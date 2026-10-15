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15. októbra 2026
Najtransparentnejšie mesto na Slovensku nemá ani deväťtisíc obyvateľov. Rebríčku dominuje trio z Trenčianskeho kraja
Slovenské mestá dosiahli najvyššiu transparentnosť v histórii, v rebríčku vedie Stará Turá. Siedmy rebríček Transparency International Slovensko ukazuje historický pokrok v transparentnosti ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Slovenské mestá dosiahli najvyššiu transparentnosť v histórii, v rebríčku vedie Stará Turá.
Najlepšie si v siedmom rebríčku, ktorý od roku 2010 zostavuje Transparency International Slovensko (TIS), počínala Stará Turá s hodnotením 91,6 %, nasledujú Partizánske a Prievidza. TIS hodnotí v rebríčku výsledky v jedenástich oblastiach, ako sú napríklad rozpočet a zmluvy, územné plánovanie a stavebný úrad, predaj a prenájom majetku, verejné obstarávanie či prístup k informáciám.
Na pomyselnom tróne samospráv, ktoré hodnotila TIS, je Stará Turá. Mesto, ktoré nie je ani sídlo okresu a k 1. januáru tohto roka v ňom žilo len 8228 obyvateľov.
„Je to jednak veľké povzbudenie pre našich ľudí, ktorí pracujú na meste, alebo v jeho organizáciách. Podstatný je trend, že sa posúvame v rebríčku vpred, takže nejde o náhodný jav. Dostali sme sa na čelo postupne zo 72. miesta a systematicky pracujeme na tom, aby dôveryhodnosť ľudí v samosprávu v našom meste bola čo najvyššia,“ uviedol primátor Starej Turej Leopold Barszcz, ktorý vedie najtransparentnejšiu samosprávu na Slovensku.
Siedmy rebríček transparentnosti stovky najväčších slovenských mestských samospráv dosiahol priemerné skóre 64,6 %, čo predstavuje nárast o 1,4 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2022. Tento rast bol pomalší než v predchádzajúcom období a zároveň zaznamenal výrazný posun v počte samospráv s hodnotením A+, ich počet sa zvýšil z päť na osem.
Výrazný pokrok bol dosiahnutý najmä v oblasti nakladania s mestským majetkom. Priemerné skóre pri predaji a prenájme majetku vzrástlo z 38 % na 60 %. Tento úspech súvisí s lepšou dostupnosťou informácií o verejných obchodných súťažiach, ktoré v súčasnosti pravidelne zverejňuje 52 miest, zatiaľ čo ešte v roku 2022 to bolo iba 29 miest. Okrem toho mestá zaznamenali zlepšenie aj v personálnej politike a územnom plánovaní.
„Výsledky nášho rebríčka ukazujú, že hoci sa krajským a okresným mestám darí v transparentnosti čoraz lepšie, veľkosť mesta nie je podstatná. Dôkaz toho je aj v tom, že na prvých troch priečkach máme okresné mestá a dokonca neokresné mesto Stará Turá. Je to dôkaz toho, že aj malá samospráva dokáže napriek nižšiemu rozpočtu transparentne uvádzať pre občanov to, ako narába s verejnými financiami,“ povedal riaditeľ TIS Michal Piško.
Naopak, najväčší pokles nastal v oblasti verejného obstarávania, kde priemerné skóre kleslo zo 65 % na 49 %. Tento pokles je spojený s novelou zákona platnou od augusta 2024, ktorá zvýšila limity pre povinné zverejňovanie zákaziek, čím sa niektoré nákupy dostali mimo zákonom stanovené povinnosti. Verejnosť tak nemá prístup k informáciám o všetkých zákazkách vopred, ale často až po ich podpise.
Rebríček zároveň ukázal veľké rozdiely medzi mestami. Zatiaľ čo najlepšie mestá prekračujú hranicu 90 % transparentnosti, tie na konci rebríčka nedosahujú ani 40 %. Mesto Púchov dosiahlo jeden z najväčších pokrokov, keď sa posunulo z 87. miesta na 13. miesto, zatiaľ čo Spišská Nová Ves zaznamenala prepad až o 61 priečok.
