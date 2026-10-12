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12. októbra 2026
Dominika Žáková: Čistá geometria bola v nesúlade s mojím životom – ROZHOVOR
Tagy: ateliér MAĽBA rozhovor s umelkyňou Rozhovory Samsung Music Frame Slovenské umenie úžitkové umenie Výtvarníčka ženské umenie
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s maliarkou Dominikou Žákovou. Keď sa pozriete na jej plátna, okamžite vás zaplaví pocit hrejivej energie a optimizmu. ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s maliarkou Dominikou Žákovou.
Keď sa pozriete na jej plátna, okamžite vás zaplaví pocit hrejivej energie a optimizmu. Výtvarníčka Dominika Žáková patrí k najvýraznejším postavám súčasnej slovenskej maľby, hoci jej cesta k umeniu nebola priamočiara a namiesto palety pôvodne smerovala k medicíne či morskej biológii.
V rozhovore s moderátorom Matejom "Mettom" Martinčekom nám porozprávala tom, ako jej život v sekundách zmenil jediný obrázok v kníhkupectve, ako vyzerá maľovanie s dieťaťom v nosiči a prečo zrazu vnímala čistú geometriu ako klamstvo.
Hoci ju mama od malička vodila po galériách a hltala knihy o starých majstroch, Dominika dlho verila, že bude veterinárkou či lekárkou. Všetko sa však zmenilo v jediný deň v trnavskom kníhkupectve, keď listovala v prehľade súčasnej maľby Vitamin P.
„Našla som tam maličkú reprodukciu od nemeckej maliarky Kathariny Grosse. Bol to len opulentný, farebný zhluk nastriekaný v rohu galérie. Tá maľba sa ma tak hrozne dotkla, že som ešte v ten deň bežala k otcovi do kancelárie, aby som si vygooglila, kde sa dá na Slovensku študovať maľba,“ spomína Dominika na moment, ktorý rozhodol o jej osude.
Štúdium na VŠVU označuje ako „pôrod morských ježkov“. Hľadanie vlastného rukopisu a odvahy vyjadriť sa čisto cez farbu chcelo čas aj sebavedomie. Jedným z kľúčových míľnikov sa stala jej diplomová práca. Dvojmetrové kruhové plátno, pred ktorým mala obrovský rešpekt, namaľovala po týždňoch premýšľania za neuveriteľných 30 hodín bez spánku zavretá v starej Cvernovke.
Postupne začala svoju tvorbu viac otvárať verejnosti, čo si však vyžadovalo obrovskú dávku zraniteľnosti. „Ísť s kožou na trh je zraniteľné. Niekomu môže pripadať prázdne maľovať len farby a povie si, že je to blbosť. Ale ten moment, keď cítim, že ma druhý človek pochopil, je nekonečne inšpiratívny a dojemný,“ priznáva.
Jedným z najfascinujúcejších momentov v rozhovore je premena jej tvorby po narodení detí. Kým bol jej mladší syn malý a spal v nosiči, dokázala maľovať ticho a v rytme jemného húpania. Keď však začal chodiť a s „kamikadze módom“ si strkal mokré štetce do úst, sterilná geometria narazila na realitu.
„Uvedomila som si, že tá čistá geometria nereflektuje spôsob, akým žijem. Bol to príkry nesúlad,“ hovorí Dominika. Výsledkom bol vznik série Fabric of Life, pri ktorej maľovala zbesilé akvarelové štúdie, neskôr plátna strihala, komponovala s dieťaťom na zemi a zošívala dohromady ako patchwork.
Zdroj: SITA.sk - Dominika Žáková: Čistá geometria bola v nesúlade s mojím životom – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa pozriete na jej plátna, okamžite vás zaplaví pocit hrejivej energie a optimizmu. Výtvarníčka Dominika Žáková patrí k najvýraznejším postavám súčasnej slovenskej maľby, hoci jej cesta k umeniu nebola priamočiara a namiesto palety pôvodne smerovala k medicíne či morskej biológii.
