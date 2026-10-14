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14. októbra 2026
Blanár opätovne otvoril slovenské veľvyslanectvo v Canberre, chce posilniť prítomnosť v Indopacifiku – FOTO
Tagy: Bangkok Canberra Charta OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nový Zéland Thajsko Veľvyslanectvo
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky po trojročnej pauze obnovilo činnosť a bude zastrešovať aj Nový Zéland či tichomorské ostrovné štáty. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky po trojročnej pauze obnovilo činnosť a bude zastrešovať aj Nový Zéland či tichomorské ostrovné štáty.
Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canberre. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. „Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Popri Generálnom konzuláte SR v Sydney má teraz otvorené aj rezidentné Veľvyslanectvo SR v Canberre,“ uviedol Blanár.
Obnovenie stálej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. „Táto ambasáda ponúka obrovskú príležitosť, aby sme mohli napĺňať naše programové vyhlásenie vlády, kde sme si zadefinovali indopacifický región ako priestor, kde chceme byť omnoho aktívnejší. A to nielen po politickej a diplomatickej stránke, ale rovnako v ekonomickej spolupráci,“ povedal.
O obnovení veľvyslanectva, ktoré zatvorili v roku 2022, rozhodla vláda SR v máji 2024. Úrad obnovil činnosť v auguste 2025. Okrem Austrálie je akreditovaný aj pre ďalších 12 štátov regiónu vrátane Nového Zélandu a tichomorských ostrovných štátov. Má slúžiť na rozvoj politického dialógu a pomáhať slovenským firmám, univerzitám a výskumným inštitúciám nadväzovať kontakty s austrálskymi partnermi.
Blanár poukázal na spoločné hodnoty Slovenska a Austrálie, medzi ktoré patria demokracia, rešpekt k medzinárodnému právu a princípom Charty Organizácie Spojených národov. Podľa neho význam spolupráce medzi Európou a indopacifickým regiónom rastie aj v súvislosti s ich vzájomným bezpečnostným a hospodárskym prepojením.
Novú etapu vzťahov má podporiť aj dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou. Obe strany ju podpísali v marci 2026 a podľa ministra sa v súčasnosti nachádza v záverečnej fáze. Blanár pri tejto príležitosti ocenil úsilie austrálskeho ministra obchodu a cestovného ruchu Dona Farrella a eurokomisára Maroša Šefčoviča.
Minister absolvuje v dňoch 11. až 17. októbra pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. V Bangkoku otvoril prvé Slovensko-thajské obchodné fórum, na ktorom sa zúčastnilo 16 slovenských firiem a inštitúcií a 90 thajských partnerov.
V Austrálii sa stretol so slovenskými krajanmi v Sydney, navštívil Austrálsku národnú organizáciu pre jadrovú vedu a technológie (ANSTO) a národný stánok SR na konferencii a výstave MOVE Australia 2026, ktorá sa venuje budúcnosti dopravy a mobility. V rámci pracovného programu ďalej absolvuje rokovania s predstaviteľmi Austrálskeho zväzu a program so slovenskou krajanskou komunitou.
Zdroj: SITA.sk - Blanár opätovne otvoril slovenské veľvyslanectvo v Canberre, chce posilniť prítomnosť v Indopacifiku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canberre. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. „Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Popri Generálnom konzuláte SR v Sydney má teraz otvorené aj rezidentné Veľvyslanectvo SR v Canberre,“ uviedol Blanár.
Podpora pre slovenské firmy a univerzity
Obnovenie stálej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. „Táto ambasáda ponúka obrovskú príležitosť, aby sme mohli napĺňať naše programové vyhlásenie vlády, kde sme si zadefinovali indopacifický región ako priestor, kde chceme byť omnoho aktívnejší. A to nielen po politickej a diplomatickej stránke, ale rovnako v ekonomickej spolupráci,“ povedal.
O obnovení veľvyslanectva, ktoré zatvorili v roku 2022, rozhodla vláda SR v máji 2024. Úrad obnovil činnosť v auguste 2025. Okrem Austrálie je akreditovaný aj pre ďalších 12 štátov regiónu vrátane Nového Zélandu a tichomorských ostrovných štátov. Má slúžiť na rozvoj politického dialógu a pomáhať slovenským firmám, univerzitám a výskumným inštitúciám nadväzovať kontakty s austrálskymi partnermi.
Dohoda o voľnom obchode
Blanár poukázal na spoločné hodnoty Slovenska a Austrálie, medzi ktoré patria demokracia, rešpekt k medzinárodnému právu a princípom Charty Organizácie Spojených národov. Podľa neho význam spolupráce medzi Európou a indopacifickým regiónom rastie aj v súvislosti s ich vzájomným bezpečnostným a hospodárskym prepojením.
Novú etapu vzťahov má podporiť aj dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou. Obe strany ju podpísali v marci 2026 a podľa ministra sa v súčasnosti nachádza v záverečnej fáze. Blanár pri tejto príležitosti ocenil úsilie austrálskeho ministra obchodu a cestovného ruchu Dona Farrella a eurokomisára Maroša Šefčoviča.
Ďalší program Blanára
Minister absolvuje v dňoch 11. až 17. októbra pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. V Bangkoku otvoril prvé Slovensko-thajské obchodné fórum, na ktorom sa zúčastnilo 16 slovenských firiem a inštitúcií a 90 thajských partnerov.
V Austrálii sa stretol so slovenskými krajanmi v Sydney, navštívil Austrálsku národnú organizáciu pre jadrovú vedu a technológie (ANSTO) a národný stánok SR na konferencii a výstave MOVE Australia 2026, ktorá sa venuje budúcnosti dopravy a mobility. V rámci pracovného programu ďalej absolvuje rokovania s predstaviteľmi Austrálskeho zväzu a program so slovenskou krajanskou komunitou.
Zdroj: SITA.sk - Blanár opätovne otvoril slovenské veľvyslanectvo v Canberre, chce posilniť prítomnosť v Indopacifiku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bangkok Canberra Charta OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nový Zéland Thajsko Veľvyslanectvo
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