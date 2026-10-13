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13. októbra 2026
Britský Richardson sa nepredstaví na MS v Šanghaji, z tímu ho vyradili po vážnych obvineniach
Matthew Richardson mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi. Ani tri olympijské medaily z Paríža 2024 nepomohli šprintérovi Matthewovi Richardsonovi, aby ho vedenie ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Matthew Richardson mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi.
Ani tri olympijské medaily z Paríža 2024 nepomohli šprintérovi Matthewovi Richardsonovi, aby ho vedenie britskej reprezentácie nevyradilo z tímu na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike v čínskom Šanghaji.
Dvadsaťsedemročný cyklista sa v dejisku šampionátu podľa denníka The Time previnil diskriminačnými poznámkami o etnických menšinách a žartoval o svojom používaní hanlivého označenia pre černocha na písmeno N.
Richardson sa narodil v Anglicku, no od deviatich rokov vyrastal v Austrálii a "protinožcov" reprezentoval až do leta 2024. V austrálskych farbách získal na OH v Paríži dve strieborné a jednu bronzové medailu.
Vo výbere Veľkej Británie v roku 2025 získal dve striebra na MS a vo februári 2026 tri cenné kovy na ME.
"Britská cyklistika môže potvrdiť, že Matt Richardson bol stiahnutý z britského tímu na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike 2026 v čínskom Šanghaji," uviedla organizácia bez podania dôvodu rozhodnutia.
Partnerkou Richardsona je britská dráhová cyklistka Emma Finucaneová, na MS mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi.
Zdroj: SITA.sk - Britský Richardson sa nepredstaví na MS v Šanghaji, z tímu ho vyradili po vážnych obvineniach © SITA Všetky práva vyhradené.
Ani tri olympijské medaily z Paríža 2024 nepomohli šprintérovi Matthewovi Richardsonovi, aby ho vedenie britskej reprezentácie nevyradilo z tímu na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike v čínskom Šanghaji.
Dvadsaťsedemročný cyklista sa v dejisku šampionátu podľa denníka The Time previnil diskriminačnými poznámkami o etnických menšinách a žartoval o svojom používaní hanlivého označenia pre černocha na písmeno N.
Richardson sa narodil v Anglicku, no od deviatich rokov vyrastal v Austrálii a "protinožcov" reprezentoval až do leta 2024. V austrálskych farbách získal na OH v Paríži dve strieborné a jednu bronzové medailu.
Vo výbere Veľkej Británie v roku 2025 získal dve striebra na MS a vo februári 2026 tri cenné kovy na ME.
"Britská cyklistika môže potvrdiť, že Matt Richardson bol stiahnutý z britského tímu na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike 2026 v čínskom Šanghaji," uviedla organizácia bez podania dôvodu rozhodnutia.
Partnerkou Richardsona je britská dráhová cyklistka Emma Finucaneová, na MS mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi.
Zdroj: SITA.sk - Britský Richardson sa nepredstaví na MS v Šanghaji, z tímu ho vyradili po vážnych obvineniach © SITA Všetky práva vyhradené.
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