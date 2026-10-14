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14. októbra 2026
Biely dom posiela ambasádorku v Grécku domov, dobehla ju aféra s peniazmi a luxusom
Diplomatka je bývalou manželkou demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma a exsnúbenicou Donalda Trumpa mladšieho. Administratíva amerického prezidenta
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14.10.2026 (SITA.sk) - Diplomatka je bývalou manželkou demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma a exsnúbenicou Donalda Trumpa mladšieho.
„Požiadali sme veľvyslankyňu Guilfoyleovú, aby odstúpila,“ oznámila nová hovorkyňa Bieleho domu Katie Zacharia.
Denník The Wall Street Journal informoval, že Guilfoyleová krátko pred schvaľovaním svojej nominácie Senátom v júli 2025 požiadala Trumpovho podporovateľa Erica Detersa, aby zaplatil jej osobný účet na kreditnej karte vo výške 100-tisíc dolárov.
„Zlatko, prosím, potrebujem, aby si to pre mňa dnes vybavil,“ údajne napísala. Deters platbu odmietol, právnik Guilfoyleovej pravosť správ spochybnil.
Denník zároveň uviedol, že diplomatka využívala luxusnú pohostinnosť gréckych podnikateľov.
Do Davosu údajne cestovala súkromným lietadlom so šéfom stavebnej skupiny Aktor Alexandrosom Exarchom, Vianoce strávila v luxusnom švajčiarskom horskom stredisku Gstaad s lodným magnátom Nikolasom Tsakosom a počas spoločnej cesty do Paríža mala bývať v luxusnom hoteli na jeho účet.
„Odviedla dobrú prácu, ale nepáčilo sa nám, čo sme čítali,“ povedal Trump a dodal, že Guilfoyleová „tam nezostane“.
Guilfoyleová všetky obvinenia odmieta. „Tieto tvrdenia sú nepravdivé a budem dôrazne brániť svoje meno, povesť a bezúhonnosť,“ uviedla.
Prípad podľa amerických médií preveruje aj generálny inšpektor ministerstva zahraničných vecí. Guilfoyleová, bývalá moderátorka Fox News a prokurátorka, patrila k výrazným tváram Trumpovho hnutia MAGA.
V rokoch 2001 až 2006 bola manželkou Gavina Newsoma, dnešného demokratického guvernéra Kalifornie a výrazného Trumpovho politického kritika, neskôr bola zasnúbená s Trumpovým najstarším synom Donaldom Trumpom mladším.
Zdroj: SITA.sk - Biely dom posiela ambasádorku v Grécku domov, dobehla ju aféra s peniazmi a luxusom © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala veľvyslankyňu USA v Grécku Kimberly Guilfoyleovú na odstúpenie po sérii správ o jej finančných vzťahoch a kontaktoch s bohatými podnikateľmi.
„Požiadali sme veľvyslankyňu Guilfoyleovú, aby odstúpila,“ oznámila nová hovorkyňa Bieleho domu Katie Zacharia.
Viacero sponzorov
Denník The Wall Street Journal informoval, že Guilfoyleová krátko pred schvaľovaním svojej nominácie Senátom v júli 2025 požiadala Trumpovho podporovateľa Erica Detersa, aby zaplatil jej osobný účet na kreditnej karte vo výške 100-tisíc dolárov.
„Zlatko, prosím, potrebujem, aby si to pre mňa dnes vybavil,“ údajne napísala. Deters platbu odmietol, právnik Guilfoyleovej pravosť správ spochybnil.
Denník zároveň uviedol, že diplomatka využívala luxusnú pohostinnosť gréckych podnikateľov.
Miluje prepych
Do Davosu údajne cestovala súkromným lietadlom so šéfom stavebnej skupiny Aktor Alexandrosom Exarchom, Vianoce strávila v luxusnom švajčiarskom horskom stredisku Gstaad s lodným magnátom Nikolasom Tsakosom a počas spoločnej cesty do Paríža mala bývať v luxusnom hoteli na jeho účet.
„Odviedla dobrú prácu, ale nepáčilo sa nám, čo sme čítali,“ povedal Trump a dodal, že Guilfoyleová „tam nezostane“.
Guilfoyleová všetky obvinenia odmieta. „Tieto tvrdenia sú nepravdivé a budem dôrazne brániť svoje meno, povesť a bezúhonnosť,“ uviedla.
Vplyvní expartneri
Prípad podľa amerických médií preveruje aj generálny inšpektor ministerstva zahraničných vecí. Guilfoyleová, bývalá moderátorka Fox News a prokurátorka, patrila k výrazným tváram Trumpovho hnutia MAGA.
V rokoch 2001 až 2006 bola manželkou Gavina Newsoma, dnešného demokratického guvernéra Kalifornie a výrazného Trumpovho politického kritika, neskôr bola zasnúbená s Trumpovým najstarším synom Donaldom Trumpom mladším.
Zdroj: SITA.sk - Biely dom posiela ambasádorku v Grécku domov, dobehla ju aféra s peniazmi a luxusom © SITA Všetky práva vyhradené.
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