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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Britský Richardson sa nepredstaví na MS v Šanghaji, z tímu ho vyradili po vážnych obvineniach


Tagy: Majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike

Matthew Richardson mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi. Ani tri olympijské medaily z Paríža 2024 nepomohli šprintérovi Matthewovi Richardsonovi, aby ho vedenie ...



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846301932_1154689550567348_2052476418445401993_n e1791893007614 676x511 13.10.2026 (SITA.sk) - Matthew Richardson mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi.


Ani tri olympijské medaily z Paríža 2024 nepomohli šprintérovi Matthewovi Richardsonovi, aby ho vedenie britskej reprezentácie nevyradilo z tímu na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike v čínskom Šanghaji.

Dvadsaťsedemročný cyklista sa v dejisku šampionátu podľa denníka The Time previnil diskriminačnými poznámkami o etnických menšinách a žartoval o svojom používaní hanlivého označenia pre černocha na písmeno N.

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Richardson sa narodil v Anglicku, no od deviatich rokov vyrastal v Austrálii a "protinožcov" reprezentoval až do leta 2024. V austrálskych farbách získal na OH v Paríži dve strieborné a jednu bronzové medailu.

Vo výbere Veľkej Británie v roku 2025 získal dve striebra na MS a vo februári 2026 tri cenné kovy na ME.

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"Britská cyklistika môže potvrdiť, že Matt Richardson bol stiahnutý z britského tímu na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike 2026 v čínskom Šanghaji," uviedla organizácia bez podania dôvodu rozhodnutia.

Partnerkou Richardsona je britská dráhová cyklistka Emma Finucaneová, na MS mal bojovať o zlato v šprinte proti slávnemu Holanďanovi Harriemu Lavreysenovi.


Zdroj: SITA.sk - Britský Richardson sa nepredstaví na MS v Šanghaji, z tímu ho vyradili po vážnych obvineniach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike
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