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Kandidát na košického župana Šimko podáva podnet na dvojicu svojich protikandidátov, dôvodom je ich digitálna kampaň – VIDEO
Kandidát Hlasu-SD Igor Šimko kritizuje online inzerciu rivalov aj podozrivé platby z Rumunska, Marián Porvažník obvinenia kritizuje z dôvodu neoverených informácií. Kandidát na post predsedu
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14.10.2026 (SITA.sk) - Kandidát Hlasu-SD Igor Šimko kritizuje online inzerciu rivalov aj podozrivé platby z Rumunska, Marián Porvažník obvinenia kritizuje z dôvodu neoverených informácií.
Kandidát na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko (Hlas-SD) podáva podnet na dvojicu svojich protikandidátov Rastislava Trnku (nezávislý) a Mariána Porvažníka (kandidát opozičných strán). Dôvodom je ich predvolebná digitálna kampaň.
Šimko v tlačovej správe uviedol, že sa obracia na príslušné orgány v súvislosti s platenou digitálnou reklamou súčasného košického župana Trnku a ďalšieho z jeho protikandidátov Porvažníka, a to pre podozrenie z porušenia zákona a nového európskeho nariadenia o transparentnosti politickej reklamy. Podotkol, že podľa predmetného nariadenia je mesiac pred voľbami porušenie obzvlášť závažné.
Šimko upozornil, že spojené voľby do orgánov samospráv, ktoré sa budú konať v sobotu 24. októbra, sú na Slovensku prvými voľbami, ktorých sa okrem slovenského zákona o volebnej kampani týka aj režim nového európskeho nariadenia o transparentnosti politickej reklamy. Nariadenie zavádza povinnú transparentnosť i prísne obmedzenia cielenia na základe osobných údajov.
Podľa kandidáta na základe predmetného nariadenia prestali spoločnosti Google aj Meta prijímať politickú reklamu na svojich platformách v Európskej únii. Šimko ale tvrdí, že niektorí kandidáti v Košickom kraji túto reklamu aj tak využívajú, a to bez viditeľného splnenia povinných podmienok.
„Dvaja z troch favoritov na župana KSK, páni Trnka a Porvažník, obchádzajú nový systém politickej reklamy v online priestore. Jeden cez marketingovú agentúru, druhý cez inú stránku na sociálnej sieti. Zjavne chcú vyhrať voľby za každú cenu. Ja odmietam pre výhru porušovať zákon,“ deklaroval Šimko.
Poukázal na verejne dostupné údaje z Google Ads Transparency Center, podľa ktorých mal mať Trnka od vyhlásenia volieb spustených 55 reklám zjavne predvolebného charakteru. „Táto reklama má priradené nesúvisiace kategórie, bez viditeľného označenia podľa slovenského zákona o volebnej kampani, a podľa všetkého nespĺňa povinné náležitosti o transparentnosti podľa nariadenia EÚ. Zároveň, podľa prehľadu kampaní používa demografické cielenie, ktoré využíva osobné údaje používateľov,” tvrdí Šimko.
Podľa jeho slov je na to podobne aj Porvažníkova reklama. V Knižnici reklám META by mal mať podľa Šimka 22 reklám, medzi nimi aj kampaňové video, pričom ako inzerent je označený on ako osoba. Porvažníkov protikandidát tiež uviedol, že niekoľko z reklám Meta zrušila pre porušenie pravidiel.
Šimko tiež kritizuje, že časť reklám beží v lehote mesiac pred voľbami, zdôraznil, že v tomto období nariadenie EÚ považuje porušenie za obzvlášť závažné. „Toto je neférová politická súťaž v priamom prenose. Tí, ktorí dodržiavajú pravidlá sú znevýhodnení oproti tým, ktorí ich nerešpektujú. A nejde len o voľby v Košickom kraji. Toto sú prvé voľby v novom režime, kedy sa stanovuje akýsi precedens pre ďalšie voľby. Podám preto podnet na príslušné úrady, aj aby sa nastavili jasné pravidlá. Zároveň vyzývam kandidátov, aby so šírením týchto reklám prestali,“ uzavrel Šimko.
