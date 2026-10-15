Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2026

Žilinka navštívil Reedukačné centrum v Hlohovci, s riaditeľkou diskutoval o výchove a vzdelávaní detí


Tagy: Deň otvorených dverí Detský ombudsman Generálny prokurátor SR Reedukačné centrum

S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra, dodal Žilinka. Generálny prokurátor Maroš ...



Zdieľať
zilinka2 676x452 15.10.2026 (SITA.sk) - S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra, dodal Žilinka.


Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok navštívil Reedukačné centrum Hlohovec, ktoré organizovalo Deň otvorených dverí. Ako pri tejto príležitosti informoval na sociálnej sieti, s riaditeľkou centra Zdenkou Magulicovou si prehliadol priestory a vybavenie zariadenia, v ktorom sú umiestnené deti s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu. Zároveň diskutovali o podmienkach výchovy a vzdelávania detí a ich prípravy na povolanie, ako aj o úrovni ochrany práv a záujmov detí v centre.

S potešením som si pozrel výstavu výtvarných prác žiakov a vypočul hudobné vystúpenia žiakov reedukačného centra. Pri otvorení podujatia, ktorého sa zúčastnil aj detský ombudsman Jozef Mikloško, som vyjadril poďakovanie pani riaditeľke, učiteľom, vychovávateľom, psychológom a zamestnancom reedukačného centa za každodennú náročnú prácu a dobro odovzdávané pri výchove a vzdelávaní detí a ich príprave na ďalší dôstojný život," zdôraznil generálny prokurátor.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka navštívil Reedukačné centrum v Hlohovci, s riaditeľkou diskutoval o výchove a vzdelávaní detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň otvorených dverí Detský ombudsman Generálny prokurátor SR Reedukačné centrum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Belousovová odstupuje z boja o žilinskú župu. Vysvetlila, prečo nechce trieštiť hlasy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Tanker v Ománskom zálive zachvátil požiar, Irán tvrdí, že vplával do zakázanej zóny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 