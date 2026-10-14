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14. októbra 2026
Maskovaní páchatelia podpálili neďaleko bulharskej Sofie 11 antén Starlinku
Tagy: Bulharská vláda Sabotáž Starlink
Zariadenia zabezpečovali spojenie so satelitmi spoločnosti SpaceX, prípadom sa zaoberajú bulharské bezpečnostné orgány. Dvaja maskovaní páchatelia úmyselne podpálili 11 zo 17 ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Zariadenia zabezpečovali spojenie so satelitmi spoločnosti SpaceX, prípadom sa zaoberajú bulharské bezpečnostné orgány.
Poškodené zariadenia slúžili ako dôležitá pozemná komunikačná infraštruktúra pre spojenie so satelitmi spoločnosti SpaceX podnikateľa Elona Muska. Systém Starlink sa vo veľkej miere využíva aj na Ukrajine.
Na prípad ako prvý upozornil spolupredseda strany Áno, Bulharsko! Ivajlo Mirčev. Spolu s poslancom Božidarom Božanovom vyzval Štátnu agentúru pre národnú bezpečnosť a ministerstvo vnútra, aby vysvetlili, či mali o pripravovanom útoku informácie.
„Nie je náhoda, že podpálili práve tieto antény, ktoré zabezpečujú hlavné komunikačné spojenie so satelitmi,“ povedal Mirčev. Poukázal aj na podobný septembrový prípad v Poľsku, kde úrady zadržali dvoch tureckých občanov.
Bulharský parlament si v stredu v súvislosti s incidentom predvolal premiéra, ministrov obrany, vnútra a zahraničných vecí, ako aj predstaviteľov spravodajských a bezpečnostných služieb.
Vyšetrovanie pokračuje a úrady zatiaľ oficiálne nezverejnili, kto za útokom stál ani aký bol jeho motív, ale bulharská opozícia z útoku bezprostredne obvinila Rusko.
Zdroj: SITA.sk - Maskovaní páchatelia podpálili neďaleko bulharskej Sofie 11 antén Starlinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja maskovaní páchatelia úmyselne podpálili 11 zo 17 antén satelitného systému Starlink v stráženom objekte v oblasti Sofie, informovala Bulharská národná televízia (BNT).
Poškodené zariadenia slúžili ako dôležitá pozemná komunikačná infraštruktúra pre spojenie so satelitmi spoločnosti SpaceX podnikateľa Elona Muska. Systém Starlink sa vo veľkej miere využíva aj na Ukrajine.
Opozícia vyzýva
Na prípad ako prvý upozornil spolupredseda strany Áno, Bulharsko! Ivajlo Mirčev. Spolu s poslancom Božidarom Božanovom vyzval Štátnu agentúru pre národnú bezpečnosť a ministerstvo vnútra, aby vysvetlili, či mali o pripravovanom útoku informácie.
„Nie je náhoda, že podpálili práve tieto antény, ktoré zabezpečujú hlavné komunikačné spojenie so satelitmi,“ povedal Mirčev. Poukázal aj na podobný septembrový prípad v Poľsku, kde úrady zadržali dvoch tureckých občanov.
Za všetkým hľadaj Rusko
Bulharský parlament si v stredu v súvislosti s incidentom predvolal premiéra, ministrov obrany, vnútra a zahraničných vecí, ako aj predstaviteľov spravodajských a bezpečnostných služieb.
Vyšetrovanie pokračuje a úrady zatiaľ oficiálne nezverejnili, kto za útokom stál ani aký bol jeho motív, ale bulharská opozícia z útoku bezprostredne obvinila Rusko.
Zdroj: SITA.sk - Maskovaní páchatelia podpálili neďaleko bulharskej Sofie 11 antén Starlinku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bulharská vláda Sabotáž Starlink
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