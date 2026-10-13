Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2026

Čínsky súd uložil trest smrti trom členom brutálneho gangu za podvody a vraždy v Mjanmarsku


Tagy: Čínska vláda Mjanmarsko Trest smrti Zločinecká skupina

Zločinecká sieť prevádzkovala rozsiahle podvodnícke centrá pri čínskych hraniciach, jej aktivity priniesli miliardy jüanov. Čínsky súd v utorok uložil trest smrti trom ...



Zdieľať
myanmar_malaysia_99889 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Zločinecká sieť prevádzkovala rozsiahle podvodnícke centrá pri čínskych hraniciach, jej aktivity priniesli miliardy jüanov.


Čínsky súd v utorok uložil trest smrti trom členom zločineckého gangu, ktorý prevádzkoval rozsiahlu sieť podvodníckych centier v mjanmarskom regióne Kokang pri hraniciach s Čínou. Ďalšie desiatky obžalovaných dostali doživotné alebo dlhoročné tresty väzenia.


Súd v Čchüan-čou v provincii Fu-ťien uložil trest smrti trojici Wej Chuaj-žen, Čchen Ta-wej a Liao Ťing-fang za účasť na aktivitách takzvaného zločineckého gangu rodiny Wej.

Obrovské zisky


Skupina sa podľa súdu podieľala na obchodovaní s drogami, organizovaní prostitúcie, prevádzkovaní nelegálnych kasín, telekomunikačných a internetových podvodoch a vraždách čínskych občanov.

Jej aktivity súviseli s finančnými tokmi presahujúcimi 12,2 miliardy jüanov, približne 1,5 miliardy eur.

Wej Chuaj-žen patril podľa súdu k vodcom skupiny. Ďalší traja členovia dostali doživotie a 55 ľudí tresty od troch rokov a troch mesiacov do 24 rokov väzenia.

Zločinecké klany


Čínske médiá označujú rodinu Wej za jednu zo „štyroch rodín“, ktoré ovládali zločinecké syndikáty v Kokangu.

Štátna televízia CCTV uviedla, že skupina prevádzkovala 14 rozsiahlych podvodníckych komplexov a lákala čínskych občanov do Mjanmarska falošnými prísľubmi vysokých platov.

Čína v posledných rokoch zintenzívnila zásahy proti podobným centrám v juhovýchodnej Ázii. V januári popravila 11 členov iného mjanmarského zločineckého gangu a vo februári ďalších štyroch členov klanu Paj.


Zdroj: SITA.sk - Čínsky súd uložil trest smrti trom členom brutálneho gangu za podvody a vraždy v Mjanmarsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čínska vláda Mjanmarsko Trest smrti Zločinecká skupina
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaufland opäť medzi Superbrands: Silu svojej značky potvrdil aj v roku 2026
<< predchádzajúci článok
Obranné výdavky na rok 2027 sú vo výške 2,20 percenta HDP, ich súčasťou bude aj obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 