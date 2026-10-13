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13. októbra 2026

Čierna Hora sa posunula bližšie k Európskej únii, uzavrela ďalšie tri kapitoly


Tagy: Colná únia Prístupové kritériá Prístupové rokovania

Krajina má predbežne uzavretých už 21 z 33 rokovacích kapitol, EÚ označuje rozširovanie za geopolitickú nevyhnutnosť.



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montenegro_eu__8129 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Krajina má predbežne uzavretých už 21 z 33 rokovacích kapitol, EÚ označuje rozširovanie za geopolitickú nevyhnutnosť.


Čierna Hora urobila ďalší krok smerom k členstvu v Európskej únii (EÚ), keď v utorok s Úniou predbežne uzavrela tri ďalšie prístupové kapitoly. Týkajú sa hospodárskej a menovej politiky, štatistiky a sociálnej politiky a zamestnanosti.


Podgorica tak má z celkových 33 otvorených rokovacích kapitol predbežne uzavretých už 21.

Skvelé výsledky


„Som hrdý, že sme na druhej medzivládnej konferencii pre Čiernu Horu počas írskeho predsedníctva predbežne uzavreli ďalšie tri rokovacie kapitoly,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne.

Podľa neho Čierna Hora pokračuje v napredovaní k uzavretiu všetkých zostávajúcich kapitol. „Rozširovanie je pre EÚ geopolitickou nevyhnutnosťou a zostáva najvyššou prioritou írskeho predsedníctva,“ dodal.

EÚ bude všetko sledovať


Najnovší posun nadväzuje na prístupovú konferenciu zo 14. júla, keď Čierna Hora predbežne uzavrela kapitoly o hospodárskej súťaži a colnej únii.

EÚ bude naďalej sledovať zosúlaďovanie čiernohorských zákonov s európskym právom. Predbežné uzavretie jednotlivých kapitol sa pritom nepovažuje za konečné, kým nebude dosiahnutá dohoda o celom prístupovom procese.


Zdroj: SITA.sk - Čierna Hora sa posunula bližšie k Európskej únii, uzavrela ďalšie tri kapitoly © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colná únia Prístupové kritériá Prístupové rokovania
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