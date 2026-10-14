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14. októbra 2026

Demonštranti sa pred poľským Ústavným tribunálom stretli s políciou, bránili sudcom vo vstupe


Tagy: Poľská polícia Poľská vláda Protesty v Poľsku

Stúpenci bývalej vlády vedenej PiS postavili pred budovou zátarasy, spor o obsadenie najvyššieho ústavného súdu sa opäť vyostril. Pred poľským Ústavným tribunálom (TK) sa ...



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poland_ukraine_warsaw_security_forum__1778 1 676x449 14.10.2026 (SITA.sk) - Stúpenci bývalej vlády vedenej PiS postavili pred budovou zátarasy, spor o obsadenie najvyššieho ústavného súdu sa opäť vyostril.


Pred poľským Ústavným tribunálom (TK) sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS).


Na proteste boli aj poslanci PiS a členovia klubov okolo konzervatívneho týždenníka Gazeta Polska.

Demonštranti mávali poľskými vlajkami, spievali vlastenecké piesne a pred vchodom postavili kovové zátarasy. Polícia ich odstránila a pri zásahu niekoľkých protestujúcich násilne odviedla.

Tusk rozhodnutia neuznáva


Vláda premiéra Donalda Tuska rozhodnutia tribunálu neuznáva a tvrdí, že inštitúcia zostala politicky lojálna PiS.

Spor sa začal v roku 2015, keď PiS odmietla rešpektovať predchádzajúce nominácie a dosadila troch vlastných sudcov. Európsky súd pre ľudské práva (ESPĽ) neskôr označil takéto zloženie tribunálu za nezákonné.

Nový konflikt sa týka sudcu Macieja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Nawrocki ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente.

Výzva prezidentovi


Benátska komisia vyzvala prezidenta, aby „bezodkladne prijal prísahu sudcov zvolených Sejmom“.

Predseda tribunálu Bogdan Šwieczkowski, spájaný s PiS, však vyhlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, „kým nepríde odpoveď prezidenta“.

„Päť sudcov, ktorí nezložili prísahu pred prezidentom, tribunál opustilo,“ povedal Šwieczkowski protestujúcim.


Zdroj: SITA.sk - Demonštranti sa pred poľským Ústavným tribunálom stretli s políciou, bránili sudcom vo vstupe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľská polícia Poľská vláda Protesty v Poľsku
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