Slovensko) o jeho online kampani.
Mudrák tvrdil, že Lörinc spolu s jedným z kandidátov na košického župana majú využívať na reklamu rumunskú firmu Sense8 Digital Technology z Bukurešti. Podľa jeho tvrdenia tiež na transparentných účtoch oboch kandidátov platby tejto firme nenašli.
Mudrák sa tiež pýtal, z akého dôvodu ide táto reklama cez rumunskú firmu, kto túto reklamu objednal a financuje, koľko prostriedkov bolo do tejto reklamy investovaných a prečo to nie je viditeľná na transparentných účtoch. Spýtal sa tiež, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú, ak neprechádzajú cez transparentný účet.
Kampaň mu robí košická agentúra
Lörinc pre agentúru SITA uviedol, že jeho online kampaň, vrátane programatickej reklamy robí košická agentúra, ktorá mu ju aj fakturuje. "Sense8 Digital Technology je technologický partner Google pre strednú a východnú Európu. Priamy prístup do systému Google DV360, ktorý je najväčším reklamným systémom v online, má na Slovensku len minimum spoločností. Preto reklamu zvyčajne spúšťajú cez takýchto partnerov, často mediálne agentúry z Rumunska alebo Poľska. Reklamu som teda zadal košickej agentúre a technicky ju pre ňu spúšťa tento partner,” objasnil.
Zdôraznil, že na banneroch je uvedený aj objednávateľ, dodávateľ a ďalšie informácie. Rovnako akcentoval, že každé euro investované do tejto reklamy je na transparentnom účte.
"Programatická reklama beží od konca septembra. Výdavky sú hradené agentúre z transparentného účtu priebežne. Októbrové výdavky budú vyfakturované a uhradené z transparentného účtu ešte pred začiatkom volebného moratória. Všetko vieme doložiť faktúrami,” doplnil.
Má zdokladovateľné úplne každé euro
Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom.
"Košičania teda nemajú v tejto chvíli žiadnu možnosť zistiť, v akých rozmeroch je jeho kampaň v porovnaní s kampaňou, ktorú celú poctivo vedieme od úplného začiatku (ešte skôr ako to vyžaduje zákon) cez transparentný účet,” uviedol Lörinc. Podotkol, že za iných kandidátov hovoriť nemôže, no má zdokladovateľné úplne každé euro v tejto reklame.
Zdroj: SITA.sk - Ladislav Lörinc reaguje na tvrdenia Mudráka, online kampaň mu robí košická agentúra a každé euro je na transparentnom účte © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kampaň Kandidát na primátora
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