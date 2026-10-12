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 24hod.sk    Kultúra

12. októbra 2026

Prešovskú galériu Caraffka čaká veľká rekonštrukcia, obnova má rešpektovať jej historický charakter


Tagy: Caraffova väznica Národná kultúrna pamiatka Rekonštrukcia budovy

Mesto v rámci obnovy historického centra plánuje aj rekonštrukciu ďalších budov. Mesto Prešov začína s



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caraffova vaznica dostala novy sat 10 12.10.2026 (SITA.sk) - Mesto v rámci obnovy historického centra plánuje aj rekonštrukciu ďalších budov.


Mesto Prešov začína s rekonštrukciou Mestskej galérie Caraffka na Jarkovej ulici. Obnova historickej budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, bude stáť viac ako 772-tisíc eur s DPH. Financovaná bude z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov mesta. Práce majú trvať najviac 12 mesiacov od odovzdania staveniska.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, jedným z hlavných cieľov rekonštrukcie je zhodnotenie objektu po technickej aj vizuálnej stránke. „Práce na národnej kultúrnej pamiatke rešpektujú jej historickú hodnotu a požiadavky pamiatkovej ochrany. Obnova je navrhnutá tak, aby rešpektovala historický charakter budovy a zároveň zlepšila jej stavebno-technické vlastnosti,“ uviedol Hudák.

Rozsiahlosť zmien


Rekonštrukcia zahŕňa obnovu obvodového plášťa, sanáciu muriva proti vlhkosti, umelecko-remeselnú obnovu omietok a modernizáciu technického vybavenia. „Zachované časti pôvodných omietok budú očistené a poškodené miesta doplnené tak, aby bola zachovaná charakteristická povrchová štruktúra objektu,“ skonštatoval hovorca. Obnovou prejde aj vybrané oplechovanie a presklená stena objektu. Projekt počíta so zavedením riadeného vetrania, ktoré má zlepšiť podmienky v interiéri.

Zhotoviteľom je spoločnosť Slovdach, s. r. o Stará Ľubovňa. Pri stavebných prácach musia byť dodržané podmienky pamiatkovej ochrany vrátane prípravy vzoriek omietok pred aplikáciou konečných farebných náterov. „Caraffka patrí medzi mestské dominanty a jednu z historicky najhodnotnejších budov nášho mesta. K obnove historických budov a objektov pristupujeme systematicky a postupne,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.

Plány rekonštrukcie


Caraffova väznica, v ktorej dnes sídli mestská galéria, sa nachádza v historickom centre Prešova na území Mestskej pamiatkovej rezervácie. Objekt je zároveň zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky Radnica a väznica. Dispozičné riešenie budovy sa rekonštrukciou nezmení a objekt bude naďalej slúžiť galérii. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza recepcia, stála expozícia, tvorivé dielne a zázemie. Druhé podlažie tvoria tri výstavné miestnosti a kancelária.

Mesto v rámci obnovy historického centra v uplynulom období investovalo aj do druhej etapy obnovy mestského hradobného múru a revitalizácie budovy historickej radnice či objektu na Hlavnej 69. Pripravuje tiež rekonštrukciu budovy na Hlavnej 72, kde plánuje zriadiť mestské informačné a inovačné centrum.


Zdroj: SITA.sk - Prešovskú galériu Caraffka čaká veľká rekonštrukcia, obnova má rešpektovať jej historický charakter © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Caraffova väznica Národná kultúrna pamiatka Rekonštrukcia budovy
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