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13. októbra 2026
Čierna Hora sa posunula bližšie k Európskej únii, uzavrela ďalšie tri kapitoly
Krajina má predbežne uzavretých už 21 z 33 rokovacích kapitol, EÚ označuje rozširovanie za geopolitickú nevyhnutnosť.
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13.10.2026 (SITA.sk) - Krajina má predbežne uzavretých už 21 z 33 rokovacích kapitol, EÚ označuje rozširovanie za geopolitickú nevyhnutnosť.
Podgorica tak má z celkových 33 otvorených rokovacích kapitol predbežne uzavretých už 21.
„Som hrdý, že sme na druhej medzivládnej konferencii pre Čiernu Horu počas írskeho predsedníctva predbežne uzavreli ďalšie tri rokovacie kapitoly,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne.
Podľa neho Čierna Hora pokračuje v napredovaní k uzavretiu všetkých zostávajúcich kapitol. „Rozširovanie je pre EÚ geopolitickou nevyhnutnosťou a zostáva najvyššou prioritou írskeho predsedníctva,“ dodal.
Najnovší posun nadväzuje na prístupovú konferenciu zo 14. júla, keď Čierna Hora predbežne uzavrela kapitoly o hospodárskej súťaži a colnej únii.
EÚ bude naďalej sledovať zosúlaďovanie čiernohorských zákonov s európskym právom. Predbežné uzavretie jednotlivých kapitol sa pritom nepovažuje za konečné, kým nebude dosiahnutá dohoda o celom prístupovom procese.
Zdroj: SITA.sk - Čierna Hora sa posunula bližšie k Európskej únii, uzavrela ďalšie tri kapitoly © SITA Všetky práva vyhradené.
Čierna Hora urobila ďalší krok smerom k členstvu v Európskej únii (EÚ), keď v utorok s Úniou predbežne uzavrela tri ďalšie prístupové kapitoly. Týkajú sa hospodárskej a menovej politiky, štatistiky a sociálnej politiky a zamestnanosti.
Podgorica tak má z celkových 33 otvorených rokovacích kapitol predbežne uzavretých už 21.
Skvelé výsledky
„Som hrdý, že sme na druhej medzivládnej konferencii pre Čiernu Horu počas írskeho predsedníctva predbežne uzavreli ďalšie tri rokovacie kapitoly,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti a obranu Thomas Byrne.
Podľa neho Čierna Hora pokračuje v napredovaní k uzavretiu všetkých zostávajúcich kapitol. „Rozširovanie je pre EÚ geopolitickou nevyhnutnosťou a zostáva najvyššou prioritou írskeho predsedníctva,“ dodal.
EÚ bude všetko sledovať
Najnovší posun nadväzuje na prístupovú konferenciu zo 14. júla, keď Čierna Hora predbežne uzavrela kapitoly o hospodárskej súťaži a colnej únii.
EÚ bude naďalej sledovať zosúlaďovanie čiernohorských zákonov s európskym právom. Predbežné uzavretie jednotlivých kapitol sa pritom nepovažuje za konečné, kým nebude dosiahnutá dohoda o celom prístupovom procese.
Zdroj: SITA.sk - Čierna Hora sa posunula bližšie k Európskej únii, uzavrela ďalšie tri kapitoly © SITA Všetky práva vyhradené.
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