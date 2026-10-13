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13. októbra 2026
Čínsky súd uložil trest smrti trom členom brutálneho gangu za podvody a vraždy v Mjanmarsku
Zločinecká sieť prevádzkovala rozsiahle podvodnícke centrá pri čínskych hraniciach, jej aktivity priniesli miliardy jüanov. Čínsky súd v utorok uložil trest smrti trom ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Zločinecká sieť prevádzkovala rozsiahle podvodnícke centrá pri čínskych hraniciach, jej aktivity priniesli miliardy jüanov.
Súd v Čchüan-čou v provincii Fu-ťien uložil trest smrti trojici Wej Chuaj-žen, Čchen Ta-wej a Liao Ťing-fang za účasť na aktivitách takzvaného zločineckého gangu rodiny Wej.
Skupina sa podľa súdu podieľala na obchodovaní s drogami, organizovaní prostitúcie, prevádzkovaní nelegálnych kasín, telekomunikačných a internetových podvodoch a vraždách čínskych občanov.
Jej aktivity súviseli s finančnými tokmi presahujúcimi 12,2 miliardy jüanov, približne 1,5 miliardy eur.
Wej Chuaj-žen patril podľa súdu k vodcom skupiny. Ďalší traja členovia dostali doživotie a 55 ľudí tresty od troch rokov a troch mesiacov do 24 rokov väzenia.
Čínske médiá označujú rodinu Wej za jednu zo „štyroch rodín“, ktoré ovládali zločinecké syndikáty v Kokangu.
Štátna televízia CCTV uviedla, že skupina prevádzkovala 14 rozsiahlych podvodníckych komplexov a lákala čínskych občanov do Mjanmarska falošnými prísľubmi vysokých platov.
Čína v posledných rokoch zintenzívnila zásahy proti podobným centrám v juhovýchodnej Ázii. V januári popravila 11 členov iného mjanmarského zločineckého gangu a vo februári ďalších štyroch členov klanu Paj.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky súd uložil trest smrti trom členom brutálneho gangu za podvody a vraždy v Mjanmarsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínsky súd v utorok uložil trest smrti trom členom zločineckého gangu, ktorý prevádzkoval rozsiahlu sieť podvodníckych centier v mjanmarskom regióne Kokang pri hraniciach s Čínou. Ďalšie desiatky obžalovaných dostali doživotné alebo dlhoročné tresty väzenia.
Súd v Čchüan-čou v provincii Fu-ťien uložil trest smrti trojici Wej Chuaj-žen, Čchen Ta-wej a Liao Ťing-fang za účasť na aktivitách takzvaného zločineckého gangu rodiny Wej.
Obrovské zisky
Skupina sa podľa súdu podieľala na obchodovaní s drogami, organizovaní prostitúcie, prevádzkovaní nelegálnych kasín, telekomunikačných a internetových podvodoch a vraždách čínskych občanov.
Jej aktivity súviseli s finančnými tokmi presahujúcimi 12,2 miliardy jüanov, približne 1,5 miliardy eur.
Wej Chuaj-žen patril podľa súdu k vodcom skupiny. Ďalší traja členovia dostali doživotie a 55 ľudí tresty od troch rokov a troch mesiacov do 24 rokov väzenia.
Zločinecké klany
Čínske médiá označujú rodinu Wej za jednu zo „štyroch rodín“, ktoré ovládali zločinecké syndikáty v Kokangu.
Štátna televízia CCTV uviedla, že skupina prevádzkovala 14 rozsiahlych podvodníckych komplexov a lákala čínskych občanov do Mjanmarska falošnými prísľubmi vysokých platov.
Čína v posledných rokoch zintenzívnila zásahy proti podobným centrám v juhovýchodnej Ázii. V januári popravila 11 členov iného mjanmarského zločineckého gangu a vo februári ďalších štyroch členov klanu Paj.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky súd uložil trest smrti trom členom brutálneho gangu za podvody a vraždy v Mjanmarsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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