Kritické vyjadrenia k predvolebnej kampani mal ale aj kandidát hnutia Progresívne Slovensko na post košického primátora Martin Mudrák. Na sociálnej sieti sa pustil ako do Trnku, tak aj do svojho protikandidáta Ladislava Lörinca. Mudrák tvrdí, že už istý čas mu ľudia píšu a upozorňujú ma na to, kto platí Lörincovi a Trnkovi online reklamu.
„Keď si pri tejto reklame pozriete, kto ju platí, vidíte u oboch kandidátov to isté meno: rumunskú firmu Sense8 Digital Technology z Bukurešti.” Kandidát na primátora a kandidát na župana, ktorého bol pán Lörinc vicežupanom, teda inzerujú cez tú istú zahraničnú firmu. „Na ich transparentných účtoch sme pritom platby tejto firme nenašli. Ak reklama nejde cez transparentný účet, vzniká vážne podozrenie zo skrytého financovania kampane z nejasných zdrojov,” tvrdí.
Svojmu protikandidátovi aj jednému z kandidátov na župana adresoval viacero otázok, spytovala sa, z akého dôvodu ide ich reklama cez rumunskú firmu, prečo obaja využívajú tú istú firmu, a tiež kto túto reklamu objednal a financuje. Položil i otázku, koľko prostriedkov do tejto reklamy kandidáti investovali a prečo to nie je viditeľné na ich transparentných účtoch, spýtal sa tiež, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú, ak neprechádzajú cez transparentný účet.
„Do volieb zostáva pár dní. Voliči majú právo vedieť, kto a za koľko financuje kampane ľudí, ktorí chcú viesť Košice aj kraj. Ak je všetko v poriadku, nemal by byť problém to vysvetliť. Vyzývam pána Lörinca aj pána Trnku, aby odpovedali jasne a hneď,” uzavrel.
Marián Porvažník obvinenie Šimka z porušovania zákonov a spúšťania reklám z falošného účtu odmieta. „Slovenský zákon politickú reklamu na sociálnych sieťach nezakazuje. Naopak, výslovne s ňou počíta, pokiaľ je správne označená a zaplatená z transparentného účtu kampane. Presne tak postupujeme aj my. Pri každom sponzorovanom príspevku je uvedený objednávateľ aj dodávateľ a všetko sa platí zo transparentného účtu kampane,” uviedol pre SITA Porvažník.
Ministerstvo vnútra to podľa neho jasne uvádza vo svojich oficiálnych otázkach a odpovediach pre kandidátov v týchto voľbách: sponzorované príspevky sú bežnou súčasťou kampane a zakázané sú až počas moratória. „Žiadny falošný účet neexistuje. Reklamy spúšťame zo skutočného účtu a pri každej je otvorene uvedené, kto ju objednal a zaplatil. Nič neskrývame, každý si to môže overiť priamo pri príspevku,” dodal kandidát opozičných strán na post košického župana.
Porvažník ďalej uviedol, že všetky ich reklamy Meta pred zverejnením skontrolovala a povolila. „Nič sme teda neobišli. Ide o interné podmienky súkromnej spoločnosti, nie o zákon. Rovnako dnes komunikujú desiatky kandidátov naprieč celým Slovenskom,” poznamenal s tým, že od človeka, ktorý sa uchádza o vedenie Košického kraja, by sa dalo čakať, že rozlišuje medzi zákonom a pravidlami Facebooku.
„Pán Šimko tento rozdiel zrejme nevidí. Namiesto toho, aby si informácie overil, radšej rozdáva obvinenia. Košický kraj si zaslúži ľudí, ktorí pravidlá najprv spoznajú a až potom o nich hovoria,” doplnil jeden zo Šimkových protikandidátov a dodal, že sám sa bude venovať radšej tomu, prečo kandiduje.
„Chcem, aby ľudia z Východu nemuseli odchádzať za prácou a službami a aby tí, ktorí odišli, mali dôvod vrátiť sa. Chcem kraj, kde sa k lekárovi, do školy či do práce dostanete rýchlo, preto chceme otvoriť aspoň desať nových ambulancií, postaviť minimálne tri centrá zdravia a zrekonštruovať internáty stredných škôl. A chcem kraj, ktorý je bezpečný a na ktorý môžeme byť hrdí. Košický kraj máme na viac,” doplnil Porvažník.
