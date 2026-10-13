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13. októbra 2026
V Benátkach po šiestich prehrách v Serie A odvolali kouča Stroppu
Tagy: Serie A 2026/2027
Nováčik najvyššej talianskej futbalovej súťaže reaguje na slabý štart v novej sezóne a mení trénera po nevydarených zápasoch. Taliansky futbalový klub Venezia FC z Benátok odvolal hlavného ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Nováčik najvyššej talianskej futbalovej súťaže reaguje na slabý štart v novej sezóne a mení trénera po nevydarených zápasoch.
Taliansky futbalový klub Venezia FC z Benátok odvolal hlavného trénera Giovanniho Stroppu po tom, čo v úvodných šiestich dueloch novej sezóny nezískal ani bod. Benátčania aktuálne uzatvárajú tabuľku súťaže, pred nimi je päť štvorbodových klubov.
Šiestu prehru bez prerušenia zaznamenali v pondelok večer na pôde Atalanty Bergamo, domácim podľahli 1:3. "Tím Venezia FC oznamuje, že Giovanni Stroppa bol uvoľnený zo svojich povinností hlavného trénera prvého tímu,“ uviedli zástupcovia klubu vo svojom strohom vyhlásení.
Päťdesiatosemročný Stroppa ešte ako hráč pôsobil aj vo veľkokluboch AC Miláno a Lazio Rím. V predchádzajúcom ročníku hráčov z Benátok doviedol k celkovému triumfu v Serie B a postupu do najvyššej domácej súťaže. Bol to jeho už štvrtý trénerský postup v Taliansku po úspechoch s Cremonese, Monzou a Crotone.
V aktuálnej edícii Serie A je to už štvrtý tréner, ktorý dostal "padáka". Už skôr sa "porúčali" Fabio Grosso z Fiorentiny, Domenico Tedesco z Bologne a Carlos Cuesta z Parmy.
Meno Stroppovho nástupcu zatiaľ nie je známe. Na tím Venezia FC čaká už v sobotu náročný duel doma proti Neapolu.
Zdroj: SITA.sk - V Benátkach po šiestich prehrách v Serie A odvolali kouča Stroppu © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky futbalový klub Venezia FC z Benátok odvolal hlavného trénera Giovanniho Stroppu po tom, čo v úvodných šiestich dueloch novej sezóny nezískal ani bod. Benátčania aktuálne uzatvárajú tabuľku súťaže, pred nimi je päť štvorbodových klubov.
Šiestu prehru bez prerušenia zaznamenali v pondelok večer na pôde Atalanty Bergamo, domácim podľahli 1:3. "Tím Venezia FC oznamuje, že Giovanni Stroppa bol uvoľnený zo svojich povinností hlavného trénera prvého tímu,“ uviedli zástupcovia klubu vo svojom strohom vyhlásení.
Päťdesiatosemročný Stroppa ešte ako hráč pôsobil aj vo veľkokluboch AC Miláno a Lazio Rím. V predchádzajúcom ročníku hráčov z Benátok doviedol k celkovému triumfu v Serie B a postupu do najvyššej domácej súťaže. Bol to jeho už štvrtý trénerský postup v Taliansku po úspechoch s Cremonese, Monzou a Crotone.
V aktuálnej edícii Serie A je to už štvrtý tréner, ktorý dostal "padáka". Už skôr sa "porúčali" Fabio Grosso z Fiorentiny, Domenico Tedesco z Bologne a Carlos Cuesta z Parmy.
Meno Stroppovho nástupcu zatiaľ nie je známe. Na tím Venezia FC čaká už v sobotu náročný duel doma proti Neapolu.
Zdroj: SITA.sk - V Benátkach po šiestich prehrách v Serie A odvolali kouča Stroppu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Serie A 2026/2027
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