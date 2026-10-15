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15. októbra 2026

Koalícia uprednostnila záchranu Gašpara pred ochranou obetí násilia, reagujú progresívci – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Násilie Násilie na deťoch Násilie na ženách obete násilia Opozícia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR)

Koalícia odmietla prednostne prerokovať návrhy Progresívneho Slovenska na ochranu žien a detí zažívajúcich násilie. Koalícia odmietla prednostne prerokovať návrhy



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846611306_1466467485326537_7135222734922492193_n e1792075806859 676x391 15.10.2026 (SITA.sk) - Koalícia odmietla prednostne prerokovať návrhy Progresívneho Slovenska na ochranu žien a detí zažívajúcich násilie.


Koalícia odmietla prednostne prerokovať návrhy Progresívneho Slovenska (PS) na ochranu žien a detí zažívajúcich násilie. Upozornili na to predstaviteľky hnutia Zuzana Števulová, Beáta Jurík a Lucia Plaváková.

Kritizovali, že parlament sa bude namiesto opatrení na ochranu obetí zaoberať návrhmi ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktoré podľa nich pomôžu obžalovanému podpredsedovi Národnej rady SR Tiborovi Gašparovi (Smer-SD).

Pomoc obžalovanému Gašparovi


„Každý jeden deň ukazujú, že im ide len o vlastné kšefty. Do toho chce minister Susko zajtra riešiť svoje návrhy, ktorých cieľom je návrat justície do harabinovských čias a hlavne pomoc obžalovanému podpredsedovi Národnej rady SR Gašparovi. Parlament sa teda nebude zaoberať pomocou týraným ženám a deťom, ale kajúcnikom. Veď si počkajú, ich utrpenie, životy a osudy predsa Fica a jeho partiu nikdy nezaujímali. Hanba,“ uviedla líderka zmeny PS v oblasti spravodlivosti Zuzana Števulová a dodala, že prioritou vlády je rozvrat verejných financií či rušenie voľby zo zahraničia.

Podpredsedníčka PS Beáta Jurík pripomenula, že minister Susko 5. augusta prisľúbil predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu legislatívne zmeny na ochranu obetí násilia. „Prešli viac ako dva mesiace a zmeny sú v nedohľadne. Koalícia uprednostnila všetko možné, vrátane nezmyselných zákonov, pred bezpečnosťou žien,“ uviedla.

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Odmietnutie návrhov od progresívcov


Podľa Jurík od vraždy Zuzany v Gelnici rukou partnera zomreli ďalšie tri ženy – Zuzana, Michaela a Aneta. Kritizovala, že koalícia a minister odmietli oba návrhy PS na okamžité prerokovanie tejto témy. Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková upozornila aj na nedostatky v ochrane detí, ktoré zažívajú násilie.

Podľa nej ich štát dostatočne nechráni ako poškodené osoby v trestnom konaní a páchanie trestných činov v ich prítomnosti sa nepovažuje za priťažujúcu okolnosť. Upozornila tiež, že súdy podľa nej nezohľadňujú násilné správanie rodiča a deti sú nútené stretávať sa s ním.

Prijatie opatrení na ochranu detí


„Návrhy ministra Suska nič z tohto neriešia. Preto sme predložili vlastné návrhy, ktoré majú pomôcť nielen ženám, ale aj deťom. Žiadali sme, aby boli predradené, ale koalícia to odmietla,“ uviedla Plaváková.

PS podľa nej bude naďalej presadzovať prijatie opatrení na ochranu obetí. „Je povinnosťou štátu chrániť tých najzraniteľnejších a medzi nich ženy a deti zažívajúce násilie bezpochyby patria,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Koalícia uprednostnila záchranu Gašpara pred ochranou obetí násilia, reagujú progresívci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Násilie Násilie na deťoch Násilie na ženách obete násilia Opozícia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR)
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