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13. októbra 2026

Britská MI5 varuje, že AI môže zásadne zmeniť hrozbu použitia biologických zbraní


Tagy: Biologické zbrane Britská vláda Ruská hrozba umelá inteligencia (AI) Zbrane hromadného ničenia

Britská kontrarozviedka zaznamenala štvornásobný nárast hrozieb zo strany cudzích štátov, za hlavného agresora označila Rusko. Umelá inteligencia už ...



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britain_mi5_513_1 676x433 13.10.2026 (SITA.sk) - Britská kontrarozviedka zaznamenala štvornásobný nárast hrozieb zo strany cudzích štátov, za hlavného agresora označila Rusko.


Umelá inteligencia už mení charakter bezpečnostných hrozieb voči Británii a môže zásadne zvýšiť riziká spojené s biologickými zbraňami, varoval v utorok generálny riaditeľ britskej kontrarozviedky MI5 Ken McCallum.

„Umelá inteligencia už dnes výrazne zrýchľuje kybernetický súboj medzi útočníkmi a obrancami,“ povedal McCallum vo výročnom hodnotení bezpečnostných hrozieb.

Podľa neho má technológia „potenciál zmeniť pravidlá hry pri existujúcich alebo dokonca nových biologických zbraniach“.

Nové centrum


MI5 preto tento rok vytvorila nové Centrum pre hodnotenie hrozieb umelej inteligencie, ktoré sídli v centrále služby v Londýne.

Jeho úlohou je zhromažďovať poznatky z viacerých zdrojov a oddeľovať reálne riziká od prehnaných tvrdení.

„História ľudstva nám neposkytuje žiadnu skúsenosť so súperom, ktorý je inteligentnejší než my a dokáže nás premyslieť. To je skutočne niečo nové,“ uviedol McCallum.

MI5 už podľa neho zaznamenala prípady, keď podozriví využívali AI na zlepšenie prieskumu a útočných schopností vrátane dronov.

Najväčší agresor


Kontrarozviedka zároveň venuje hrozbám zo strany cudzích štátov viac zdrojov než kedykoľvek od konca studenej vojny.

Za posledné desaťročie sa počet prípadov spojených so štátnymi hrozbami zvýšil štvornásobne.

„Rusko zostáva agresorom číslo jeden,“ povedal McCallum. Podľa neho ruské vojenské a spravodajské služby opäť stupňujú pokusy o hybridnú vojnu, hoci možnosti Kremľa sú po rokoch vojny proti Ukrajine oslabené a Moskva čoraz častejšie využíva kriminálnikov alebo neskúsených dobrovoľníkov.

MI5 upozornila aj na Irán. Za posledných 12 mesiacov britské úrady vykonali viac ako 50 zatknutí v operáciách súvisiacich s Teheránom.


Zdroj: SITA.sk - Britská MI5 varuje, že AI môže zásadne zmeniť hrozbu použitia biologických zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Biologické zbrane Britská vláda Ruská hrozba umelá inteligencia (AI) Zbrane hromadného ničenia
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