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15. októbra 2026

Blanár má v Moskve rokovať o zrušení limitu ruských diplomatov na Slovensku, SaS hovorí o vlastizrade – VIDEO


Tagy: cesta do Ruska Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Ruský minister zahraničných vecí Zahraničná cesta

Ak sa cesta ministra Blanára uskutoční a dôjde k dohode, strana avizuje, že je pripravená podať trestné oznámenie. Strana Sloboda a Solidarita ...



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krupa 676x442 15.10.2026 (SITA.sk) - Ak sa cesta ministra Blanára uskutoční a dôjde k dohode, strana avizuje, že je pripravená podať trestné oznámenie.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na plánovanú cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do Moskvy, kde má podľa liberálov rokovať o zrušení limitov na počet ruských diplomatov na Slovensku. Opozičná strana varuje pred posilnením ruských spravodajských služieb a avizuje trestné oznámenie pre podozrenie z vlastizrady, ak sa limit zruší.

Prvá Blanárova návšteva Moskvy


Poslanec SaS Ivan Novotný informoval, že ide o prvú Blanárovu návštevu Moskvy počas troch rokov vo funkcii ministra. „Ak sme si doteraz mysleli, že zahraničná politika vlády Roberta Fica dosiahla svoje dno, nebolo to tak a dokázali klesnúť ešte hlbšie. Získali sme dôveryhodné informácie, že minister Blanár ide na budúci týždeň do Moskvy,“ uviedol Novotný.

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Oficiálnym dôvodom cesty má byť rokovanie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Novotný však tvrdí, že skutočným cieľom je stretnutie so Sergejom Lavrovom, aby sa na Slovensku zrušil limit počtu ruských diplomatov.

Príprava trestného oznámenia


Toto je však iba dymová clona, a nejde o skutočný dôvod rokovania. Idú rokovať o zrušení zastropovania ruských diplomatov na ich ambasáde na Slovensku. Je to eminentný ruský záujem, na ktorý tlačia, a je to pre nich také dôležité, že si vyžiadali osobnú účasť Blanára v Moskve,“ tvrdí Novotný.

Poslanec SaS Juraj Krúpa zároveň avizoval prípravu trestného oznámenia. „Je to čistá kolaborácia a vlastizrada. Je dôležité aby sa orgány činné v trestnom konaní začali konaním vlády zaoberať,“ hovorí Krúpa.

SaS vyzýva Juraja Blanára, aby cestu do Moskvy zrušil. Ak sa uskutoční a dôjde k dohode o zrušení limitu na počet ruských diplomatov, strana avizuje, že je pripravená podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vlastizrady.

Blanár tvrdenie odmieta


Minister Blanár tvrdenie poslancov SaS o rokovaní s Lavrovom odmieta. Tvrdí, že informácia o jeho pracovnej ceste do Moskvy je verejná, a jej predmetom bude rokovanie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom.

Vždy, keď som rokoval s ruským ministrom zahraničných vecí, tak som o tom informoval, pričom stále zdôrazňujem hlavnú tému – a tou sú plyn, ropa a jadrové palivo – energonosiče, ktoré máme zazmluvnené a ktorých výpadok či nedostatok nám v aktuálnej geopolitickej situácii nevedia nahradiť naši spojenci z EÚ, z Ameriky ani z Blízkeho východu,“ píše Blanár.


Zdroj: SITA.sk - Blanár má v Moskve rokovať o zrušení limitu ruských diplomatov na Slovensku, SaS hovorí o vlastizrade – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: cesta do Ruska Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Ruský minister zahraničných vecí Zahraničná cesta
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