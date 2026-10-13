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13. októbra 2026
Letisko v Norimbergu uzavreli pre možnú núdzovú situáciu vo vzduchu, zasahovali aj Eurofightery
Lietadlo z Korfu sprevádzali pred pristátím stíhačky, stroj napokon bezpečne dosadol na letisko. Nemecká polícia v utorok na poludnie uzavrela letisko v
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13.10.2026 (SITA.sk) - Lietadlo z Korfu sprevádzali pred pristátím stíhačky, stroj napokon bezpečne dosadol na letisko.
Polícia pred pristátím uzavrela areál letiska a letová prevádzka bola dočasne zastavená.
Bezpečnostné zložky pôvodne hovorili o „predpokladanej núdzovej situácii vo vzduchu“, ktorá však v tom čase nebola potvrdená.
Podrobnosti o jej charaktere ani o dôvode nasadenia stíhačiek úrady bezprostredne nezverejnili.
Let XR456 mal podľa plánu priletieť z Korfu do Norimbergu približne o 12.15 hod. Po jeho bezpečnom pristátí zostávalo letisko dočasne uzavreté, keďže polícia pokračovala v bezpečnostných opatreniach a preverovaní incidentu.
Norimberské letisko riešilo bezpečnostný incident už v noci na utorok. Traja piloti nezávisle od seba hlásili neznámy objekt, ktorý mohol byť dronom.
Polícia nasadila aj vrtuľník, objekt však nepotvrdila. Šesť letov malo meškanie a dve prichádzajúce lietadlá museli dočasne odkloniť do Kolína nad Rýnom a Prahy.
Zdroj: SITA.sk - Letisko v Norimbergu uzavreli pre možnú núdzovú situáciu vo vzduchu, zasahovali aj Eurofightery © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká polícia v utorok na poludnie uzavrela letisko v Norimbergu pre podozrenie na núdzovú situáciu vo vzduchu.
Lietadlo spoločnosti Corendon Airlines smerujúce z gréckeho Korfu sprevádzali pred pristátím nemecké stíhačky Eurofighter, informoval denník Bild. Stroj bezpečne pristál približne o 12.16 hod.
Polícia pred pristátím uzavrela areál letiska a letová prevádzka bola dočasne zastavená.
Nepotvrdená hrozba
Bezpečnostné zložky pôvodne hovorili o „predpokladanej núdzovej situácii vo vzduchu“, ktorá však v tom čase nebola potvrdená.
Podrobnosti o jej charaktere ani o dôvode nasadenia stíhačiek úrady bezprostredne nezverejnili.
Let XR456 mal podľa plánu priletieť z Korfu do Norimbergu približne o 12.15 hod. Po jeho bezpečnom pristátí zostávalo letisko dočasne uzavreté, keďže polícia pokračovala v bezpečnostných opatreniach a preverovaní incidentu.
Odklonené lety
Norimberské letisko riešilo bezpečnostný incident už v noci na utorok. Traja piloti nezávisle od seba hlásili neznámy objekt, ktorý mohol byť dronom.
Polícia nasadila aj vrtuľník, objekt však nepotvrdila. Šesť letov malo meškanie a dve prichádzajúce lietadlá museli dočasne odkloniť do Kolína nad Rýnom a Prahy.
Zdroj: SITA.sk - Letisko v Norimbergu uzavreli pre možnú núdzovú situáciu vo vzduchu, zasahovali aj Eurofightery © SITA Všetky práva vyhradené.
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