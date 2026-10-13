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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

V Benátkach po šiestich prehrách v Serie A odvolali kouča Stroppu


Tagy: Serie A 2026/2027

Nováčik najvyššej talianskej futbalovej súťaže reaguje na slabý štart v novej sezóne a mení trénera po nevydarených zápasoch. Taliansky futbalový klub Venezia FC z Benátok odvolal hlavného ...



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844965715_1098338219678169_618056945162023106_n 676x430 13.10.2026 (SITA.sk) - Nováčik najvyššej talianskej futbalovej súťaže reaguje na slabý štart v novej sezóne a mení trénera po nevydarených zápasoch.


Taliansky futbalový klub Venezia FC z Benátok odvolal hlavného trénera Giovanniho Stroppu po tom, čo v úvodných šiestich dueloch novej sezóny nezískal ani bod. Benátčania aktuálne uzatvárajú tabuľku súťaže, pred nimi je päť štvorbodových klubov.

Šiestu prehru bez prerušenia zaznamenali v pondelok večer na pôde Atalanty Bergamo, domácim podľahli 1:3. "Tím Venezia FC oznamuje, že Giovanni Stroppa bol uvoľnený zo svojich povinností hlavného trénera prvého tímu,“ uviedli zástupcovia klubu vo svojom strohom vyhlásení.

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Päťdesiatosemročný Stroppa ešte ako hráč pôsobil aj vo veľkokluboch AC Miláno a Lazio Rím. V predchádzajúcom ročníku hráčov z Benátok doviedol k celkovému triumfu v Serie B a postupu do najvyššej domácej súťaže. Bol to jeho už štvrtý trénerský postup v Taliansku po úspechoch s Cremonese, Monzou a Crotone.

V aktuálnej edícii Serie A je to už štvrtý tréner, ktorý dostal "padáka". Už skôr sa "porúčali" Fabio Grosso z Fiorentiny, Domenico Tedesco z Bologne a Carlos Cuesta z Parmy.

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Meno Stroppovho nástupcu zatiaľ nie je známe. Na tím Venezia FC čaká už v sobotu náročný duel doma proti Neapolu.


Zdroj: SITA.sk - V Benátkach po šiestich prehrách v Serie A odvolali kouča Stroppu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A 2026/2027
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