Zdroj: SITA.sk - Kandidát na košického župana Šimko podáva podnet na dvojicu svojich protikandidátov, dôvodom je ich digitálna kampaň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko (Hlas-SD) podáva podnet na dvojicu svojich protikandidátov Rastislava Trnku (nezávislý) a Mariána Porvažníka (kandidát opozičných strán). Dôvodom je ich predvolebná digitálna kampaň.
Podnet pre porušenie pravidiel kampane
Šimko v tlačovej správe uviedol, že sa obracia na príslušné orgány v súvislosti s platenou digitálnou reklamou súčasného košického župana Trnku a ďalšieho z jeho protikandidátov Porvažníka, a to pre podozrenie z porušenia zákona a nového európskeho nariadenia o transparentnosti politickej reklamy. Podotkol, že podľa predmetného nariadenia je mesiac pred voľbami porušenie obzvlášť závažné.
Šimko upozornil, že spojené voľby do orgánov samospráv, ktoré sa budú konať v sobotu 24. októbra, sú na Slovensku prvými voľbami, ktorých sa okrem slovenského zákona o volebnej kampani týka aj režim nového európskeho nariadenia o transparentnosti politickej reklamy. Nariadenie zavádza povinnú transparentnosť i prísne obmedzenia cielenia na základe osobných údajov.
Obchádzanie pravidiel cez agentúry
Podľa kandidáta na základe predmetného nariadenia prestali spoločnosti Google aj Meta prijímať politickú reklamu na svojich platformách v Európskej únii. Šimko ale tvrdí, že niektorí kandidáti v Košickom kraji túto reklamu aj tak využívajú, a to bez viditeľného splnenia povinných podmienok.
„Dvaja z troch favoritov na župana KSK, páni Trnka a Porvažník, obchádzajú nový systém politickej reklamy v online priestore. Jeden cez marketingovú agentúru, druhý cez inú stránku na sociálnej sieti. Zjavne chcú vyhrať voľby za každú cenu. Ja odmietam pre výhru porušovať zákon,“ deklaroval Šimko.
Desiatky reklám bez viditeľného označenia
Poukázal na verejne dostupné údaje z Google Ads Transparency Center, podľa ktorých mal mať Trnka od vyhlásenia volieb spustených 55 reklám zjavne predvolebného charakteru. „Táto reklama má priradené nesúvisiace kategórie, bez viditeľného označenia podľa slovenského zákona o volebnej kampani, a podľa všetkého nespĺňa povinné náležitosti o transparentnosti podľa nariadenia EÚ. Zároveň, podľa prehľadu kampaní používa demografické cielenie, ktoré využíva osobné údaje používateľov,” tvrdí Šimko.
Podľa jeho slov je na to podobne aj Porvažníkova reklama. V Knižnici reklám META by mal mať podľa Šimka 22 reklám, medzi nimi aj kampaňové video, pričom ako inzerent je označený on ako osoba. Porvažníkov protikandidát tiež uviedol, že niekoľko z reklám Meta zrušila pre porušenie pravidiel.
Výzva na okamžité zastavenie reklám
Šimko tiež kritizuje, že časť reklám beží v lehote mesiac pred voľbami, zdôraznil, že v tomto období nariadenie EÚ považuje porušenie za obzvlášť závažné. „Toto je neférová politická súťaž v priamom prenose. Tí, ktorí dodržiavajú pravidlá sú znevýhodnení oproti tým, ktorí ich nerešpektujú. A nejde len o voľby v Košickom kraji. Toto sú prvé voľby v novom režime, kedy sa stanovuje akýsi precedens pre ďalšie voľby. Podám preto podnet na príslušné úrady, aj aby sa nastavili jasné pravidlá. Zároveň vyzývam kandidátov, aby so šírením týchto reklám prestali,“ uzavrel Šimko.
Kritické vyjadrenia k predvolebnej kampani mal ale aj kandidát hnutia Progresívne Slovensko na post košického primátora Martin Mudrák. Na sociálnej sieti sa pustil ako do Trnku, tak aj do svojho protikandidáta Ladislava Lörinca. Mudrák tvrdí, že už istý čas mu ľudia píšu a upozorňujú ma na to, kto platí Lörincovi a Trnkovi online reklamu.