V rozhovore s moderátorom Matejom "Mettom" Martinčekom nám porozprávala tom, ako jej život v sekundách zmenil jediný obrázok v kníhkupectve, ako vyzerá maľovanie s dieťaťom v nosiči a prečo zrazu vnímala čistú geometriu ako klamstvo.
Zlom v kníhkupectve: Keď jediný obrázok zmení budúcnosť
Hoci ju mama od malička vodila po galériách a hltala knihy o starých majstroch, Dominika dlho verila, že bude veterinárkou či lekárkou. Všetko sa však zmenilo v jediný deň v trnavskom kníhkupectve, keď listovala v prehľade súčasnej maľby Vitamin P.
„Našla som tam maličkú reprodukciu od nemeckej maliarky Kathariny Grosse. Bol to len opulentný, farebný zhluk nastriekaný v rohu galérie. Tá maľba sa ma tak hrozne dotkla, že som ešte v ten deň bežala k otcovi do kancelárie, aby som si vygooglila, kde sa dá na Slovensku študovať maľba,“ spomína Dominika na moment, ktorý rozhodol o jej osude.
Pôrod morských ježkov a 30-hodinový maratón
Štúdium na VŠVU označuje ako „pôrod morských ježkov“. Hľadanie vlastného rukopisu a odvahy vyjadriť sa čisto cez farbu chcelo čas aj sebavedomie. Jedným z kľúčových míľnikov sa stala jej diplomová práca. Dvojmetrové kruhové plátno, pred ktorým mala obrovský rešpekt, namaľovala po týždňoch premýšľania za neuveriteľných 30 hodín bez spánku zavretá v starej Cvernovke.
Postupne začala svoju tvorbu viac otvárať verejnosti, čo si však vyžadovalo obrovskú dávku zraniteľnosti. „Ísť s kožou na trh je zraniteľné. Niekomu môže pripadať prázdne maľovať len farby a povie si, že je to blbosť. Ale ten moment, keď cítim, že ma druhý človek pochopil, je nekonečne inšpiratívny a dojemný,“ priznáva.
Keď materská rozbije geometriu
Jedným z najfascinujúcejších momentov v rozhovore je premena jej tvorby po narodení detí. Kým bol jej mladší syn malý a spal v nosiči, dokázala maľovať ticho a v rytme jemného húpania. Keď však začal chodiť a s „kamikadze módom“ si strkal mokré štetce do úst, sterilná geometria narazila na realitu.
„Uvedomila som si, že tá čistá geometria nereflektuje spôsob, akým žijem. Bol to príkry nesúlad,“ hovorí Dominika. Výsledkom bol vznik série Fabric of Life, pri ktorej maľovala zbesilé akvarelové štúdie, neskôr plátna strihala, komponovala s dieťaťom na zemi a zošívala dohromady ako patchwork.
Vo videorozhovore sa dozviete aj:
- Utopická sila farieb: Ako farby fyziologicky znižujú jej tep a prečo roky zo svojich plátien úplne vytesnila sterilnú čiernu a bielu.
- Textúra vs. monitor: Prečo pri digitálnej maľbe pociťuje až nihilizmus a potrebuje cítiť materiálnosť plátna a znamienka krásy v podobe kvapiek farby.
- Prepojenie s dizajnom: Ako vznikala jej kreatívne slobodná limitovaná edícia art panelov pre reproduktor Samsung Music Frame.
- Odkaz mladšiemu ja: Čo by odkázala svojej mladšej verzii, ktorá ešte len vstupovala do sveta výtvarného umenia?
Zdroj: SITA.sk - Dominika Žáková: Čistá geometria bola v nesúlade s mojím životom – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ateliér MAĽBA rozhovor s umelkyňou Rozhovory Samsung Music Frame Slovenské umenie úžitkové umenie Výtvarníčka ženské umenie
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