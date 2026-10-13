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13. októbra 2026
Slovan Bratislava čaká dôležitý zápas v Lige majstrov v snahe prekonať krízu. Kedy, keď nie teraz, ostro vyzýva legenda klubu – VIDEO
Ladislav Molnár je rád, že sa medzi európsku smotánku dostal klub zo Slovenska dvakrát za ostatné tri ročníky, no zároveň priznal, že mu žreb nesmierne prial. Po prakticky dokonalom lete prišla na ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Ladislav Molnár je rád, že sa medzi európsku smotánku dostal klub zo Slovenska dvakrát za ostatné tri ročníky, no zároveň priznal, že mu žreb nesmierne prial.
Po prakticky dokonalom lete prišla na slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava mierna kríza, keď mimo Slovnaft Cupu nezvíťazil v štyroch zápasoch v rade.
Aktuálne nevedie ani Niké ligu, na vedúcu Dunajskú Stredu stráca šesť bodov. V Lige majstrov po úspešnej kvalifikácii odohral zatiaľ iba jediný duel proti obhajcovi prvenstva z Paríža St. Germain.
Duel v hlavnom meste Francúzska dopadol podľa očakávaní a domáci triumfovali vysoko 6:1, keď jediný gól "belasých" strelil Suleiman Camara z Gambie.
V stredu 14. októbra ich čaká prvý domáci súboj v "milionárskej súťaži" proti starému známemu VfB Stuttgart, s ktorým si zmerali v hlavnej fáze LM aj v januári 2025 a na Tehelnom poli mu podľahli 1:3.
Bývalý reprezentačný brankár Ladislav Molnár je rád, že sa medzi európsku smotánku dostal klub zo Slovenska dvakrát za ostatné tri ročníky, no zároveň priznal, že mu žreb nesmierne prial.
"Avšak už vtedy bolo jasné, že nejaká kríza sa raz predsa len dostaví. Ani neviete kedy a ako, tak to vo futbale chodí. Je to tu. Slovan je v kríze a musí ju riešiť. Tím má čo robiť, lebo má na viac," začal.
"Hlavná fáza Ligy majstrov Slovan neskutočne motivovala, hráči sa do nej chceli za každú cenu dostať. Avšak prišiel úspech a s ním aj uspokojenie. To je môj názor. Všetci si zrazu mysleli, že dosiahli niečo výnimočné, že sú najlepší a na Slovensku na nich nikto nemá. Akoby im liga zovšednela, je to pre nich povinná jazda, to je však veľký omyl," úprimne uznal Molnár pre portál sportweb.sk.
Podľa neho je po reprezentačnej pauze na rade nový tréner Yaya Touré. "On musí povedať, ako z tejto krízy von. Vlastne ani nič nemusí hovoriť, lebo všetci vieme, kde je chyba. Je to v prístupe. Hráči nejdú v každom jednom zápase na krv. Diváci to už vidia a pomaly sa ozývajú. Nie je to stratená situácia, ale Tourému vôbec nezávidím," priblížil.
Najbližšie merania síl Slovana vyzerajú nasledovne - Stuttgart, cez víkend Spartak Trnava na Štadióne Antona Malatinského a presun do Ríma k miestnemu AS. "Uf, ťažká kombinácia, no ale kedy, keď nie teraz? Nie je toto ten správny čas, aby sa hráči konečne predviedli? Všetko sú to náročné zápasy, ale čím ťažšie, tým lepšie na reštart."
Ak by "belasých" stále viedol Vladimír Weiss starší, tak by v kabíne "nebol vietor, ale hotové zemetrasenie". "Vlado má svoje metódy a vie, kedy a ako ich použiť. V drvivej väčšine správne. A povedzme si pravdu, takúto negatívnu sériu nemal. Domnievam sa, že ak by mal Slovan pod jeho vedením takúto zlú sériu, už tam nie je," avizoval Molnár s tým, že aktuálny kouč národného tímu Slovenska má víťaznú mentalitu a zakaždým si šiel po tri body.
Začiatky Tourého boli priam až rozprávkové, no veľkosť kormidelníka sa ukáže až počas krízy. "Vtedy môžete ukázať, ako ich dokážete nielen riešiť, ale aj vyriešiť. Čím skôr, tým lepšie."
Slovan už nemá lídrov v kabíne ako Vladimír Weiss mladší či Juraj Kucka a súčasný kapitán Andraž Šporar pôsobí na Molnára príliš jemne. "Ale ktovie, možno mu krivdím a je v ňom aj kusisko balkánskej krvi."
Klub z hlavného mesta Slovenska si nemôže vyberať, ktorá súťaž je pre neho dôležitejšia a ktorá zase nie - všade musí hrať tak, že vydá zo seba úplne všetko.
Čo zmeniť oproti ostatnému stretnutiu so Stuttgartom? "Odovzdať na ihrisku všetko. Psychicky, fyzicky, ísť na hranu, na krv. Čo iné môžu hráči urobiť? Načo hľadať špeciálny recept? Ten je daný. Dokonca ani ten vám negarantuje úspech, ale aspoň všetci konečne uvidia zápal. Ten je niekedy rovnako dôležitý ako výsledok," uvedomuje si 66-ročný rodák zo Smoleníc.
