|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2026
Študentské protesty zasiahli aj Albánsko, ulicami Tirany už druhý deň zmietajú násilnosti
Demonštranti žiadajú zlepšenie podmienok na univerzitách a odstúpenie premiéra Ediho Ramu. V albánskej metropole Tirana došlo v stredu už druhý deň po sebe k násilným stretom medzi demonštrantmi a ...
Zdieľať
14.10.2026 (SITA.sk) - Demonštranti žiadajú zlepšenie podmienok na univerzitách a odstúpenie premiéra Ediho Ramu.
V albánskej metropole Tirana došlo v stredu už druhý deň po sebe k násilným stretom medzi demonštrantmi a políciou, ktoré vyvolali študentské protesty požadujúce zlepšenie podmienok na univerzitách a odstúpenie premiéra Ediho Ramu.
Protestujúci v uliciach Tirany postavili provizórne barikády, zatiaľ čo polícia proti nim nasadila vodné delá. Po násilnostiach z noci na stredu zadržali 16 ľudí a viaceré vládne budovy utrpeli škody.
Polícia podľa AFP použila aj slzotvorný plyn potom, ako demonštranti na hlavnej triede hádzali predmety na príslušníkov bezpečnostných zložiek. Pri utorkových nepokojoch utrpelo zranenia šesť policajtov.
Stovky ľudí sa už v utorok zhromaždili pred ministerstvom školstva, kde žiadali rezignáciu premiéra a väčšiu podporu pre študentov. Aj v stredu sa demonštranti zišli pred budovou ministerstva a hádzali kamene do okien, z ktorých mnohé boli poškodené už počas predchádzajúcich protestov.
Polícia uviedla, že jej príslušníci čelili „neustálemu násiliu“ a skupiny maskovaných demonštrantov po nich hádzali kamene, tupé predmety, petardy a Molotovove koktaily.
Najnovšia vlna protestov nadväzuje na protivládne demonštrácie, ktoré v Albánsku trvajú už viac ako štyri mesiace. Vyvolal ich plán výstavby luxusného turistického projektu v pobrežnej prírodnej rezervácii spájaný s dcérou amerického prezidenta Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom.
Projekt vyvolal obvinenia z korupcie a nedostatku transparentnosti, pričom protestujúci už od konca mája žiadajú odstúpenie premiéra Ramu. Študenti síce podporili výzvy na jeho odchod, ale ich aktuálnym hlavným cieľom je podľa médií upozorniť na podmienky na univerzitách, výšku školného a nedostatočnú podporu mladých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Študentské protesty zasiahli aj Albánsko, ulicami Tirany už druhý deň zmietajú násilnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
V albánskej metropole Tirana došlo v stredu už druhý deň po sebe k násilným stretom medzi demonštrantmi a políciou, ktoré vyvolali študentské protesty požadujúce zlepšenie podmienok na univerzitách a odstúpenie premiéra Ediho Ramu.
Protestujúci v uliciach Tirany postavili provizórne barikády, zatiaľ čo polícia proti nim nasadila vodné delá. Po násilnostiach z noci na stredu zadržali 16 ľudí a viaceré vládne budovy utrpeli škody.
Násilné strety
Polícia podľa AFP použila aj slzotvorný plyn potom, ako demonštranti na hlavnej triede hádzali predmety na príslušníkov bezpečnostných zložiek. Pri utorkových nepokojoch utrpelo zranenia šesť policajtov.
Stovky ľudí sa už v utorok zhromaždili pred ministerstvom školstva, kde žiadali rezignáciu premiéra a väčšiu podporu pre študentov. Aj v stredu sa demonštranti zišli pred budovou ministerstva a hádzali kamene do okien, z ktorých mnohé boli poškodené už počas predchádzajúcich protestov.
Polícia uviedla, že jej príslušníci čelili „neustálemu násiliu“ a skupiny maskovaných demonštrantov po nich hádzali kamene, tupé predmety, petardy a Molotovove koktaily.
Štyri mesiace protivládnych protestov
Najnovšia vlna protestov nadväzuje na protivládne demonštrácie, ktoré v Albánsku trvajú už viac ako štyri mesiace. Vyvolal ich plán výstavby luxusného turistického projektu v pobrežnej prírodnej rezervácii spájaný s dcérou amerického prezidenta Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom.
Projekt vyvolal obvinenia z korupcie a nedostatku transparentnosti, pričom protestujúci už od konca mája žiadajú odstúpenie premiéra Ramu. Študenti síce podporili výzvy na jeho odchod, ale ich aktuálnym hlavným cieľom je podľa médií upozorniť na podmienky na univerzitách, výšku školného a nedostatočnú podporu mladých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Študentské protesty zasiahli aj Albánsko, ulicami Tirany už druhý deň zmietajú násilnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
COOP Jednota získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia už 13. raz
COOP Jednota získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia už 13. raz
<< predchádzajúci článok
Futbalový Tatran Prešov odvrátil hrozbu konkurzu a pripravuje sa na návrat do vlastníctva mesta – VIDEO
Futbalový Tatran Prešov odvrátil hrozbu konkurzu a pripravuje sa na návrat do vlastníctva mesta – VIDEO