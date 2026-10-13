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13. októbra 2026
Dunaj sa stane miestom medzinárodnej policajnej akcie zameranej na kontrolu plavidiel, informuje Maškarová – VIDEO
Medzinárodná akcia zároveň umožní policajtom štyroch krajín preveriť pripravenosť na spoločný postup pri bezpečnostných zásahoch na vodnej hladine aj pod ňou. Slovensko bude počas nasledujúcich ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná akcia zároveň umožní policajtom štyroch krajín preveriť pripravenosť na spoločný postup pri bezpečnostných zásahoch na vodnej hladine aj pod ňou.
Slovensko bude počas nasledujúcich štyroch dní dejiskom spoločnej medzinárodnej policajnej akcie na Dunaji. Policajti poriečnej polície zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska budú spoločne kontrolovať plavidlá a ich posádky. Zamerajú sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách a odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj finančná správa, Dopravný úrad a Európsky orgán práce.
„Naším cieľom je nielen zvýšiť bezpečnosť plavby a preveriť dodržiavanie právnych predpisov, ale aj posilniť vzájomnú spoluprácu a pripravenosť policajných zložiek pri cezhraničných zásahoch. Dunaj spája viaceré krajiny a jeho bezpečnosť si preto vyžaduje spoločný a koordinovaný postup,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Dunaj je jednou z najvýznamnejších európskych vodných dopravných ciest, po ktorej sa denne pohybujú osobné, nákladné aj rekreačné plavidlá. Práve medzinárodný charakter riečnej dopravy si podľa polície vyžaduje úzku spoluprácu bezpečnostných zložiek jednotlivých krajín. V spolupráci s príslušníkmi finančnej správy sa pozornosť zameria aj na pôvod prepravovaného tovaru a vecí, pri ktorých vznikne podozrenie, že môžu byť pašované alebo pochádzať z trestnej činnosti.
Spoločná akcia sa realizuje v spolupráci s Európskym orgánom práce (European Labour Authority – ELA), ktorého zástupcovia sa zamerajú na dodržiavanie príslušných pracovnoprávnych predpisov.
Riečna doprava má výrazný cezhraničný charakter. Plavidlo môže počas jednej plavby prejsť územím viacerých štátov, pričom jeho prevádzkovateľ, zamestnanci či sprostredkovateľská agentúra môžu pochádzať z rôznych krajín. Práve spoločné kontroly umožňujú príslušným orgánom vymieňať si informácie a identifikovať možné porušenia predpisov, ktoré by pri samostatnom postupe jednotlivých štátov mohli zostať neodhalené.
„Spoločné kontroly sú mimoriadne dôležité, pretože plavidlo môže premávať cez viaceré štátne hranice, pričom spoločnosť, pracovníci a agentúra sprostredkúvajúca zamestnanie môžu mať sídlo v rôznych štátoch. Spolupráca umožňuje vnútroštátnym orgánom porovnávať informácie a odhaľovať možné porušenia predpisov, ktoré by pri samostatných kontrolách jednotlivých štátov nemuseli vyjsť najavo,“ uviedol výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce Cosmin Boiangiu.
Medzinárodná akcia zároveň umožní policajtom štyroch krajín preveriť pripravenosť na spoločný postup pri bezpečnostných zásahoch na vodnej hladine aj pod ňou. Súčasťou spolupráce bude výmena praktických skúseností, odborných poznatkov a zjednocovanie postupov pri riešení mimoriadnych udalostí.
„Bezpečnosť na Dunaji si vyžaduje spoluprácu krajín, cez ktoré rieka Dunaj tvorí prírodnú štátnu hranicu. Spoločné kontroly v rámci schengenského priestoru nám umožňujú nielen preverovať dodržiavanie pravidiel bezpečnej plavby, ale aj objasňovať trestnú činnosť v rámci cezhraničnej spolupráce. V neposlednom rade dochádza k výmene informácií a následnému odovzdávaniu získaných poznatkov partnerským krajinám pri spoločných zásahoch,“ uviedla Maškarová.
Aktuálna akcia nadväzuje na doterajšiu spoluprácu poriečnych polícií zúčastnených krajín a potvrdzuje význam koordinovaného postupu pri zabezpečovaní bezpečnosti na jednej z najdôležitejších európskych vodných ciest.
O konkrétnych výsledkoch štvordňových kontrol, zistených porušeniach predpisov a prípadných odhalených protiprávnych konaniach bude Policajný zbor informovať po ukončení akcie.