S nemeckým tímom pricestuje aj 20-ročný reprezentant Leo Sauer. Do Bundesligy prišiel hľadať futbalové šťastie. "Držím mu palce, aby v lige uspel. Aby sa prepracoval aj do základnej zostavy," dodal pre uvedené médium Molnár s tým, že to Slovan musí zlomiť buď so Stuttgartom alebo s Trnavou.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava čaká dôležitý zápas v Lige majstrov v snahe prekonať krízu. Kedy, keď nie teraz, ostro vyzýva legenda klubu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po prakticky dokonalom lete prišla na slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava mierna kríza, keď mimo Slovnaft Cupu nezvíťazil v štyroch zápasoch v rade.
Aktuálne nevedie ani Niké ligu, na vedúcu Dunajskú Stredu stráca šesť bodov. V Lige majstrov po úspešnej kvalifikácii odohral zatiaľ iba jediný duel proti obhajcovi prvenstva z Paríža St. Germain.
Duel v hlavnom meste Francúzska dopadol podľa očakávaní a domáci triumfovali vysoko 6:1, keď jediný gól "belasých" strelil Suleiman Camara z Gambie.
Pôjde o akúsi odvetu
V stredu 14. októbra ich čaká prvý domáci súboj v "milionárskej súťaži" proti starému známemu VfB Stuttgart, s ktorým si zmerali v hlavnej fáze LM aj v januári 2025 a na Tehelnom poli mu podľahli 1:3.
Bývalý reprezentačný brankár Ladislav Molnár je rád, že sa medzi európsku smotánku dostal klub zo Slovenska dvakrát za ostatné tri ročníky, no zároveň priznal, že mu žreb nesmierne prial.
"Avšak už vtedy bolo jasné, že nejaká kríza sa raz predsa len dostaví. Ani neviete kedy a ako, tak to vo futbale chodí. Je to tu. Slovan je v kríze a musí ju riešiť. Tím má čo robiť, lebo má na viac," začal.
Náročný program
"Hlavná fáza Ligy majstrov Slovan neskutočne motivovala, hráči sa do nej chceli za každú cenu dostať. Avšak prišiel úspech a s ním aj uspokojenie. To je môj názor. Všetci si zrazu mysleli, že dosiahli niečo výnimočné, že sú najlepší a na Slovensku na nich nikto nemá. Akoby im liga zovšednela, je to pre nich povinná jazda, to je však veľký omyl," úprimne uznal Molnár pre portál sportweb.sk.
Podľa neho je po reprezentačnej pauze na rade nový tréner Yaya Touré. "On musí povedať, ako z tejto krízy von. Vlastne ani nič nemusí hovoriť, lebo všetci vieme, kde je chyba. Je to v prístupe. Hráči nejdú v každom jednom zápase na krv. Diváci to už vidia a pomaly sa ozývajú. Nie je to stratená situácia, ale Tourému vôbec nezávidím," priblížil.
Najbližšie merania síl Slovana vyzerajú nasledovne - Stuttgart, cez víkend Spartak Trnava na Štadióne Antona Malatinského a presun do Ríma k miestnemu AS. "Uf, ťažká kombinácia, no ale kedy, keď nie teraz? Nie je toto ten správny čas, aby sa hráči konečne predviedli? Všetko sú to náročné zápasy, ale čím ťažšie, tým lepšie na reštart."
Bez lídrov
Ak by "belasých" stále viedol Vladimír Weiss starší, tak by v kabíne "nebol vietor, ale hotové zemetrasenie". "Vlado má svoje metódy a vie, kedy a ako ich použiť. V drvivej väčšine správne. A povedzme si pravdu, takúto negatívnu sériu nemal. Domnievam sa, že ak by mal Slovan pod jeho vedením takúto zlú sériu, už tam nie je," avizoval Molnár s tým, že aktuálny kouč národného tímu Slovenska má víťaznú mentalitu a zakaždým si šiel po tri body.
Začiatky Tourého boli priam až rozprávkové, no veľkosť kormidelníka sa ukáže až počas krízy. "Vtedy môžete ukázať, ako ich dokážete nielen riešiť, ale aj vyriešiť. Čím skôr, tým lepšie."
Slovan už nemá lídrov v kabíne ako Vladimír Weiss mladší či Juraj Kucka a súčasný kapitán Andraž Šporar pôsobí na Molnára príliš jemne. "Ale ktovie, možno mu krivdím a je v ňom aj kusisko balkánskej krvi."
Príde aj Sauer
Klub z hlavného mesta Slovenska si nemôže vyberať, ktorá súťaž je pre neho dôležitejšia a ktorá zase nie - všade musí hrať tak, že vydá zo seba úplne všetko.
Čo zmeniť oproti ostatnému stretnutiu so Stuttgartom? "Odovzdať na ihrisku všetko. Psychicky, fyzicky, ísť na hranu, na krv. Čo iné môžu hráči urobiť? Načo hľadať špeciálny recept? Ten je daný. Dokonca ani ten vám negarantuje úspech, ale aspoň všetci konečne uvidia zápal. Ten je niekedy rovnako dôležitý ako výsledok," uvedomuje si 66-ročný rodák zo Smoleníc.
S nemeckým tímom pricestuje aj 20-ročný reprezentant Leo Sauer. Do Bundesligy prišiel hľadať futbalové šťastie. "Držím mu palce, aby v lige uspel. Aby sa prepracoval aj do základnej zostavy," dodal pre uvedené médium Molnár s tým, že to Slovan musí zlomiť buď so Stuttgartom alebo s Trnavou.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava čaká dôležitý zápas v Lige majstrov v snahe prekonať krízu. Kedy, keď nie teraz, ostro vyzýva legenda klubu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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