Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2026

Ladislav Lörinc reaguje na tvrdenia Mudráka, online kampaň mu robí košická agentúra a každé euro je na transparentnom účte


Tagy: Kampaň Kandidát na primátora

Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom. Kandidát na post košického ...



Zdieľať
lorinc 15.10.2026 (SITA.sk) - Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom.


Kandidát na post košického primátora Ladislav Lörinc (Košická strana) reaguje na tvrdenia svojho protikandidáta Martina Mudráka (Progresívne Slovensko) o jeho online kampani.

Mudrák tvrdil, že Lörinc spolu s jedným z kandidátov na košického župana majú využívať na reklamu rumunskú firmu Sense8 Digital Technology z Bukurešti. Podľa jeho tvrdenia tiež na transparentných účtoch oboch kandidátov platby tejto firme nenašli.

Mudrák sa tiež pýtal, z akého dôvodu ide táto reklama cez rumunskú firmu, kto túto reklamu objednal a financuje, koľko prostriedkov bolo do tejto reklamy investovaných a prečo to nie je viditeľná na transparentných účtoch. Spýtal sa tiež, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú, ak neprechádzajú cez transparentný účet.

Kampaň mu robí košická agentúra


Lörinc pre agentúru SITA uviedol, že jeho online kampaň, vrátane programatickej reklamy robí košická agentúra, ktorá mu ju aj fakturuje. "Sense8 Digital Technology je technologický partner Google pre strednú a východnú Európu. Priamy prístup do systému Google DV360, ktorý je najväčším reklamným systémom v online, má na Slovensku len minimum spoločností. Preto reklamu zvyčajne spúšťajú cez takýchto partnerov, často mediálne agentúry z Rumunska alebo Poľska. Reklamu som teda zadal košickej agentúre a technicky ju pre ňu spúšťa tento partner,” objasnil.

Zdôraznil, že na banneroch je uvedený aj objednávateľ, dodávateľ a ďalšie informácie. Rovnako akcentoval, že každé euro investované do tejto reklamy je na transparentnom účte.

"Programatická reklama beží od konca septembra. Výdavky sú hradené agentúre z transparentného účtu priebežne. Októbrové výdavky budú vyfakturované a uhradené z transparentného účtu ešte pred začiatkom volebného moratória. Všetko vieme doložiť faktúrami,” doplnil.

Má zdokladovateľné úplne každé euro


Lörinc vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že na transparentnosť sa pýta kandidát, ktorého náklady nemožno skontrolovať, keďže nedisponuje transparentným účtom.

"Košičania teda nemajú v tejto chvíli žiadnu možnosť zistiť, v akých rozmeroch je jeho kampaň v porovnaní s kampaňou, ktorú celú poctivo vedieme od úplného začiatku (ešte skôr ako to vyžaduje zákon) cez transparentný účet,” uviedol Lörinc. Podotkol, že za iných kandidátov hovoriť nemôže, no má zdokladovateľné úplne každé euro v tejto reklame.


Zdroj: SITA.sk - Ladislav Lörinc reaguje na tvrdenia Mudráka, online kampaň mu robí košická agentúra a každé euro je na transparentnom účte © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kampaň Kandidát na primátora
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Takmer 29-tisíc ľudí žiada odstúpenie Šutaja Eštoka. Petíciu už odovzdali na ministerstve – FOTO
<< predchádzajúci článok
V ruskej rafinérii v Riazanskej oblasti vypukol požiar po dopade trosiek zostrelených ukrajinských dronov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 