|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2026
Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém
Lietadlo z Korfu vyslalo kód používaný pri únose, sprevádzali ho stíhačky Eurofighter, všetci pasažieri sú v poriadku. Letisko v Norimbergu v ...
Zdieľať
13.10.2026 (SITA.sk) - Lietadlo z Korfu vyslalo kód používaný pri únose, sprevádzali ho stíhačky Eurofighter, všetci pasažieri sú v poriadku.
Z kokpitu letu XR456 bol vyslaný kód 7500, používaný pri podozrení na únos lietadla.
Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek.
Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Polícia približne o 13.20 hod. vyhlásila, že žiadne nebezpečenstvo nehrozí, a letová prevádzka bola následne obnovená.
Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania núdzový kód pravdepodobne aktivovala technická porucha. Pasažieri mohli približne po hodine lietadlo opustiť a odviezli ich do príletovej haly.
Polícia uviedla, že cestujúci aj piloti sú v poriadku. Vyšetrovanie presnej príčiny incidentu pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu, informoval web BR24.
Z kokpitu letu XR456 bol vyslaný kód 7500, používaný pri podozrení na únos lietadla.
Stratené spojenie
Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek.
Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Polícia približne o 13.20 hod. vyhlásila, že žiadne nebezpečenstvo nehrozí, a letová prevádzka bola následne obnovená.
Zrejme technická porucha
Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania núdzový kód pravdepodobne aktivovala technická porucha. Pasažieri mohli približne po hodine lietadlo opustiť a odviezli ich do príletovej haly.
Polícia uviedla, že cestujúci aj piloti sú v poriadku. Vyšetrovanie presnej príčiny incidentu pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO
Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Výživa a pohyb seniorov: čo si všímať v každodennom živote
Výživa a pohyb seniorov: čo si všímať v každodennom živote