Inzercia prostredníctvom rumunskej firmy
„Keď si pri tejto reklame pozriete, kto ju platí, vidíte u oboch kandidátov to isté meno: rumunskú firmu Sense8 Digital Technology z Bukurešti.” Kandidát na primátora a kandidát na župana, ktorého bol pán Lörinc vicežupanom, teda inzerujú cez tú istú zahraničnú firmu. „Na ich transparentných účtoch sme pritom platby tejto firme nenašli. Ak reklama nejde cez transparentný účet, vzniká vážne podozrenie zo skrytého financovania kampane z nejasných zdrojov,” tvrdí.
Svojmu protikandidátovi aj jednému z kandidátov na župana adresoval viacero otázok, spytovala sa, z akého dôvodu ide ich reklama cez rumunskú firmu, prečo obaja využívajú tú istú firmu, a tiež kto túto reklamu objednal a financuje. Položil i otázku, koľko prostriedkov do tejto reklamy kandidáti investovali a prečo to nie je viditeľné na ich transparentných účtoch, spýtal sa tiež, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú, ak neprechádzajú cez transparentný účet.
Vyjadrenie Porvažníka
„Do volieb zostáva pár dní. Voliči majú právo vedieť, kto a za koľko financuje kampane ľudí, ktorí chcú viesť Košice aj kraj. Ak je všetko v poriadku, nemal by byť problém to vysvetliť. Vyzývam pána Lörinca aj pána Trnku, aby odpovedali jasne a hneď,” uzavrel.
Marián Porvažník obvinenie Šimka z porušovania zákonov a spúšťania reklám z falošného účtu odmieta. „Slovenský zákon politickú reklamu na sociálnych sieťach nezakazuje. Naopak, výslovne s ňou počíta, pokiaľ je správne označená a zaplatená z transparentného účtu kampane. Presne tak postupujeme aj my. Pri každom sponzorovanom príspevku je uvedený objednávateľ aj dodávateľ a všetko sa platí zo transparentného účtu kampane,” uviedol pre SITA Porvažník.
Sponzorované príspevky podľa rezortu vnútra
Ministerstvo vnútra to podľa neho jasne uvádza vo svojich oficiálnych otázkach a odpovediach pre kandidátov v týchto voľbách: sponzorované príspevky sú bežnou súčasťou kampane a zakázané sú až počas moratória. „Žiadny falošný účet neexistuje. Reklamy spúšťame zo skutočného účtu a pri každej je otvorene uvedené, kto ju objednal a zaplatil. Nič neskrývame, každý si to môže overiť priamo pri príspevku,” dodal kandidát opozičných strán na post košického župana.
Porvažník ďalej uviedol, že všetky ich reklamy Meta pred zverejnením skontrolovala a povolila. „Nič sme teda neobišli. Ide o interné podmienky súkromnej spoločnosti, nie o zákon. Rovnako dnes komunikujú desiatky kandidátov naprieč celým Slovenskom,” poznamenal s tým, že od človeka, ktorý sa uchádza o vedenie Košického kraja, by sa dalo čakať, že rozlišuje medzi zákonom a pravidlami Facebooku.
Odkaz pre Šimka a kritika neznalosti
„Pán Šimko tento rozdiel zrejme nevidí. Namiesto toho, aby si informácie overil, radšej rozdáva obvinenia. Košický kraj si zaslúži ľudí, ktorí pravidlá najprv spoznajú a až potom o nich hovoria,” doplnil jeden zo Šimkových protikandidátov a dodal, že sám sa bude venovať radšej tomu, prečo kandiduje.
„Chcem, aby ľudia z Východu nemuseli odchádzať za prácou a službami a aby tí, ktorí odišli, mali dôvod vrátiť sa. Chcem kraj, kde sa k lekárovi, do školy či do práce dostanete rýchlo, preto chceme otvoriť aspoň desať nových ambulancií, postaviť minimálne tri centrá zdravia a zrekonštruovať internáty stredných škôl. A chcem kraj, ktorý je bezpečný a na ktorý môžeme byť hrdí. Košický kraj máme na viac,” doplnil Porvažník.
Zdroj: SITA.sk - Kandidát na košického župana Šimko podáva podnet na dvojicu svojich protikandidátov, dôvodom je ich digitálna kampaň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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