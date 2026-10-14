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COOP Jednota získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia už 13. raz
Tagy: Ocenenie PR Superbrands Slovakia
Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota opäť potvrdila svoje miesto medzi výnimočnými značkami na slovenskom trhu. Na slávnostnom galavečere Superbrands Slovakia Tribute Event 2026 v ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota opäť potvrdila svoje miesto medzi výnimočnými značkami na slovenskom trhu.
Na slávnostnom galavečere Superbrands Slovakia Tribute Event 2026 v Bratislave si už 13. raz prevzala prestížne ocenenie, ktoré je symbolom kvality, dôveryhodnosti a silného postavenia značky. Jeho opätovné získanie potvrdzuje dlhodobú dôveru zákazníkov, stabilnú pozíciu COOP Jednoty na trhu a jej schopnosť rozvíjať sa a reagovať na meniace sa potreby spotrebiteľov.
Program Superbrands vznikol vo Veľkej Británii a postupne získal medzinárodné uznanie. Dnes oceňuje výnimočné značky v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Jeho cieľom je vyzdvihovať spoločnosti, ktoré sa vyznačujú silnou reputáciou, inovatívnym prístupom, kvalitnou firemnou kultúrou a schopnosťou dlhodobo napredovať. Ocenenie Superbrands tak patrí značkám, ktoré vynikajú svojou reputáciou, hodnotami a postavením na trhu. O jeho udelení rozhoduje nezávislý hodnotiaci proces zahŕňajúci spotrebiteľský prieskum a odbornú porotu zloženú z expertov v oblasti biznisu, marketingu a brandingu. COOP Jednota opätovne potvrdila, že aj značka s takmer 160-ročnou tradíciou dokáže úspešne spájať svoje historické hodnoty s moderným prístupom k maloobchodu.
"Mimoriadne nás teší, že sme si toto prestížne ocenenie prevzali už po trinásty raz. Vnímame ho ako potvrdenie, že naše dlhoročné úsilie a spôsob, akým budujeme značku COOP Jednota, majú zmysel. O to viac nás teší, že našu prácu pozitívne vnímajú nielen zákazníci, ale aj odborná verejnosť. Zároveň je to pre nás motivácia a záväzok nepoľaviť. Naďalej chceme našu značku rozvíjať, modernizovať a prinášať inovácie, pričom zostávame verní hodnotám, na ktorých vyrástla," uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Za každou úspešnou značkou stojí jedinečný príbeh, ktorý sa formuje celé roky. Tvoria ho nielen tradícia a dlhodobá vízia, ale aj schopnosť inovovať, modernizovať sa a reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Presne takou značkou je aj najväčšia domáca sieť COOP Jednota, ktorá si popri svojej modernizácii zároveň zachováva hodnoty, ktoré ju sprevádzajú od jej začiatkov – blízkosť k ľuďom, podporu regiónov a dostupnosť kvalitných potravín naprieč Slovenskom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia už 13. raz © SITA Všetky práva vyhradené.
Na slávnostnom galavečere Superbrands Slovakia Tribute Event 2026 v Bratislave si už 13. raz prevzala prestížne ocenenie, ktoré je symbolom kvality, dôveryhodnosti a silného postavenia značky. Jeho opätovné získanie potvrdzuje dlhodobú dôveru zákazníkov, stabilnú pozíciu COOP Jednoty na trhu a jej schopnosť rozvíjať sa a reagovať na meniace sa potreby spotrebiteľov.
Prestížne ocenenie ako motivácia do ďalších rokov
Program Superbrands vznikol vo Veľkej Británii a postupne získal medzinárodné uznanie. Dnes oceňuje výnimočné značky v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Jeho cieľom je vyzdvihovať spoločnosti, ktoré sa vyznačujú silnou reputáciou, inovatívnym prístupom, kvalitnou firemnou kultúrou a schopnosťou dlhodobo napredovať. Ocenenie Superbrands tak patrí značkám, ktoré vynikajú svojou reputáciou, hodnotami a postavením na trhu. O jeho udelení rozhoduje nezávislý hodnotiaci proces zahŕňajúci spotrebiteľský prieskum a odbornú porotu zloženú z expertov v oblasti biznisu, marketingu a brandingu. COOP Jednota opätovne potvrdila, že aj značka s takmer 160-ročnou tradíciou dokáže úspešne spájať svoje historické hodnoty s moderným prístupom k maloobchodu.
"Mimoriadne nás teší, že sme si toto prestížne ocenenie prevzali už po trinásty raz. Vnímame ho ako potvrdenie, že naše dlhoročné úsilie a spôsob, akým budujeme značku COOP Jednota, majú zmysel. O to viac nás teší, že našu prácu pozitívne vnímajú nielen zákazníci, ale aj odborná verejnosť. Zároveň je to pre nás motivácia a záväzok nepoľaviť. Naďalej chceme našu značku rozvíjať, modernizovať a prinášať inovácie, pričom zostávame verní hodnotám, na ktorých vyrástla," uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Príbehy unikátnych značiek
Za každou úspešnou značkou stojí jedinečný príbeh, ktorý sa formuje celé roky. Tvoria ho nielen tradícia a dlhodobá vízia, ale aj schopnosť inovovať, modernizovať sa a reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Presne takou značkou je aj najväčšia domáca sieť COOP Jednota, ktorá si popri svojej modernizácii zároveň zachováva hodnoty, ktoré ju sprevádzajú od jej začiatkov – blízkosť k ľuďom, podporu regiónov a dostupnosť kvalitných potravín naprieč Slovenskom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota získala prestížne ocenenie Superbrands Slovakia už 13. raz © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ocenenie PR Superbrands Slovakia
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