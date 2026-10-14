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14. októbra 2026

Krátko po rokovaniach so Šefčovičom Čína oznámila prudký rast exportu


Tagy: americko-čínske vzťahy čínsko-európske vzťahy Export Zahraničný obchod

Čína smeruje k rekordnému obchodnému prebytku, ktorý zvyšuje napätie vo vzťahoch s Európskou úniou a Spojenými štátmi. Čínsky vývoz v septembri medziročne vzrástol o 36,3 percenta a druhá ...



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china_eu_trade__4_6_ 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Čína smeruje k rekordnému obchodnému prebytku, ktorý zvyšuje napätie vo vzťahoch s Európskou úniou a Spojenými štátmi.


Čínsky vývoz v septembri medziročne vzrástol o 36,3 percenta a druhá najväčšia ekonomika sveta smeruje k ďalšiemu rekordnému ročnému obchodnému prebytku. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila čínska colná správa, len niekoľko dní po obchodných rokovaniach eurokomisára Maroša Šefčoviča s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Prudký rast exportu zároveň zvyšuje tlak na Peking zo strany Európskej únie a Spojených štátov, ktoré žiadajú vyváženejšie obchodné vzťahy.

Septembrový rast vývozu výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí podľa prieskumu agentúry Bloomberg predpokladali zvýšenie o 25,7 percenta. Dovoz síce medziročne vzrástol o 31 percent, Čína však napriek tomu dosiahla obchodný prebytok 133,5 miliardy dolárov. Išlo o najvyššiu mesačnú hodnotu od januára 2025.

Za prvých deväť mesiacov roka dosiahol kumulatívny obchodný prebytok Číny 938,1 miliardy dolárov. Krajina tak smeruje k prekonaniu minuloročného rekordu vo výške 1,2 bilióna dolárov. Export zostáva významnou oporou hospodárstva v čase, keď domáci dopyt rastie pomaly. Maloobchodné tržby sa v auguste medziročne zvýšili len o 0,4 percenta a Peking sa pri dosahovaní tohtoročného cieľa hospodárskeho rastu na úrovni 4,5 až päť percent výrazne spolieha na zahraničný obchod.

Export do Spojených štátov v septembri medziročne stúpol o 39,6 percenta. Výrazný nárast však čiastočne súvisí s nízkou porovnávacou základňou z minulého roka, keď vzájomný obchod prudko oslabil po zavedení odvetných ciel medzi Washingtonom a Pekingom. Obchodná vojna medzi oboma krajinami sa začala vlani.

Dodávky čínskeho tovaru do Európskej únie vzrástli o 25,3 percenta, zatiaľ čo čínsky dovoz z 27-členného bloku zostal prakticky nezmenený. Obchodný prebytok Číny voči Únii sa tak ďalej zvýšil. Európski predstavitelia dlhodobo upozorňujú, že obchodný deficit EÚ s Čínou presahuje jednu miliardu eur denne, a označujú tento stav za neudržateľný.

Minulotýždňové rokovania medzi eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom a čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom priniesli dohodu o obmedzení vývozu čínskych hybridných vozidiel do Európy. Analytici však upozorňujú, že tento segment tvorí iba malú časť vzájomného obchodu. „Brusel zvažuje rozšírenie obmedzení aj na ďalšie strategické odvetvia, hoci odhadujeme, že ich vplyv na čínsku ekonomiku by bol malý,“ uviedol ekonóm Nguyen Hoang Nam zo spoločnosti Capital Economics.


Zdroj: SITA.sk - Krátko po rokovaniach so Šefčovičom Čína oznámila prudký rast exportu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-čínske vzťahy čínsko-európske vzťahy Export Zahraničný obchod
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