Z ďalších oblastí sa zlepšila aj možnosť verejnosti vystúpiť na mestských zastupiteľstvách a čiastočne participovať na rozpočtoch miest. Na druhej strane pretrvávajú nedostatky v oblasti etiky a konfliktu záujmov, kde došlo k miernemu zhoršeniu výsledkov. Napriek tomu 25 primátorov a starostov dobrovoľne zverejnilo svoje rozšírené majetkové priznania nad rámec zákona.
Zaujímavosťou tohtoročného vydania rebríčka transparentnosti slovenských miest je fakt, že tri najlepšie sa nachádzajú v Trenčianskom kraji.
„Ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja som rád, že nielen naša župa je v hodnotení transparentnosti na čele rebríčka, ale aj všetky tri najlepšie mestá v hodnotení sú z územia trenčianskej župy. Chceme poďakovať aj kolegom v kraji za to, ako konajú a pracujú a držím im palce do budúcna," povedal primátor Partizánskeho a predseda Združenia miesta a obcí Slovenska Jozef Božik. Jeho mesto naposledy rebríčku dominovalo a hoci sa zlepšilo, na Starú Turú to nestačilo.
Transparency International Slovensko upozorňuje, že rebríček hodnotí transparentnosť, dostupnosť informácií a nastavenie pravidiel, nie samotnú korupciu. Výsledky majú slúžiť na motiváciu miest k ďalšiemu zlepšovaniu štandardov verejnej kontroly a transparentnosti. Podrobné výsledky a metodológiu hodnotenia možno nájsť na portáli inštitúcie.
Rebríček zostavila Transparency International Slovensko na základe hodnotenia 100 samospráv s použitím 116 indikátorov v 11 oblastiach, pričom do hodnotenia boli zaradené aj nové indikátory a upravené váhy existujúcich. Hodnotenie vychádzalo z viacerých zdrojov vrátane webov miest, infožiadostí, údajov o verejných obstarávaniach a mystery shoppingu.
Zdroj: SITA.sk - Najtransparentnejšie mesto na Slovensku nemá ani deväťtisíc obyvateľov. Rebríčku dominuje trio z Trenčianskeho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Siedmy rebríček Transparency International Slovensko ukazuje historický pokrok v transparentnosti slovenských miest. Najvyšší rating A+ získalo už osem samospráv.
Najlepšie si v siedmom rebríčku, ktorý od roku 2010 zostavuje Transparency International Slovensko (TIS), počínala Stará Turá s hodnotením 91,6 %, nasledujú Partizánske a Prievidza. TIS hodnotí v rebríčku výsledky v jedenástich oblastiach, ako sú napríklad rozpočet a zmluvy, územné plánovanie a stavebný úrad, predaj a prenájom majetku, verejné obstarávanie či prístup k informáciám.
Systematická práca sa vypláca
Na pomyselnom tróne samospráv, ktoré hodnotila TIS, je Stará Turá. Mesto, ktoré nie je ani sídlo okresu a k 1. januáru tohto roka v ňom žilo len 8228 obyvateľov.
„Je to jednak veľké povzbudenie pre našich ľudí, ktorí pracujú na meste, alebo v jeho organizáciách. Podstatný je trend, že sa posúvame v rebríčku vpred, takže nejde o náhodný jav. Dostali sme sa na čelo postupne zo 72. miesta a systematicky pracujeme na tom, aby dôveryhodnosť ľudí v samosprávu v našom meste bola čo najvyššia,“ uviedol primátor Starej Turej Leopold Barszcz, ktorý vedie najtransparentnejšiu samosprávu na Slovensku.
Siedmy rebríček transparentnosti stovky najväčších slovenských mestských samospráv dosiahol priemerné skóre 64,6 %, čo predstavuje nárast o 1,4 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2022. Tento rast bol pomalší než v predchádzajúcom období a zároveň zaznamenal výrazný posun v počte samospráv s hodnotením A+, ich počet sa zvýšil z päť na osem.
