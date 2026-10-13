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13. októbra 2026
Druhý samit EÚ-Británia bude 20. novembra, Londýn chce prehĺbiť vzťahy s Bruselom
Lídri budú v Bruseli rokovať o obchode, energetike, migrácii a mobilite mladých ľudí, Británia chce znížiť bariéry po brexite. Druhý samit medzi
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13.10.2026 (SITA.sk) - Lídri budú v Bruseli rokovať o obchode, energetike, migrácii a mobilite mladých ľudí, Británia chce znížiť bariéry po brexite.
Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite.
„Nevýhodná dohoda o brexite poškodila našu ekonomiku. Británia dokáže oveľa viac,“ povedal Burnham.
Na samite chce britský premiér podľa vlastných slov dosiahnuť praktické dohody, ktoré znížia náklady britských poľnohospodárov, výrobcov potravín a domácností.
„EÚ je náš najbližší sused, najväčší trh a kľúčový bezpečnostný partner,“ dodal premiér. Britská vláda odhaduje, že pripravované dohody by mohli do roku 2040 zvýšiť výkon ekonomiky o viac ako desať miliárd libier ročne.
Prvý samit EÚ a Británie po brexite sa uskutočnil 19. mája 2025 v Londýne. Obe strany na ňom dohodli nové strategické partnerstvo a začali rokovania o konkrétnych oblastiach spolupráce.
Novembrový samit má zhodnotiť dosiahnutý pokrok a posunúť tieto dohody k realizácii.
Zdroj: SITA.sk - Druhý samit EÚ-Británia bude 20. novembra, Londýn chce prehĺbiť vzťahy s Bruselom © SITA Všetky práva vyhradené.
Druhý samit medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, uvádza sa na oficiálnom webe britskej vlády GOV.UK.
Nevýhodná dohoda o brexite
Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite.
„Nevýhodná dohoda o brexite poškodila našu ekonomiku. Británia dokáže oveľa viac,“ povedal Burnham.
Najbližší sused
Na samite chce britský premiér podľa vlastných slov dosiahnuť praktické dohody, ktoré znížia náklady britských poľnohospodárov, výrobcov potravín a domácností.
„EÚ je náš najbližší sused, najväčší trh a kľúčový bezpečnostný partner,“ dodal premiér. Britská vláda odhaduje, že pripravované dohody by mohli do roku 2040 zvýšiť výkon ekonomiky o viac ako desať miliárd libier ročne.
Strategické partnerstvo
Prvý samit EÚ a Británie po brexite sa uskutočnil 19. mája 2025 v Londýne. Obe strany na ňom dohodli nové strategické partnerstvo a začali rokovania o konkrétnych oblastiach spolupráce.
Novembrový samit má zhodnotiť dosiahnutý pokrok a posunúť tieto dohody k realizácii.
Zdroj: SITA.sk - Druhý samit EÚ-Británia bude 20. novembra, Londýn chce prehĺbiť vzťahy s Bruselom © SITA Všetky práva vyhradené.
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