Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. októbra 2026

Druhý samit EÚ-Británia bude 20. novembra, Londýn chce prehĺbiť vzťahy s Bruselom


Tagy: Brexit Britská vláda obchodná spolupráca obchodné vzťahy Samit Spolupráca

Lídri budú v Bruseli rokovať o obchode, energetike, migrácii a mobilite mladých ľudí, Británia chce znížiť bariéry po brexite. Druhý samit medzi



Zdieľať
britain_politics__3782 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Lídri budú v Bruseli rokovať o obchode, energetike, migrácii a mobilite mladých ľudí, Británia chce znížiť bariéry po brexite.


Druhý samit medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, uvádza sa na oficiálnom webe britskej vlády GOV.UK.



Nevýhodná dohoda o brexite


Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite.

„Nevýhodná dohoda o brexite poškodila našu ekonomiku. Británia dokáže oveľa viac,“ povedal Burnham.

Najbližší sused


Na samite chce britský premiér podľa vlastných slov dosiahnuť praktické dohody, ktoré znížia náklady britských poľnohospodárov, výrobcov potravín a domácností.

„EÚ je náš najbližší sused, najväčší trh a kľúčový bezpečnostný partner,“ dodal premiér. Britská vláda odhaduje, že pripravované dohody by mohli do roku 2040 zvýšiť výkon ekonomiky o viac ako desať miliárd libier ročne.

Strategické partnerstvo


Prvý samit EÚ a Británie po brexite sa uskutočnil 19. mája 2025 v Londýne. Obe strany na ňom dohodli nové strategické partnerstvo a začali rokovania o konkrétnych oblastiach spolupráce.

Novembrový samit má zhodnotiť dosiahnutý pokrok a posunúť tieto dohody k realizácii.


Zdroj: SITA.sk - Druhý samit EÚ-Británia bude 20. novembra, Londýn chce prehĺbiť vzťahy s Bruselom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Brexit Britská vláda obchodná spolupráca obchodné vzťahy Samit Spolupráca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Video: Vypredaný amfiteáter, emócie fanúšikov a príbeh lásky. Bystrík prichádza s novou emotívnou skladbou a videoklipom Dal som ti posledné!
<< predchádzajúci článok
Lekári prišli za ľuďmi, ktorí majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. Union pokračuje v oceňovanom projekte Festivaly zdravia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 