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15. októbra 2026
Žilinka navštívil Reedukačné centrum v Hlohovci, s riaditeľkou diskutoval o výchove a vzdelávaní detí
S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra, dodal Žilinka. Generálny prokurátor Maroš ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra, dodal Žilinka.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok navštívil Reedukačné centrum Hlohovec, ktoré organizovalo Deň otvorených dverí. Ako pri tejto príležitosti informoval na sociálnej sieti, s riaditeľkou centra Zdenkou Magulicovou si prehliadol priestory a vybavenie zariadenia, v ktorom sú umiestnené deti s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu. Zároveň diskutovali o podmienkach výchovy a vzdelávania detí a ich prípravy na povolanie, ako aj o úrovni ochrany práv a záujmov detí v centre.
„S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra. Pri otvorení podujatia, ktorého sa zúčastnil aj detský ombudsman Jozef Mikloško, som vyjadril poďakovanie pani riaditeľke, učiteľom, vychovávateľom, psychológom a zamestnancom reedukačného centa za každodennú náročnú prácu a dobro odovzdávané pri výchove a vzdelávaní detí a ich príprave na ďalší dôstojný život," zdôraznil generálny prokurátor.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka navštívil Reedukačné centrum v Hlohovci, s riaditeľkou diskutoval o výchove a vzdelávaní detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok navštívil Reedukačné centrum Hlohovec, ktoré organizovalo Deň otvorených dverí. Ako pri tejto príležitosti informoval na sociálnej sieti, s riaditeľkou centra Zdenkou Magulicovou si prehliadol priestory a vybavenie zariadenia, v ktorom sú umiestnené deti s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu. Zároveň diskutovali o podmienkach výchovy a vzdelávania detí a ich prípravy na povolanie, ako aj o úrovni ochrany práv a záujmov detí v centre.
„S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra. Pri otvorení podujatia, ktorého sa zúčastnil aj detský ombudsman Jozef Mikloško, som vyjadril poďakovanie pani riaditeľke, učiteľom, vychovávateľom, psychológom a zamestnancom reedukačného centa za každodennú náročnú prácu a dobro odovzdávané pri výchove a vzdelávaní detí a ich príprave na ďalší dôstojný život," zdôraznil generálny prokurátor.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka navštívil Reedukačné centrum v Hlohovci, s riaditeľkou diskutoval o výchove a vzdelávaní detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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