Zdroj: SITA.sk - Dunaj sa stane miestom medzinárodnej policajnej akcie zameranej na kontrolu plavidiel, informuje Maškarová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko bude počas nasledujúcich štyroch dní dejiskom spoločnej medzinárodnej policajnej akcie na Dunaji. Policajti poriečnej polície zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska budú spoločne kontrolovať plavidlá a ich posádky. Zamerajú sa na bezpečnosť plavby, alkohol za kormidlom, pátranie po osobách a odhaľovanie možnej cezhraničnej trestnej činnosti. Do kontrol sa zapojí aj finančná správa, Dopravný úrad a Európsky orgán práce.
Posilnenie spolupráce aj bezpečnosti
„Naším cieľom je nielen zvýšiť bezpečnosť plavby a preveriť dodržiavanie právnych predpisov, ale aj posilniť vzájomnú spoluprácu a pripravenosť policajných zložiek pri cezhraničných zásahoch. Dunaj spája viaceré krajiny a jeho bezpečnosť si preto vyžaduje spoločný a koordinovaný postup,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Dunaj je jednou z najvýznamnejších európskych vodných dopravných ciest, po ktorej sa denne pohybujú osobné, nákladné aj rekreačné plavidlá. Práve medzinárodný charakter riečnej dopravy si podľa polície vyžaduje úzku spoluprácu bezpečnostných zložiek jednotlivých krajín. V spolupráci s príslušníkmi finančnej správy sa pozornosť zameria aj na pôvod prepravovaného tovaru a vecí, pri ktorých vznikne podozrenie, že môžu byť pašované alebo pochádzať z trestnej činnosti.
Spoločná akcia sa realizuje v spolupráci s Európskym orgánom práce (European Labour Authority – ELA), ktorého zástupcovia sa zamerajú na dodržiavanie príslušných pracovnoprávnych predpisov.
Riečna doprava má výrazný cezhraničný charakter. Plavidlo môže počas jednej plavby prejsť územím viacerých štátov, pričom jeho prevádzkovateľ, zamestnanci či sprostredkovateľská agentúra môžu pochádzať z rôznych krajín. Práve spoločné kontroly umožňujú príslušným orgánom vymieňať si informácie a identifikovať možné porušenia predpisov, ktoré by pri samostatnom postupe jednotlivých štátov mohli zostať neodhalené.
Výmena skúseností aj poznatkov
„Spoločné kontroly sú mimoriadne dôležité, pretože plavidlo môže premávať cez viaceré štátne hranice, pričom spoločnosť, pracovníci a agentúra sprostredkúvajúca zamestnanie môžu mať sídlo v rôznych štátoch. Spolupráca umožňuje vnútroštátnym orgánom porovnávať informácie a odhaľovať možné porušenia predpisov, ktoré by pri samostatných kontrolách jednotlivých štátov nemuseli vyjsť najavo,“ uviedol výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce Cosmin Boiangiu.
Medzinárodná akcia zároveň umožní policajtom štyroch krajín preveriť pripravenosť na spoločný postup pri bezpečnostných zásahoch na vodnej hladine aj pod ňou. Súčasťou spolupráce bude výmena praktických skúseností, odborných poznatkov a zjednocovanie postupov pri riešení mimoriadnych udalostí.
„Bezpečnosť na Dunaji si vyžaduje spoluprácu krajín, cez ktoré rieka Dunaj tvorí prírodnú štátnu hranicu. Spoločné kontroly v rámci schengenského priestoru nám umožňujú nielen preverovať dodržiavanie pravidiel bezpečnej plavby, ale aj objasňovať trestnú činnosť v rámci cezhraničnej spolupráce. V neposlednom rade dochádza k výmene informácií a následnému odovzdávaniu získaných poznatkov partnerským krajinám pri spoločných zásahoch,“ uviedla Maškarová.
Aktuálna akcia nadväzuje na doterajšiu spoluprácu poriečnych polícií zúčastnených krajín a potvrdzuje význam koordinovaného postupu pri zabezpečovaní bezpečnosti na jednej z najdôležitejších európskych vodných ciest.
O konkrétnych výsledkoch štvordňových kontrol, zistených porušeniach predpisov a prípadných odhalených protiprávnych konaniach bude Policajný zbor informovať po ukončení akcie.
Zdroj: SITA.sk - Dunaj sa stane miestom medzinárodnej policajnej akcie zameranej na kontrolu plavidiel, informuje Maškarová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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