Malé mesto môže byť inšpirácia pre veľké
Výrazný pokrok bol dosiahnutý najmä v oblasti nakladania s mestským majetkom. Priemerné skóre pri predaji a prenájme majetku vzrástlo z 38 % na 60 %. Tento úspech súvisí s lepšou dostupnosťou informácií o verejných obchodných súťažiach, ktoré v súčasnosti pravidelne zverejňuje 52 miest, zatiaľ čo ešte v roku 2022 to bolo iba 29 miest. Okrem toho mestá zaznamenali zlepšenie aj v personálnej politike a územnom plánovaní.
„Výsledky nášho rebríčka ukazujú, že hoci sa krajským a okresným mestám darí v transparentnosti čoraz lepšie, veľkosť mesta nie je podstatná. Dôkaz toho je aj v tom, že na prvých troch priečkach máme okresné mestá a dokonca neokresné mesto Stará Turá. Je to dôkaz toho, že aj malá samospráva dokáže napriek nižšiemu rozpočtu transparentne uvádzať pre občanov to, ako narába s verejnými financiami,“ povedal riaditeľ TIS Michal Piško.
Naopak, najväčší pokles nastal v oblasti verejného obstarávania, kde priemerné skóre kleslo zo 65 % na 49 %. Tento pokles je spojený s novelou zákona platnou od augusta 2024, ktorá zvýšila limity pre povinné zverejňovanie zákaziek, čím sa niektoré nákupy dostali mimo zákonom stanovené povinnosti. Verejnosť tak nemá prístup k informáciám o všetkých zákazkách vopred, ale často až po ich podpise.
Rebríček zároveň ukázal veľké rozdiely medzi mestami. Zatiaľ čo najlepšie mestá prekračujú hranicu 90 % transparentnosti, tie na konci rebríčka nedosahujú ani 40 %. Mesto Púchov dosiahlo jeden z najväčších pokrokov, keď sa posunulo z 87. miesta na 13. miesto, zatiaľ čo Spišská Nová Ves zaznamenala prepad až o 61 priečok.
Z ďalších oblastí sa zlepšila aj možnosť verejnosti vystúpiť na mestských zastupiteľstvách a čiastočne participovať na rozpočtoch miest. Na druhej strane pretrvávajú nedostatky v oblasti etiky a konfliktu záujmov, kde došlo k miernemu zhoršeniu výsledkov. Napriek tomu 25 primátorov a starostov dobrovoľne zverejnilo svoje rozšírené majetkové priznania nad rámec zákona.
Trio najlepších z jedného kraja
Zaujímavosťou tohtoročného vydania rebríčka transparentnosti slovenských miest je fakt, že tri najlepšie sa nachádzajú v Trenčianskom kraji.
„Ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja som rád, že nielen naša župa je v hodnotení transparentnosti na čele rebríčka, ale aj všetky tri najlepšie mestá v hodnotení sú z územia trenčianskej župy. Chceme poďakovať aj kolegom v kraji za to, ako konajú a pracujú a držím im palce do budúcna," povedal primátor Partizánskeho a predseda Združenia miesta a obcí Slovenska Jozef Božik. Jeho mesto naposledy rebríčku dominovalo a hoci sa zlepšilo, na Starú Turú to nestačilo.
Transparency International Slovensko upozorňuje, že rebríček hodnotí transparentnosť, dostupnosť informácií a nastavenie pravidiel, nie samotnú korupciu. Výsledky majú slúžiť na motiváciu miest k ďalšiemu zlepšovaniu štandardov verejnej kontroly a transparentnosti. Podrobné výsledky a metodológiu hodnotenia možno nájsť na portáli inštitúcie.
Rebríček zostavila Transparency International Slovensko na základe hodnotenia 100 samospráv s použitím 116 indikátorov v 11 oblastiach, pričom do hodnotenia boli zaradené aj nové indikátory a upravené váhy existujúcich. Hodnotenie vychádzalo z viacerých zdrojov vrátane webov miest, infožiadostí, údajov o verejných obstarávaniach a mystery shoppingu.
Zdroj: SITA.sk - Najtransparentnejšie mesto na Slovensku nemá ani deväťtisíc obyvateľov. Rebríčku dominuje trio z Trenčianskeho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
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