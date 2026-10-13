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13. októbra 2026

Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém


Tagy: Nemecká polícia nemecké letiská Obnovenie prevádzky Stíhačka Eurofighter Uzavretie letiska

Lietadlo z Korfu vyslalo kód používaný pri únose, sprevádzali ho stíhačky Eurofighter, všetci pasažieri sú v poriadku. Letisko v Norimbergu v ...



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germany_plane_emergency_95289 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Lietadlo z Korfu vyslalo kód používaný pri únose, sprevádzali ho stíhačky Eurofighter, všetci pasažieri sú v poriadku.


Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu, informoval web BR24.


Z kokpitu letu XR456 bol vyslaný kód 7500, používaný pri podozrení na únos lietadla.

Stratené spojenie


Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek.

Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Polícia približne o 13.20 hod. vyhlásila, že žiadne nebezpečenstvo nehrozí, a letová prevádzka bola následne obnovená.

Zrejme technická porucha


Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania núdzový kód pravdepodobne aktivovala technická porucha. Pasažieri mohli približne po hodine lietadlo opustiť a odviezli ich do príletovej haly.

Polícia uviedla, že cestujúci aj piloti sú v poriadku. Vyšetrovanie presnej príčiny incidentu pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecká polícia nemecké letiská Obnovenie prevádzky Stíhačka Eurofighter Uzavretie letiska
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